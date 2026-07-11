Ранкова прокрастинація: правило "17-хвилинного спринту", яке допомагає прокинутися, зібратися та почати діяти

Ранкова прокрастинація / © Credits

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Можливо вам знайома ситуація, коли ви щойно прокинулися, а в голові вже крутяться десятки думок про дедлайни, домашні справи, дзвінки та зустрічі. Відчуття перевантаження з’являється ще до першої чашки кави, а прості завдання чомусь відкладаються до останнього моменту. Іронія у тому, що коли ми все ж беремося за них, виявляється, що вони займають набагато менше часу, ніж ми уявляли, про це розповіло видання Woman&Home.

Саме для таких випадків коуч із продуктивності Майкл Геппелл придумав метод, який називає «17-хвилинним спринтом». І ні, спортивна форма чи бігові кросівки тут не знадобляться.

Суть «17-хвилинного спринту»

Ідея максимально проста: потрібно встановити таймер рівно на 17 хв і протягом цього часу повністю зосередитися лише на одному завданні, яке ви давно відкладаєте.

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Це може бути будь-що, наприклад, розібрати посудомийну машину, зробити важливий телефонний дзвінок, надіслати резюме, впорядкувати робочий стіл або нарешті відповісти на електронний лист.

Як пояснив Майкл, саме незвична тривалість має психологічний ефект. Це дивний проміжок часу. Не 15 хв і не пів години. Саме 17 хв і мозок одразу реагує на це з цікавістю. Коуч стверджує, що цього достатньо, щоб людина встигла зануритися у процес. І дуже часто, коли таймер спрацьовує, зупинятися вже не хочеться, завдання хочеться довести до кінця.

Чому ця техніка працює

Секрет методу — у поєднанні відчуття терміновості та обмеженого часу. Коли ми знаємо, що потрібно попрацювати лише 17 хв, мозок перестає сприймати завдання як щось надто складне чи виснажливе.

Особливо актуально це для тих, кому важко прокидатися. За даними одного з недавніх опитувань, 76% жінок зізнаються, що вранці почуваються втомленими. Для порівняння, серед чоловіків цей показник становить трохи менше ніж 60%.

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Тож якщо день починається з відчуття виснаження, «17-хвилинний спринт» може стати простим способом швидше увійти у робочий ритм.

Звичайні списки справ можуть посилювати стрес

Класичні списки справ часто не допомагають, а навпаки — створюють додатковий тиск. Зранку ви записуєте 25 справ. Додаєте туди багато того, що взагалі не потрібно робити саме сьогодні. Спершу виконуєте найлегші завдання. Іноді навіть вписуєте те, що вже зробили, лише щоб поставити галочку. А ввечері картаєте себе через те, що не встигли завершити весь список.

Натомість Майкл радить складати не звичайний список справ, а так званий «обовʼязковий» — перелік із п’яти найважливіших завдань дня. Ідеться не про найтерміновіші справи, а саме про ті, що справді мають значення. Це може бути дзвінок рідним, фізична активність, завершення важливого проєкту чи інші особисті пріоритети. І головне — не вимагати від себе ідеального результату. Якщо ви виконали хоча б три із цих п’яти пунктів, це вже чудова новина.

Продуктивність не завжди залежить від сили волі чи жорсткої дисципліни. Іноді достатньо просто змінити підхід і замість нескінченних списків обрати п’ять важливих справ, а замість багатогодинної боротьби із прокрастинацією, лише 17 хв повної концентрації. Саме цей невеликий проміжок часу може стати тим поштовхом, який допоможе подолати ранкову млявість, перестати відкладати справи та зробити перший крок до продуктивнішого дня.

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