Рак: тривожні симптоми, які не можна ігнорувати / © Credits

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Про найтривожніші симптоми раку розповів лікар Сергій Пісоцький, а також надав рекомендації, щоб краще орієнтуватися у сигналах, які подає вам ваше тіло.

Основні симптоми, які можуть свідчити про рак

Раптова та безпричинна втрата ваги

Якщо ви не змінювали спосіб життя, не сидите на дієті, але скидаєте кілька кілограмів без зусиль, це може бути симптомом низки онкологічних захворювань, зокрема раку підшлункової, шлунка, стравоходу чи легенів.

Медичний факт: вважається, що втрата понад 5% ваги за 6–12 місяців без очевидних причин — серйозний привід звернутися до лікаря.

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Кров у сечі чи калі

Це завжди тривожний сигнал. Виділення крові може свідчити про:

рак товстої кишки,

рак сечового міхура,

геморой (не рак, але потребує лікування),

запальні захворювання.

Навіть якщо кров з’явилася одноразово, не відкладайте візит до лікаря!

Хронічна втома, яка не минає після відпочинку

Почуття постійної виснаженості, навіть після сну чи відпустки, — ще один можливий сигнал. Така втома часто спостерігається за:

лейкемії (рак крові),

лімфомах,

інших видах раку, які викликають внутрішню кровотечу чи дефіцит заліза.

Зміни родимок: колір, форма, розмір

Будь-яка родимка, які змінюється — стає асиметричною, темніє, зростає чи починає свербіти — повинна бути оглянута дерматологом.

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Пам’ятка ABCDE (за англ. абревіатурою):

A (Asymmetry) — асиметрія

B (Border) — нерівні краї

C (Color) — неоднорідний колір

D (Diameter) — діаметр понад 6 мм

E (Evolution) — зміни у часі

Це головні критерії, за якими оцінюють ризик меланоми — одного з найнебезпечніших видів раку шкіри.

Інші симптоми, які варто не ігнорувати

Ущільнення у грудях або інших частинах тіла. Може свідчити про пухлину молочної залози, щитоподібної залози, лімфатичних вузлів тощо.

Постійний кашель або хрипота . Особливо якщо не минає понад 3 тижні — може бути ознакою раку легенів або горла.

Проблеми з ковтанням, відчуття «клубка» у горлі. Часто зустрічається за раку стравоходу чи гортані.

Біль у животі, здуття, розлади травлення. Якщо тривають понад 2–3 тижні — обов’язково обстеження.

Що робити, якщо помітили підозрілий симптом

Не панікувати. Багато симптомів можуть бути спричинені іншими, менш небезпечними захворюваннями. Записатися до терапевта чи профільного лікаря. Лікар проведе огляд і призначить необхідні аналізи. Пройти обстеження. Аналіз крові, УЗД, мамографія, колоноскопія чи МРТ — усе залежить від симптомів.

Профілактика

Проходьте щорічні огляди: гінеколога, дерматолога, стоматолога.

Здавайте аналіз крові хоча б раз на рік.

Слідкуйте за родимками та змінами на шкірі.

Ведіть активний спосіб життя та відмовтеся від куріння.

Захищайте шкіру від сонця.

Тіло завжди подає сигнали. Головне — навчитися чути їх і не відкладати турботу про себе «на потім». Раннє виявлення — це шанс на повне одужання.