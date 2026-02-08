Ранковий підйом не для всіх / © Credits

Видання Fox News розповіло, що примусово вставати рано може бути шкідливо для вашого організму. Виявляється, наше тіло «налаштоване» по-різному: хтось — ранкова пташка, а хтось — сова та боротьба з внутрішнім годинником може призвести до втоми, перепадів настрою та навіть серйозних проблем зі здоров’ям.

Лише уявіть, ви прокидаєтеся вранці з відчуттям, що ваш мозок ще спить. Кожен із нас має свій хронотип — природну схильність бути активним у певний час доби. Деякі люди природно прокидаються рано та швидко входять у робочий режим, а інші краще функціонують у вечірні години та використовують ранковий сон для завершення REM циклів (швидкий сон), важливих для навчання та емоційної регуляції.

Якщо ви намагаєтеся вставати раніше, ніж дозволяє ваш внутрішній годинник, ви ризикуєте втратити цінні REM цикли, а це може призвести до відчуття «заряджений, але втомлений», перепадів настрою та навіть проблем з метаболізмом.

Важливість циклів

Людський сон складається з повторюваних циклів по 90–110 хв, які чергують глибокий NREM-сон і REM-сон. Глибокий сон підтримує відновлення тіла, імунітет і пам’ять, тоді як REM-сон допомагає з навчанням, емоційною регуляцією та функціонуванням мозку.

Близько 40–50% нашого хронотипу закладено генетично, тому змусити себе прокидатися занадто рано — це не просто неприємно, а й потенційно шкідливо для здоров’я.

Наслідки боротьби з внутрішнім годинником

Люди, які примусово змінюють свій режим, стикаються з вищим ризиком:

тривожності та депресії

порушень харчової поведінки

ожиріння

апное уві сні

діабету II типу

Консистентність і якість сну важливіші за ранкові підйоми. Користь раннього графіка часто соціальна, легше поєднуватися з традиційним 9 годинним робочим днем, але якщо зміни насильницькі, організм розплачується.

Як підлаштуватися під свій ритм

Є способи м’яко «переналаштувати» внутрішній годинник:

Регулярний графік: лягати спати та прокидатися одночасно, навіть у вихідні

Повільні зміни: коригувати час пробудження на 15 хв на день

Ритуали перед сном: мінімум гаджетів, медитація, тепла ванна, трав’яний чай

Світло та кофеїн: ранкове сонячне світло допомагає прокинутися, але збільшувати кофеїн краще обережно

Світлотерапія: для людей, схильних до зимової депресії, використання терапевтичної лампи може покращити настрій

Якщо ж ви відчуваєте значні труднощі з режимом або зимову меланхолію, варто звернутися до психіатра чи фахівця зі сну.

Не всі люди створені для підйому о 6 ранку. Прагнення підлаштуватися під загальноприйняті стандарти може виявитися шкідливим. Замість того щоб змушувати себе прокидатися рано, краще прислухатися до власного тіла, підтримувати регулярність сну та піклуватися про його якість. Адже продуктивність, настрій та здоров’я формуються не годинами на будильнику, а повноцінним і відновлювальним сном.