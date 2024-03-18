Реабілітолог відкриває правду про вдовий горб: причини та методи лікування

Вдовий горб, також відомий як холка або клімактеричний горб - це виступ або горб у зоні шийного хребта. Це явище спостерігається у деяких людей і може мати різні причини, про які розповідає реабілітолог Богдан Латиш.

Часто ми чуємо, що цей горб – це солі, але це зовсім не так. Відкладення жирових клітин у зоні вдового горба не має нічого спільного з солями.

Насправді це відкладення жирових клітин у зоні сьомого шийного хребця.

Основні причини виникнення горба на шиї:

1. Зайва вага

2. Гормональний збій

3. Порушення постави

4. Проблеми з мʼязами

5. Період клімаксу

Методи лікування:

1. Масаж

Цей метод включає в себе мануальний масаж або використання спеціальних масажних приладів для розм'якшення та розслаблення м'язів в області шиї. Він допомагає покращити кровообіг, зменшити напругу та дискомфорт.

2. Вправи

Спеціальні вправи допомагають зміцнити м'язи, покращити гнучкість та позитивно вплинути на поставу. Вони можуть включати в себе розтяжки, ротаційні та плавні рухи головою для зміцнення м'язів та зменшення напруги.

3. Фізіопроцедури

До цього типу процедур належать різноманітні методи фізичної терапії, такі як ультразвукова терапія, лазерна терапія, електростимуляція та інші.

Вдовий горб – це не відкладення солей, як це раніше вважалося. Проте він може бути ризиковим фактором для здоров'я. Тому, розуміння його причин та використання відповідних методів лікування може допомогти зменшити його прояви та покращити загальний стан здоров'я.

Якщо ваш стан викликає у вас занепокоєння, зверніться до лікаря.

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