"Психіка просто не витримує": олімпійська призерка Ганна Різатдінова буде ділитися порадами, як побороти стрес

Спортсменка підтримує українських дітей, які постраждали під час війни.
Відома українська спортсменка Ганна Різатдінова стала амбасадоркою проєкту, який покликаний підтримувати дітей та батьків на психологічному фронті "Коло турботи".
Ганна не на словах знає, що таке стрес та як комунікувати з дитиною, у якої стрес.
"Діти втратили мрію, стимул, не знають, куди йти далі та чого прагнути… У мене була можливість безпосередньо працювати з дітьми та спостерігати за їхнім емоційним станом під час наших спортивних зборів, які проходили влітку. Те, якими діти приїхали та якими вони їхали два тижні потому – це небо й земля. Тому я бачу, наскільки важлива психологічна підтримка дітей", - каже Різатдінова.
Ганна, як і будь-яка мати, пережила страх через свого сина і, як наслідок, стрес.
"Я також мати й чотири місяці була в депресії, оскільки окрім страху невідомості, на моїх плечах ще лежав страх за свою дитину. Мені також потрібна була психологічні допомога, тому що я на початку, як і багато хто, була впевнена, що все швидко закінчиться. Але коли минув майже рік і ми не розуміємо, скільки ще це буде тривати, то психіка просто не витримує", - поділилася спортсменка.
Тож Ганна буде надихати українців і ділитися своїми порадами, як побороти стрес.
До слова, "Коло турботи" - це благодійний проєкт, створений для того, щоб у співпраці з медичними закладами, соцпрацівниками, психологами та волонтерськими організаціями надавати кваліфіковану психологічну допомогу сім’ям, дітям віком від 0 до 12 років, які отримали гостру травму внаслоідок дії різноманітних обставин під час війни в Україні.
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