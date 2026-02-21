Ранковий чай / © Associated Press

Реклама

Чай споживають тисячі років і вивчають його властивості у боротьбі з хронічними хворобами. Основні «герої» напою — поліфеноли, зокрема катехіни, які діють як потужні антиоксиданти. Вони допомагають зміцнити серце, підтримати метаболізм і навіть знизити ризик розвитку деяких видів раку, про це розповіло видання Eating Well.

Але готові продукти, як-от пляшковий зелений чай чи bubble tea, часто містять додані цукри та штучні інгредієнти, а процес виробництва може руйнувати корисні катехіни. У результаті, замість здорового напою ви отримуєте калорії та менше користі для організму.

Користь чаю

Недавній огляд досліджень від учених з Китаю та США, опублікований у Beverage Plant Research, проаналізував десятки довгострокових досліджень та клінічних випробувань. Основні висновки:

Реклама

Зниження ризику серцево-судинних хвороб. Дві-три чашки чаю на день впливають на зниження ризику смерті від усіх причин, зокрема серцевих хвороб та раку.

Контроль ваги та профілактика діабету. Зелений чай сприяє зниженню ваги та рівня жиру у людей з надмірною вагою та метаболічним синдромом.

Антиоксидантний ефект. Катехіни допомагають зменшити окислювальний стрес у клітинах.

Проте огляд підкреслює, що справжня користь чаю лише у свіжозавареному вигляді. Bubble tea і пляшкові варіанти через цукор і перероблювання не забезпечують таких ефектів.

Як правильно готувати чай

Щоб ранковий ритуал був не тільки смачним, а й корисним, дотримуйтесь кількох простих правил:

Заварюйте власноруч. Використовуйте чайні листя чи пакетики та гарячу воду. Стандартна порція — приблизно 2,5 г листя на 250 мл води — 1 чашка.

Дві-три чашки на день. Саме така кількість пов’язана з максимальним зниженням ризику серцево-судинних хвороб і смерті від усіх причин.

Вибирайте зелений чай. Хоч чорний та трав’яний чай також корисні, зелений містить найбільше катехінів, адже він піддається мінімальній обробці.

Уникайте цукру.Якщо хочеться солодкого, додайте трохи меду чи дайте смаку чаю розкритися без підсолоджувачів.

Bubble tea та пляшковий чай. Іноді можна дозволити собі солодкий напій, але розраховувати на користь для здоров’я не варто.

Будьте уважні до кофеїну. Чай містить кофеїн, тому, якщо ви чутливі до нього, обирайте безкофеїнові варіанти чи пийте чай лише у першій половині дня.

Наукові дані підтверджують, що чай — це не лише смачний напій, а справжній помічник для здоров’я серця, контролю ваги та боротьби з окислювальним стресом. Однак ключове слово тут — домашній. Коли ви заварюєте чай власноруч, то контролюєте якість, уникаєте цукру та отримуєте максимальну користь від антиоксидантів.