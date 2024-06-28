Рецесія ясен: стоматологи розповіли, як правильно чистити зуби, щоб не розвинувся пародонтоз

Всі ми знаємо, що зуби потрібно чистити двічі на день, регулярно користуватися ниткою та ходити на чищення зубів один-два рази на рік. Але загалом багато з нас не особливо замислюються про здоров'я порожнини рота. Тому якщо ми раптово помічаємо проблеми з яснами, у нас виникають питання.

Рецесія ясен – доволі поширена проблема, але незважаючи на це, не всі можуть відповісти на запитання, чому мої ясна відступають та оголюють корені зубів, чи можуть ясна, що відступають, вирости знову та як цьому запобігти або зупинити.

Все, що вам потрібно знати про це стоматологічне захворювання, фахівці розповіли WomansWorld.

Що таке рецесія ясен

Відступання ясен відбувається, коли ясна навколо зуба стискаються, тим самим оголюючи корінь і показуючи більшу частину зуба, пояснює Тереза ​​Янг, докторка стоматологічних наук та авторка книжки "Нічого, крім зуба: інсайдерський посібник зі здоров'я зубів".

Відступання ясен – це доволі поширена форма захворювання ясен або пародонтиту. Ризик рецесії ясен збільшується, коли ми стаємо старшими, через звичайне зношування, стверджує Джойс Канг, косметична та відновлювальна стоматологиня. Наявність рівних зубів може запобігти рецесії ясен, особливо якщо зуби з гарною оклюзією або здоровим прикусом.

Чому ясна відступають

Існує безліч можливих причин рецесії ясен, каже докторка Янг. Серед них:

Надмірна старанність під час чищення зубів або занадто жорстке чищення.

Травма ясен, наприклад, якщо їх проткнути гострим шматком їжі.

Брекети, які переміщують зуб у ділянку з тонкою тканиною ясен.

Генетична схильність до тонких ясен.

Погана гігієна ротової порожнини.

Зубний скрегіт.

Куріння або жування тютюну.

Неправильний прикус.

Нерегулярне професійне чищення.

Стадії рецесії ясен

Існують різні ступені тяжкості рецесії ясен, каже докторка Канг.

Гінгівіт – це перша стадія, яка також називається запаленням ясен. Може викликати зміну кольору ясен або їхню болючість. Найголовніше, що це можна вилікувати і повернути назад.

Якщо гінгівіт не лікувати, він може перейти на ранню стадію пародонтиту. Від цього моменту будь-які пошкодження ясен або коренів зубів (які на цьому етапі будуть незначними) не можуть бути усунені.

Наступна стадія – це коли пошкодження ясен і коренів зубів стає помітнішим для пародонтолога.

Тяжка стадія – це коли ви почнете помічати ознаки рецесії ясен, як-от неприємний запах з рота або присмак, зуби здаються довшими або хитаються. Якщо ви досягли цієї стадії, вам може знадобитися операція та/або заміна зубів зубними протезами чи імплантатами.

Запущена стадія – люди, які досягли цієї стадії, ймовірно, вже втратили кілька зубів, і жування стало утрудненим. Лікування, яке може включати видалення всіх зубів, має вирішальне значення для запобігання іншим проблемам зі здоров'ям, пов'язаним із прогресувальним захворюванням ясен, як-от серцево-судинні проблеми.

Чи можуть ясна, які відступають, вирости знову

Як правильно чистити зуби, щоб не розвинувся пародонтоз / Фото: www.credits

На жаль, немає способів змусити ясна знову приростати до зубів, каже докторка Янг. Винятком можуть бути випадки, коли ясна були пошкоджені в поодинокому випадку, скажімо, гострим шматком їжі. В такій ситуації вони, мабуть, загояться і відростуть знову. Інакше диний спосіб замінити ясна, які відступили – це операція, відома як трансплантація ясен.

Замість втрачених ясен можна провести їх трансплантацію, пояснює докторка Янг. Тканини ясен беруться або з інших частин рота пацієнта, наприклад, з піднебіння, або з банку тканин. Трансплантація найкраще працює на зубах з легкою та помірною рецесією ясен.

Як зупинити та запобігти відступанню ясен

Стратегії запобігання погіршенню стану ясен аналогічні їх запобіганню, каже докторка Канг. Ось схвалені експертами поради про те, як зупинити рецесію ясен та зберегти здоров'я порожнини рота в чудовій формі.

Чистіть зуби протилежною рукою

Однією з основних причин рецесії ясен є занадто сильне чищення зубів, якого складно позбутися. Якщо у вас є схильність робити це надто агресивно, перейдіть на чищення недомінантною рукою, пропонує докторка Янг. Це допоможе вам чистити зуби м'якше.

Занадто часте чищення зубів також може стати проблемою. Чистіть їх щонайбільше дві хвилини і не частіше, ніж двічі-тричі на день, каже докторка Янг.

Виберіть електричну зубну щітку з м'якою щетиною

За словами експертів, щетина зубної щітки має бути нелише ніжною, а й м'якою. І, можливо, дивно, але електрична зубна щітка краще запобігає рецесії ясен, ніж ручна. Огляд показав, що у людей, які користувалися електричною зубною щіткою, через рік спостерігалася менша рецесія ясен, ніж у тих, хто користувався ручною. Частково це пов'язано з тим, що кругові рухи електричної зубної щітки можуть бути м'якшими, ніж техніка горизонтального чищення, яку ми зазвичай використовуємо ручною щіткою.

Пийте молоко після їди

Молоко / Фото: Getty Images

Кислі продукти та напої можуть пошкодити набагато м'якше коріння зубів, пояснює докторка Янг. Якщо корені оголені через те, що ясна почали відступати, такі продукти, як помідори, цитрусові, яблука, оцет, фруктові соки, можуть викликати дискомфорт, а також сприяти ерозії зубів.

Проте якщо вам подобаються ці продукти або ви не можете їх уникнути, пийте молоко або їжте трохи сиру одразу після їхнього вживання. Видається дивним, але молочні продукти можуть допомогти нейтралізувати кислоту та обмежити її шкідливий вплив.

Спробуйте нічну капу

Як правильно чистити зуби, щоб не розвинувся пародонтоз / Фото: Credits

Зубний скрегіт може чинити надмірний тиск на певні зуби, що призводить до їх зміщення та рецесії ясен. Якщо ви стискаєте зуби або скрегочете ними вночі, попросіть стоматолога підібрати вам нічну капу, пропонує докторка Янг.

Скрегіт зубами вдень часто є побічним ефектом стресу, занепокоєння або пов'язаної з цим проблеми. Когнітивно-поведінкова терапія може бути ефективним способом боротися з цими проблемами і, отже, обмежити або усунути скрегіт, який може сприяти рецесії ясен, у денний час.

Робіть регулярне чищення

Так, це очевидно. Але це дуже важливо, оскільки пропускання чищення може призвести до рецесії ясен. Якщо ви не робитимете чищення зубів протягом тривалого часу і у вас накопичиться багато зубного нальоту, особливо в нижній частині зубів, ясна не зможуть стати на своє звичайне місце, пояснює докторка Канг. Це може призвести до рецесії.

Регулярне чищення зазвичай означає відвідування стоматолога кожні шість-вісім місяців. І ваш лікар, який знайомий зі станом ваших зубів, дасть найкращі рекомендації про те, як часто потрібно чистити ваші зуби.

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