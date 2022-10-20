Рак грудей: міфи, правда і приводи для оптимізму

Страх перед таким захворюванням, як рак молочних залоз, знайомий більшості наших сучасниць. Щоб зрозуміти причину такого занепокоєння, досить подивитися дані статистики: щорічно в Україні захворюють на рак грудей приблизно 14500 жінок. І приховувати цю інформацію вже просто неможливо!
Щоб зберегти здоров'я і життя необхідно знати, як зменшити ризик опинитися втягнутою в цю «епідемію», а також, які кроки потрібно зробити, якщо діагноз все ж встановлено. На жаль, в сучасному інформаційному просторі накопичилася величезна кількість міфів і легенд навколо цієї проблеми. Розібратися в складних питаннях, що стосуються онкології молочної залози, нам допоміг мамолог медичної мережі «Добробут» Валерій Євгенович Чешук.
На думку фахівця, джерело найголовніших страхів жінок - уявлення про те, що рак молочних залоз не лікується. Сприймаючи онкологічне захворювання грудей як свідомо смертельний вирок, жінки дуже часто «ховають голову в пісок» і уникають регулярних обстежень. Така тактика багато в чому і призводить до тієї невтішної статистики, яку ми маємо сьогодні, - 25% випадків первинної діагностики раку молочної залози в ІІІ-ІV стадії.
«В наш час лікуванню піддаються абсолютно всі стадії раку грудей, навіть для четвертої стадії є ліки, - розповідає мамолог. - Але найбільш результативне воно на ранніх стадіях. Чим менша пухлина, тим менший обсяг тканин, які необхідно видалити, і тим більш щадним буде подальше лікування. Чим раніше жінка виявить проблему і звернеться за лікарською допомогою, тим ефективнішим буде результат. Тому в жодному разі не слід уникати профілактичних оглядів і обстежень. Регулярне самообстеження грудей, періодичне обстеження молочних залоз у лікаря, УЗД, мамографія, якщо потрібно, генетичні дослідження - все це кроки, які необхідно робити, щоб убезпечити себе».
Поширеним і дуже підступним міфом є також твердження про те, що мамографія може збільшувати ризик розвитку раку грудей. «Мамографія є одним з найбільш ефективних методів діагностики ранніх стадій онкології молочної залози у жінок після 40 років, - каже Валерій Євгенович». - Справа в тому, що на початкових стадіях раку грудей самопочуття пацієнтки, аналіз крові, онкомаркери - все це може бути в нормі. Тільки мамографія дозволить виявити новоутворення, які не зможе пальпувати навіть фахівець - пухлини близько 0,5 см. Це доклінічні стадії, і саме на цьому етапі лікування йде найбільш ефективно. Чутки про те, що мамографія шкідлива - це відлуння минулого: у мамографів старих зразків дійсно було велике променеве навантаження. У сучасних цифрових апаратах променеве навантаження мінімальне (навіть менше, ніж за флюорографії)».
Тому жінкам після 50 років рекомендується як мінімум раз на два роки (а краще щороку) проходити обстеження у фахівця і робити мамографію. Для жінок молодшого віку мамографія мало інформативна: до 35-40 років молочна залоза більшою мірою має мамографічну щільність, складається з фіброзної і щільної залозистої тканини, яка ускладнює діагностування можливих новоутворень у молочній залозі. З цієї причини пацієнткам до 40 років призначають УЗД молочної залози.
«Ще одна серйозна помилка, якої часто припускаються жінки - відмова від біопсії у разі виявлення новоутворення в грудях, - каже мамолог. - Існує міф про те, що виявлену пухлину в жодному разі не можна чіпати, оскільки втручання збільшить шанси її переродження в злоякісну. Це абсолютно неправильно. Проведено серйозні наукові дослідження, які спростовують це твердження. Відмова від проведення біопсії заважає правильно встановити діагноз і вчасно почати лікування. Біопсія дає можливість проаналізувати вміст того новоутворення, яке було виявлено під час мамографії. Тільки так на ранніх стадіях можна зрозуміти, рак це чи ні, визначити характеристики пухлини і правильний лікувальний підхід (гормонотерапія, хіміотерапія).
Загалом же, сучасним жінкам потрібно чітко зрозуміти: рак грудей лікується! Головне - не боятися, а якомога раніше виявити проблему і почати своєчасне лікування.