Сучасна реальність українців: як впоратися з ПТСР і хронічним стресом

В Україні, де війна триває вже більше 10 років, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) став однією з найгостріших проблем суспільства.

Лікарка Наталія Лелюх спеціально для каналу Жовті Кеди з Юлією Бориско розповіла про складнощі, з якими стикаються українці та про можливості подолання наслідків хронічного стресу.

Що таке ПТСР

Посттравматичний синдром (ПТСР) — це наслідок пережитої травми. Якщо протягом 3-4 тижнів людина не знаходить сили вийти з цього стану, можуть з’явитися тривожні симптоми. ПТСР — це не просто особисте випробування, це спільна проблема, з якою ми всі повинні працювати.

Посттравматичне зростання

Сучасна реальність в Україні така, що майже кожен з нас має ПТСР. Однак, на жаль, жодна країна не мала такого досвіду, як ми. Це ускладнює розуміння шляхів виходу з цієї проблеми, тому багато хто шукає свої власні рішення. Посттравматичне зростання — це "гачок", за який можна зачепитися, щоб "виплисти" на поверхню. Це здатність знайти джерела енергії конкретно для себе.

Як з усім впоратися

Метод поділеного аркуша

Лікарка радить цікаву вправу, яка може допомогти в усвідомленні своїх потреб:

Поділіть аркуш на дві частини. На одній стороні запишіть, що надає вам сил і наповнює енергією. Будьте максимально чесними з собою. На іншій стороні пропишіть, що у вас забирає енергію. Цікаво, що деякі речі, наприклад, спілкування з дітьми, можуть бути вписані в обидва списки. Важливо щодня робити те, що приносить вам радість та енергію, хай то музика, медитація, спілкування з близькими чи просто тихий час на самоті.

Озвучування проблеми

Якщо вам погано, важливо це озвучувати. Мовчання не допоможе, особливо якщо ви посміхаєтеся через сльози. Відкритий діалог про свої переживання може стати першим кроком до одужання.

Що таке біль

Лікарка підкреслює, що зараз дуже важливо не мірятися болем, порівнюючи свої переживання з іншими. Біль — це не покарання, а сигнал про те, що щось не так. З медичного погляду, біль свідчить про те, що ви живі та ваше тіло сигналізує про проблему, яку необхідно вирішити.

Біль від втрати

Не бійтеся свого болю; важливо розуміти, що з ним можна та потрібно працювати. Втрата близької людини — це тяжкий процес, який має пройти, щоб не жити з горем десятиліттями. Якщо ви відчуваєте себе у безвиході, зверніться до спеціаліста.

Вплив війни на наше життя

Лікарка зазначає, що ті, хто зможе "вхопити за хвоста" посттравматичне зростання, відкриють у собі нові грані, такі як патріотизм. Це може призвести до формування нової свідомості громадян, але водночас з усім цим зростає загроза для здоров’я. У майбутньому українці можуть стикнутися з проблемами метаболізму, такими як цукровий діабет II типу.

Здоров'я як стиль життя

Не слід забувати, що здоров'я — це не лише про пігулки, а про стиль життя. Якщо ви не вмієте відпочивати, вам необхідно навчитися цього. Уміння підтримувати баланс між роботою та відпочинком — запорука щасливого та здорового життя.

Психологія жертви

Коли ви відчуваєте, що не в змозі впоратися з навантаженням, важливо зрозуміти, що настав час змінити щось у своєму житті. Це може стосуватися роботи, особистого життя чи способу мислення.

Психотерапевт — ваш "косметолог"

У сучасному світі, особливо під час війни, психотерапевти стають важливими помічниками. Вони допомагають впоратися з травми, які залишаються з нами, та лікувати ПТСР. Якщо протягом кількох тижнів ви не в змозі впоратися з переживаннями, важливо звернутися по допомогу.

В Україні, що переживає важкі часи, важливо пам’ятати, що кожен з нас має право на підтримку. Звертайтеся до лікарів, діліться своїми переживаннями, шукайте способи зцілення. Не бійтесь свого болю, адже він — це не тільки страждання, а й можливість для зростання. Ваше здоров’я — у ваших руках.

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