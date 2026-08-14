Ранковий головний біль: сигнали, які не варто ігнорувати / © Credits

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Якщо ваш ранок починається не з кави, а з болю, який пульсує у скронях, ви не самотні у цій біді. Приблизно кожна 13-та людина регулярно стикається з ранковим головним болем. Частіше він виникає у жінок і людей віком від 45 до 64 років, про це розповіло видання Washington Post

Разовий головний біль після безсонної ночі навряд чи є приводом для паніки. Проте якщо він повторюється, стає сильнішим або змінює свій характер, варто з’ясувати причину. Медики можуть назвати цілий список можливих факторів, від якості сну та положення шиї до мігрені, тривожності й надмірного вживання алкоголю чи кофеїну.

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Апное сну

Одна з найпоширеніших причин ранкового головного болю — обструктивне апное сну, стан, за якого під час сну періодично перекриваються верхні дихальні шляхи. Лікарі зі сну навіть використовують ранковий головний біль як один із симптомів, про який запитують пацієнтів. Варто особливо насторожитися, якщо разом із болем ви:

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голосно хропете

прокидаєтеся від відчуття нестачі повітря

помічаєте епізоди, коли ніби перестаєте дихати уві сні

постійно відчуваєте сонливість удень

прокидаєтеся розбитими навіть після достатньої кількості годин у ліжку.

Точний механізм ранкового болю за апное ще вивчають, але одним із можливих факторів називають недостатнє надходження кисню протягом ночі.

Є й хороша новина, у дослідженні 2023 року люди з обструктивним апное, які отримували лікування, повідомляли про значне, приблизно на 72%, зменшення вираженості ранкового головного болю.

Мігрень

Мігрень — не просто «сильний головний біль», а неврологічне захворювання, яке часто супроводжується цілим набором симптомів. Напад може початися пізно ввечері чи просто під час пробудження, тому для людей із мігренню ранок нерідко стає часом особливого ризику. Типові ознаки:

біль, який пульсує

нудота

чутливість до світла та звуків

біль або напруження у шиї

відчуття «туману» у голові

у частини людей — аура, наприклад зигзаги, спалахи чи плями перед очима

Мігрень часто починається ще у підлітковому віці чи молодості, але перші напади можуть з’явитися і в 30–40 років.

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Звернуть увагу, що надмірне використання препаратів проти головного болю здатне провокувати так звані медикаментозно-індуковані, чи рикошетні, головні болі.

Недосипання

Іноді організм буквально виставляє рахунок за недосипання. Безсоння та недостатньо якісний сон можуть підвищувати ймовірність ранкового головного болю. За одним із досліджень, хронічний ранковий біль зустрічався приблизно у 14,4% людей із безсонням, проти 6,9% серед тих, хто не мав проблем зі сном.

Недосипання також пов’язане із підвищеним ризиком мігрені. Тому перш ніж звинувачувати погоду, магнітні бурі чи «не той день», варто чесно відповісти собі на просте питання, скільки годин і наскільки добре ви спали останні кілька ночей.

Подушка

Іноді причина значно прозаїчніша. Якщо під час сну шия перебуває у незручному положенні чи подушка недостатньо підтримує голову, вранці може з’явитися біль у шиї, який поширюється на голову. Такий головний біль часто відчувається так, ніби починається саме у шиї та поступово переходить уперед.

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Тож якщо ви регулярно прокидаєтеся з болем після ночі на новій чи, навпаки, давно зношеній подушці, можливо, саме час переглянути своє спальне місце.

Стиснення зубів уві сні

Ще одна непомітна причина — бруксизм, тобто скреготіння чи сильне стискання зубів. Людина може навіть не здогадуватися, що робить це уві сні. Проте постійна напруга м’язів щелепи здатна викликати біль, який вранці відчувається не лише біля рота чи щелепи, а й у передній частині голови. Варто звернути увагу на ранковий біль, якщо ви також помічаєте:

дискомфорт або втому у щелепі

біль під час жування

чутливість зубів

відчуття, що вночі сильно стискали зуби

У такому випадку варто обговорити симптоми зі стоматологом або лікарем.

Тривога чи депресивний стан

Ранкові головні болі частіше зустрічаються у людей із тривожними та депресивними розладами. Чому саме так, вчені ще не можуть сказати однозначно. Можливо, самі зміни настрою впливають на виникнення головного болю, а можливо, ключову роль відіграють пов’язані з ними порушення сну. У будь-якому разі зв’язок існує.

Якщо головний біль з’явився одночасно з постійною тривожністю, пригніченим настроєм, проблемами зі сном або відчуттям емоційного виснаження, це привід звернути увагу не лише на голову, а й на загальний психологічний стан.

Забагато алкоголю чи кави

Класика ранку після вечірки — головний біль після надмірної кількості алкоголю. Тут особливих сюрпризів немає.

Проте винною може бути й кава. Якщо організм звик щодня отримувати велику дозу кофеїну, а за ніч її рівень у крові знижується, вранці може виникнути головний біль через скасування кофеїну. Тобто іноді вам здається, що ранкова кава «лікує» головний біль, хоча насправді вона просто тимчасово прибирає симптом, який виник через зниження рівня кофеїну. Це не означає, що потрібно негайно відмовлятися від кави. Але якщо головний біль регулярно з’являється приблизно в один і той самий час до першої чашки, варто звернути увагу на цю закономірність.

Коли звертатися до лікаря

Регулярний ранковий головний біль експерти радять не залишати без уваги. У більшості випадків причина виявляється не небезпечною, але іноді такий симптом може супроводжувати серйозні неврологічні стани. Особливо важливо не відкладати медичну допомогу, якщо головний біль:

раптовий та надзвичайно сильний

супроводжується слабкістю чи онімінням

виникає разом із порушеннями мовлення

супроводжується іншими незвичними неврологічними симптомами

став значно частішим або сильнішим

раптом змінився за характером

Сильне підвищення артеріального тиску також може супроводжуватися головним болем.

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