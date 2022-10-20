Рак грудей: міфи, правда і приводи для оптимізму

Страх перед таким захворюванням, як рак молочних залоз, знайомий більшості наших сучасниць. Щоб зрозуміти причину такого занепокоєння, досить подивитися дані статистики: щорічно в Україні захворюють на рак грудей приблизно 14500 жінок. І приховувати цю інформацію вже просто неможливо!

Щоб зберегти здоров'я і життя необхідно знати, як зменшити ризик опинитися втягнутою в цю «епідемію», а також, які кроки потрібно зробити, якщо діагноз все ж встановлено. На жаль, в сучасному інформаційному просторі накопичилася величезна кількість міфів і легенд навколо цієї проблеми. Розібратися в складних питаннях, що стосуються онкології молочної залози, нам допоміг мамолог медичної мережі «Добробут» Валерій Євгенович Чешук.

На думку фахівця, джерело найголовніших страхів жінок - уявлення про те, що рак молочних залоз не лікується. Сприймаючи онкологічне захворювання грудей як свідомо смертельний вирок, жінки дуже часто «ховають голову в пісок» і уникають регулярних обстежень. Така тактика багато в чому і призводить до тієї невтішної статистики, яку ми маємо сьогодні, - 25% випадків первинної діагностики раку молочної залози в ІІІ-ІV стадії.

«В наш час лікуванню піддаються абсолютно всі стадії раку грудей, навіть для четвертої стадії є ліки, - розповідає мамолог. - Але найбільш результативне воно на ранніх стадіях. Чим менша пухлина, тим менший обсяг тканин, які необхідно видалити, і тим більш щадним буде подальше лікування. Чим раніше жінка виявить проблему і звернеться за лікарською допомогою, тим ефективнішим буде результат. Тому в жодному разі не слід уникати профілактичних оглядів і обстежень. Регулярне самообстеження грудей, періодичне обстеження молочних залоз у лікаря, УЗД, мамографія, якщо потрібно, генетичні дослідження - все це кроки, які необхідно робити, щоб убезпечити себе».

Поширеним і дуже підступним міфом є ​​також твердження про те, що мамографія може збільшувати ризик розвитку раку грудей. «Мамографія є одним з найбільш ефективних методів діагностики ранніх стадій онкології молочної залози у жінок після 40 років, - каже Валерій Євгенович». - Справа в тому, що на початкових стадіях раку грудей самопочуття пацієнтки, аналіз крові, онкомаркери - все це може бути в нормі. Тільки мамографія дозволить виявити новоутворення, які не зможе пальпувати навіть фахівець - пухлини близько 0,5 см. Це доклінічні стадії, і саме на цьому етапі лікування йде найбільш ефективно. Чутки про те, що мамографія шкідлива - це відлуння минулого: у мамографів старих зразків дійсно було велике променеве навантаження. У сучасних цифрових апаратах променеве навантаження мінімальне (навіть менше, ніж за флюорографії)».

Мамолог медичної мережі «Добробут» Валерій Євгенович Чешук.

Тому жінкам після 50 років рекомендується як мінімум раз на два роки (а краще щороку) проходити обстеження у фахівця і робити мамографію. Для жінок молодшого віку мамографія мало інформативна: до 35-40 років молочна залоза більшою мірою має мамографічну щільність, складається з фіброзної і щільної залозистої тканини, яка ускладнює діагностування можливих новоутворень у молочній залозі. З цієї причини пацієнткам до 40 років призначають УЗД молочної залози.

«Ще одна серйозна помилка, якої часто припускаються жінки - відмова від біопсії у разі виявлення новоутворення в грудях, - каже мамолог. - Існує міф про те, що виявлену пухлину в жодному разі не можна чіпати, оскільки втручання збільшить шанси її переродження в злоякісну. Це абсолютно неправильно. Проведено серйозні наукові дослідження, які спростовують це твердження. Відмова від проведення біопсії заважає правильно встановити діагноз і вчасно почати лікування. Біопсія дає можливість проаналізувати вміст того новоутворення, яке було виявлено під час мамографії. Тільки так на ранніх стадіях можна зрозуміти, рак це чи ні, визначити характеристики пухлини і правильний лікувальний підхід (гормонотерапія, хіміотерапія).

Загалом же, сучасним жінкам потрібно чітко зрозуміти: рак грудей лікується! Головне - не боятися, а якомога раніше виявити проблему і почати своєчасне лікування.