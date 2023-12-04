Рак підшлункової залози: симптоми, методи лікування, рекомендації фахівця

Складність раннього виявлення раку підшлункової залози полягає, по-перше, в тому, що сама залоза розташована глибоко всередині тіла і не може визначатися через черевну стінку. По-друге, симптоми РПЗ з’являються лише на пізніх стадіях хвороби, і до того ж не вказують саме на рак.

Про те, які складнощі існують на шляху виявлення і лікування раку підшлункової залози, розповідає доктор медичних наук ДНП "Національний інститут раку" Костянтин Копчак.

Лікар зазначає, що, на превеликий жаль, пережити рік пацієнтам з РПЗ важко, але на певних стадіях можна подолати хворобу і навіть одужати. Одужанням вважається відсутність повернення раку протягом 5 років.

Найпоширенішими ознаками ураження підшлункової залози є підвищений рівень білірубіну ("жовтяниця"), відсутність апетиту та неконтрольована втрата ваги, що зазвичай означає, що рак уже перейшов на інші органи. Пацієнти також скаржаться на біль у черевній порожнині, який поширюється на спину і значно посилюється з плином часу. Больовий синдром характерний для 2/3 пацієнтів.

Етапи планування лікування

Під час першого візиту до лікаря пацієнт дізнається про необхідні обстеження, щоб консиліум лікарів ухвалив правильне первинне рішення щодо стратегії й тактики лікування.

Симптоми раку підшлункової залози

Підшлункова залози розділена на дві частини. Одна з них виробляє ферменти, інша – гормони. Залежно від того, яка частина уражена, виникають ті чи інші симптоми. Крім того, поряд із підшлунковою залозою розташовано багато важливих органів, тому симптоми можуть залежати саме від впливу безпосередньо на них.

Неспецифічним симптомом РПЗ є загальна втомлюваність, слабкість.

Також симптомом може бути вперше виявлений діабет, тому це є рекомендацією для обов'язкового проходження КТ.

Зміна гормонального тла також може бути ознакою гормонопродукувальних пухлин підшлункової залози (на щастя, це достатньо рідкісний вид новоутворень).

Пухлини головки підшлункової залози перекривають відтік жовчі до дванадцятипалої кишки, тому характерним симптомом є жовтяниця.

Також може бути порушення травлення, втрата ваги, нудота і блювання.

Біль є характерним симптомом, але він додається на пізнішій стадії.

Діагностика РПЗ

На жаль, побачити пухлину на підшлунковій залозі доволі складно навіть за допомогою найсучасніших засобів діагностики. Скринінгу РПЗ також не існує, тому захворювання часто діагностують на пізній стадії, що значно ускладнює лікування.

Методи лікування РПЗ

Будь-яке лікування спрямоване на максимальне продовження життя та збереження його якості.

Основними методами є хірургія і хіміотерапія. Променеву терапію задіюють значно рідше.

Послідовність методів буває різною, але саме вона і впливає на успіх лікування.

Рекомендації від фахівця

Дуже важливо не нехтувати профілактикою. Вести здоровий спосіб життя, слідкувати за вагою, займатися спортом.

Також не можна зволікати й нехтувати власним здоровʼям, коли ви відчуваєте будь-які симптоми, які вам не подобаються. Обовʼязково звертайтеся до лікарів, якщо помічаєте, що з вами щось відбувається.

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