Фізичні прояви психологічної травми: в яких частинах тіла ми ховаємо наш біль

Коли ми не можемо впоратися з емоціями чи психологічними травмами в момент їх виникнення, вони стають "багажем", який впливає на наше фізичне та психічне здоров'я.

На сторінці theworkoutwitch розповіли, як непропрацьовані емоції, травми та стрес накопичуються в нашому тілі, а ми про це навіть не здогадуємося.

Накопичені травми можуть проявлятися різноманітними фізичними симптомами:

Тривалий фізичний біль;

Гормональний дисбаланс;

Біль у шлунку та проблеми з кишківником;

Часті головні болі;

Проблеми зі сном;

Біль у грудях;

Хронічне напруження м’язів;

Тривога та панічні атаки.

Біль в певній частині тіла може свідчити про різні емоційні проблеми:

Голова та потилиця : ознаки психічного перенавантаження;

: ознаки психічного перенавантаження; Щелепа : гнів і нездатність висловити власні емоції;

: гнів і нездатність висловити власні емоції; Плечі та шия: довгостроковий стрес і відчуття обов'язку;

довгостроковий стрес і відчуття обов'язку; Зап’ястя : ознаки перевтоми та вигорання;

: ознаки перевтоми та вигорання; Горло : труднощі з комунікацією та висловленням власних почуттів;

: труднощі з комунікацією та висловленням власних почуттів; Груди та серце: емоційний стрес, пов'язаний із горем або смутком;

емоційний стрес, пов'язаний із горем або смутком; Шлунок і кишківник: страх і тривога, що ведуть до харчової чутливості;

страх і тривога, що ведуть до харчової чутливості; Таз: токсичні стосунки та невирішені травми.

Хороша новина полягає в тому, що ви здатні звільнитися від років стресу та накопиченої травми всього за 30 днів. Одним із найефективніших способів є соматичні вправи. Вони сприяють фізичному та емоційному звільненню, допомагають позбутися збережених та накопичених травм.

Після того, як ви відпустите "емоційний багаж", ви зможете відчути значне фізичне та емоційне полегшення. Важливо пам'ятати, що ваше тіло — це ваш дім і так само як ви прибираєте у своєму житлі, необхідно регулярно проводити "чистку" та звільнятися від стресу та емоційних переживань. Це стане запорукою вашого фізичного та психічного здоров'я.

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