Рак грудей, біль і розтяжки: чи справді небезпечно спати у бюстгальтері / © Credits

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Для одних жінок зняти бюстгальтер перед сном — маленький щоденний ритуал свободи, для інших — звична частина вечірнього догляду за собою. Особливо якщо груди чутливі, великі чи жінка годує грудьми. Проте навколо цієї теми досі вистачає міфів, від страхів щодо порушення кровообігу до тверджень, що ніч у бюстгальтері може спричинити рак.

Видання Cleveland Clinic хірургинею-онкологинею Маргарет Томпсон, спробували з’ясувати, чи є сенс спати у бюстгальтері та як правильно його обирати.

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Почнімо з головного міфу: немає наукових доказів того, що сон у бюстгальтері підвищує ризик раку молочної залози. За словами лікарки, рішення носити білизну вночі передусім залежить від особистого комфорту та потреб організму. І у деяких випадках така звичка справді може бути корисною.

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Коли бюстгальтер може допомогти

Зменшує біль у грудях. Гормональні коливання під час менструального циклу, грудне вигодовування, великий розмір грудей чи нещодавнє хірургічне втручання можуть спричиняти дискомфорт і болючість. М’який бюстгальтер для сну підтримує груди та обмежує їхні рухи, завдяки чому відпочивати стає комфортніше. Водночас важливо уникати моделей із кісточками, які можуть тиснути на тканини.

Полегшує нічний відпочинок під час грудного вигодовування . Коли груди переповнені молоком або набряклі, навіть зміна положення тіла може викликати неприємні відчуття. М’яка чиста білизна допомагає утримувати прокладки для грудей, зменшує тертя сосків і підтримує груди. Проте надто тісний бюстгальтер може погіршити відтік молока, сприяти закупорюванню молочних проток і маститу.

Зменшує подразнення сосків. Іноді навіть звичайна тканина піжами чи постільної білизни спричиняє неприємне тертя. Особливо якщо шкіра чутлива. Правильно підібраний бюстгальтер для сну обмежує зайві рухи та допомагає уникнути подразнення.

Допомагає підтримувати сухість шкіри . Під грудьми, особливо великими, може накопичуватися волога. Якщо додати до цього тепло ковдри та потовиділення, створюються сприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій. М’яка білизна, яка добре поглинає вологу, може зменшити цей ризик.

Підтримує груди після операції. Після деяких хірургічних втручань на грудях або у ділянці грудної клітки лікарі рекомендують носити спеціальний підтримувальний бюстгальтер навіть під час сну. Він допомагає обмежити рухи, захистити шви, зменшити біль і ризик скупчення рідини. У цьому випадку важливо дотримуватися рекомендацій хірурга.

Може допомогти зменшити розтяжки. Під час вагітності чи інших змін розміру грудей шкіра розтягується. Підтримка білизни може допомогти зменшити навантаження на шкіру. Водночас лікарка наголошує що переконливих доказів того, що бюстгальтер запобігає обвисанню грудей, немає.

Коли краще знімати бюстгальтер перед сном

Неправильно підібрана білизна здатна створити більше проблем, ніж вирішити. Надто тісний бюстгальтер або модель із кісточками може тиснути на шкіру, спричиняти дискомфорт і залишати помітні сліди. Під час сну це також може заважати нормальному кровообігу.

Не менш важливо стежити за чистотою білизни. Брудний бюстгальтер, грубі шви чи тканина, яка натирає, можуть викликати подразнення шкіри та сприяти інфекціям. Тож якщо після ночі ви прокидаєтеся з почервонінням, свербежем або відчуттям стискання, варто переглянути свій вибір.

Як обрати бюстгальтер для сну

Якщо вам комфортніше спати з підтримкою грудей, варто звернути увагу на кілька деталей:

М’яка тканина. Обирайте бавовну чи ніжні шовковисті матеріали. Мереживо, грубі шви та тканини, які подразнюють шкіру, краще залишити для інших випадків.

Жодних кісточок . Для нічного відпочинку підійдуть безкаркасні моделі, які не тиснуть і не обмежують рухів.

Правильний розмір . Бюстгальтер має підтримувати груди, проте не стискати їх. Якщо після зняття залишаються глибокі сліди, це привід перевірити посадку.

Моделі з вбудованою підтримкою. Зручним варіантом може стати м’який топ або майка із внутрішньою підтримувальною вставкою.

Чистота та регулярна заміна. Не варто спати у білизні, яку ви носили весь день. Нічні бюстгальтери рекомендують прати після 2-3 використань, а саму білизну оновлювати приблизно кожні 6–12 місяців або раніше, якщо змінився розмір грудей.

Універсального правила «спати у бюстгальтері чи без нього» не існує. Якщо вам комфортно без білизни — не потрібно змушувати себе її вдягати. Якщо ж м’яка підтримка допомагає краще відпочивати, у цьому немає нічого поганого.

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