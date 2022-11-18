Ранні симптоми серцевої недостатності: на що звернути увагу

Серцева недостатність може розвинутися протягом кількох місяців або навіть років, тому її часто плутають зі старінням.

Як повідомляє Еxpress.co.uk, багато людей дізнаються про цей діагноз лише після невідкладної медичної допомоги. Але в багатьох випадках хвороба проявляється ранніми ознаками, які можна сплутати з природним старінням або, наприклад, із Covid.

Серцева недостатність — це стан, коли ваше серце не працює належним чином, орган не може перекачувати здорову кількість крові по всьому тілу і кров може застоюватися у венах або легенях.

Які симптоми серцевої недостатності часто плутають із застудою та старінням

У серйозних випадках, відомих як гостра серцева недостатність, її симптоми можуть проявитися раптово. До деяких із найпомітніших симптомів серцевої недостатності належать кашель і хрипи. Також може виникнути задишка, тому що застій у легенях ускладнює обмін киснем і вуглекислим газом. Крім того, в лежачому стані може бути важче дихати.

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Та в багатьох випадках одні й ті самі симптоми можуть розвиватися поступово. За даними Гарвардської медичної школи, вони також присутні в разі ранньої серцевої недостатності. Цей стан часто називають хронічною серцевою недостатністю, і його часто плутають із респіраторними інфекціями чи старінням.

Безумовно, природне старіння забирає в нас якусь кількість життєвих сил, але іноді втома та задишка можуть сигналізувати ще й про те, що ваше серце не працює належним чином.

Інші симптоми серцевої недостатності

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За серцевої недостатності кров не може рухатися вгору по тілу від ніг та ступень через нестачу енергії в серці.

Рідина може почати збиратися в цих зонах. Багато людей із серцевою недостатністю відчувають скупчення рідини, відоме як набряк, у животі, кісточках і ногах.

Часто це може проявлятися як швидке збільшення ваги. Через задишку та стомлюваність людям може бути важко займатися повсякденними справами.

Що раніше ви почнете лікувати серцеву недостатність, то краще. Якщо у вас з'являться раптові ознаки захворювання, варто звернутися до лікаря.

Раннє звернення до лікаря може допомогти знизити ризик довгострокових ускладнень, включно з нирковою недостатністю та анемією.

Діагностика серцевої недостатності

Якщо ви звернетеся до лікаря, вам, найімовірніше, після первинного огляду та прослуховування серця можуть призначити такі дослідження:

ЕКГ;

ехокардіографію (УЗД серця);

добове холтерівське моніторування;

МРТ серця;

КТ-коронарографію;

ехокардіографію та стрес-ехокардіографію;

велоергометрію;

рентген серця;

лабораторні аналізи.

Необов'язково, що вам для встановлення діагнозу знадобляться всі ці дослідження — можливо, його буде встановлено вже після кількох із них.

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