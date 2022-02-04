Рак молочної залози: як не пропустити початок хвороби

Кожна жінка протягом життя має середній ризик розвитку раку молочної залози. Тому що жіноча стать — це фактор ризику.

За даними національного Інституту раку торік рак грудей діагностували у 12 тис. українок. і у 87 українців.

Про те, як часто відвідувати мамолога, що впливає на розвиток раку молочної залози, розповів хірург-мамолог в клініці R + Medical Network Ярослав Володимирович Денисенко.

Причини розвитку раку молочної залози

Рак молочної залози розвивається, коли клітини грудної тканини починають безконтрольно ділиться, поширюючись в навколишні тканини.

Одна з причин формування раку — мутації в генах BRCA1 і BRCA2. За даними наукових досліджень, мутації гена BRCA1 обумовлюють 56-87% ризику розвитку раку грудей в 70 років і 33-50% — у віці 50 років.

Гени BRCA1, BRCA2 найчастіше передаються генетично. Якщо у ваших родичів першої лінії був рак грудей — мама, бабуся, тітка, сестра, — я рекомендую пройти тестування на наявність генів BRCA1 і BRCA2. Наявність генів не означає, що у вас точно буде рак, але ризик підвищується вдвічі. Щоб не пропустити можливий початок хвороби в майбутньому, вам необхідно періодично проходити ультразвукову діагностику або мамографію. Тестування на наявність генів проводитися один раз.

Серед інших вагомих причин, що стимулюють розвиток раку грудей, я виділяю:

відсутність вагітності протягом життя;

перша вагітність і пологи після 40 років;

відмова від грудного вигодовування;

ранній початок менструації — до 12 років;

пізня менопауза — після 55 років;

ожиріння;

зловживання алкогольними напоями;

тривале куріння;

раніше перенесений рак молочної залози, рак яєчників;

вік — після 50 років підвищується ризик розвитку раку грудей;

тривала гормональна терапія.

Понад половина пухлин за раку молочної залози — чутливі до гормонів естрогенів. Рівень естрогенів підвищується перед овуляцією і знижується за кілька днів до менструації. Вагітність і грудне вигодовування блокують вироблення естрогену, зупиняючи менструацію. Менструальна пауза триває мінімум дев'ять місяців, які прирівнюються до дев'яти менструальних циклів. У жінок, які не народжували дітей, цієї паузи немає. Більше менструальних циклів — вищий ризик розвитку раку.

Профілактика і діагностика

Найкраща профілактика розвитку раку молочних залоз — це щорічний маммологічний огляд. Традиційно до 40 років проводиться ультразвукова діагностика, після 40 років — мамографія.

З віком змінюється структура молочної залози — втрачається щільність, збільшується кількість жирової тканини. Мамографія візуалізує тканини грудей чіткіше, ніж ультразвукова діагностика. Але, за свідченнями лікаря, мамографія може проводиться і до 40 років.

Перевіряти молочні залози необхідно щороку після того, як груди сформувалися.

Самообстеження молочних залоз я рекомендую проводити щомісяця на 5-7 день після завершення менструації в один і той самий день. Однак самообстеження — не дорівнює обстеженню у лікаря. Жінка може намацати сформоване ущільнення, відзначити збільшення грудей, помітити втягнулий сосок. Такі симптоми можуть свідчити про розвиток раку на другій, третій або четвертій стадії. Але у деяких жінок рак грудей не супроводжується появою ущільнення і погіршенням самопочуття. На профілактичному огляді лікар здатний побачити рак на нульовій стадії розвитку, задовго до появи симптомів, що підвищує шанси на успішне лікування і ремісію.

У чоловіків рак грудей розвивається рідко, але швидше, ніж у жінок, оскільки у них мало тканини грудних залозах. І ракові клітини швидко поширюються в навколишні тканини. Перебігає хвороба, як правило, в агресивній формі.

Рак молочної залози не розвивається через носіння бюстгальтера, вживання цукру, кави або глютену. У 90% випадків він виникає спонтанно, незалежно від віку і статі.

Щоб не пропустити початок розвитку хвороби, заплануйте візит до мамолога. Подаруйте консультацію у лікаря мамі, сестрі, подрузі, колезі по роботі. Прищеплювати культуру відвідування лікаря дітям. Не покладайтеся на самопочуття і відсутність клінічних симптомів хвороби.

Подбайте про себе сьогодні заради здорового майбутнього!

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