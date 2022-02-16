Психолог, психіатр та психотерапевт: що їх відрізняє та що пов'язує

Психолог, психіатр та психотерапевт: що їх відрізняє та що пов'язує

Хоча сфера діяльності психолога, психіатра та психотерапевта однакова, сфера компетенції цих спеціалістів значно відрізняється.

Предметом інтересів психології, психотерапії та психіатрії є психіка людини. Незважаючи на загальні інтереси, фахівці в кожній із цих галузей розрізняються своїм підходом до теми хвороби та психічного здоров'я, а також набором заходів допомоги, що використовуються. Звертатися за підтримкою простіше, якщо ми знаємо, куди піти з нашими проблемами і який фахівець із ними впорається найкраще.

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Хто такий психолог?

Психологом може бути людина, яка здобула освіту в галузі психології. Навчання триває п'ять (шість) років і закінчується написанням дисертації. Потім ви отримаєте ступінь магістра психології.

Випускники факультету психології мають широкий спектр знаньу галузі:

роботи людської пам'яті, процеси навчання та запам'ятовування у дорослих та дітей;

механізми дії стресорів; способи реагування на стрес;

емоції, мотивація, взаємини та поведінка в суспільстві, сім'ї;

соціальне функціонування;

розумові процеси, сприйняття, асоціація, пізнання;

людський розвиток на біологічному, емоційному, когнітивному та соціальному рівнях.

Психолог "наділений" набором компетенцій, притаманних його професії, які від компетенцій психотерапевтів і психіатрів. До них належать:

психологічне консультування, що полягає у наданні психологічних послуг; їх можуть використовувати люди у кризовій ситуації, переповнені безліччю проблем та життєвих подій. До таких проблем належать, наприклад, сімейні конфлікти, відсутність мотивації до роботи, життя, трагедії особистого характеру тощо;

видавання психологічних довідок та висновків;

профорієнтація з метою забезпечити реальний вибір, змінити рід зайнятості або допомогти клієнту краще зрозуміти себе по відношенню до робочого середовища;

виконання спеціалізованих психологічних тестів;

проведення досліджень, результати яких використовуються у таких сферах, як економіка, спорт, політика, право, освіта, реклама;

сфера діяльності психолога досить широка. Багато психологів також є психотерапевтами, а деякі з них беруть участь у навчанні, дослідженнях, консультуванні або працюють у компаніях.

Ми можемо зустрітися з психологами у навчальних центрах, школах, великих компаніях, психіатричних лікарнях, наркологічних диспансерах тощо.

Для роботи психологом не потрібно мати медичну освіту, а слід закінчити вищий навчальний заклад за напрямком "Психологія".

Хто такий психотерапевт?

Психотерапевт – це людина з вищою медичною освітою, яка додатково закінчила аспірантуру з психотерапії. Сертифікат психотерапевта можна отримати після складання сертифікаційного іспиту та проходження клінічного стажування, люди без психологічної освіти повинні додатково скласти іспит з клінічної психології.

Психотерапевти вивчають глибинну природу психологічної проблеми, виявляють причину тривожних станів, панічних атак, душевних страждань, допомагають адаптуватися після важких стресових ситуацій. Психотерапевти у своїй практиці використовують поведінкову терапію, психоаналіз, і навіть психотерапію, засновану на глибинній психології. На відміну від психіатрів, ці фахівці не застосовують медикаментозне лікування.

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Є багато напрямів психотерапії. Кожному з них властиві індивідуальний підхід, методика проведення терапії та теоретичні положення. Це означає, що під час вирішення однієї і тієї ж проблеми, наприклад, безсоння, психотерапевт, що працює в психодинамічному потоці, по-різному зрозуміє джерело проблеми і використовуватиме інші терапевтичні методи, ніж когнітивно-поведінковий терапевт.

Психотерапевт займається довгостроковим лікуванням розладів, зміною взаємин, поведінки та переконань, які можуть призвести до кризових ситуацій. Варто подумати про відвідування психотерапевта, якщо наші проблеми мають тривалий характер і, незважаючи на всі зусилля та спроби їх вирішити, ми не помічаємо жодних покращень та відчуваємо, що їхнє джерело перебуває всередині нас. До того ж допомога психолога не дала результатів чи показала нетривалий ефект.

Хто такий психіатр?

Психіатр — це лікар зі спеціалізацією в галузі психіатрії. Лікар-психіатр займається діагностикою та лікуванням психічних розладів та захворювань, які мають біологічний характер. Психіатр – єдиний фахівець, який у процесі лікування психічних розладів та захворювань може використовувати фармакотерапію, тобто призначати ліки.

Під час лікування багатьох захворювань необхідні як психотерапія, і фармакологічне лікування. Існують різні напрямки у психіатрії:

клінічна нейрофізіологія;

судова психіатрія;

наркологічна психіатрія;

дитяча та підліткова психіатрія;

консультаційно-контактна психіатрія;

медицини травм головного мозку.

Крім того, існують інші спеціальності:

міжкультурна психіатрія;

психіатрія за різних форм деменції;

біологічна психіатрія;

військова психіатрія;

соціальна психіатрія;

спортивна психіатрія.

Звернення до психіатра необхідно за появи таких симптомів, як втрата контакту з реальністю, галюцинації та агресія до самого себе (завдання каліцтв, думки та спроби самогубства) або інші.

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Кожна з професій, згаданих у цій статті, є частиною системи охорони психічного здоров'я. Вибір відповідного спеціаліста – надзвичайно важливий елемент лікування, і знання характеру роботи та обсягу компетенції даного фахівця необхідно для того, щоб цей вибір був правильним і став першим кроком до отримання допомоги та покращення якості життя.

Психіатри – лікарі, психотерапевти – з вищою медичною освітою, психологи – ні.

Психіатри призначають ліки, а психологи та психотерапевти – ні.

Психіатри діагностують хвороби, проводять лікування та пропонують низку методів лікування складних та серйозних психічних захворювань. Психологи та психотерапевти спеціалізуються на наданні психотерапії (розмовної терапії), щоб допомогти пацієнтам.

За необхідності зазначені спеціалізації тісно взаємодіють одна з одною – доповнюючи знання один одного, оскільки тільки так у низці випадків лікування виявляється найефективнішим. Хоча розбіжності у поведінці психолога, психотерапевта, психіатра значні, в кожного з них спільна мета – допомогти людині відновити душевну рівновагу і повернутися до нормального життя.

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