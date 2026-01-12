Революція у дієтології та нові настанови на 2025–2030 роки / © Credits

Видання The Nutrition Source розповіло, що кожні п’ять років США оновлюють офіційні дієтичні настанови «Dietary Guidelines for Americans» з порадами громадянам, урядовим програмам і лікарям. Нові 2025–2030 DGAs отримали коротший, «споживчий» формат із яскравою графікою. Проте варто звернути увагу на кілька суперечливих моментів.

Цукор та оброблені продукти

Найсильніша позиція нових DGAs — проти доданого цукру та сильно оброблених продуктів. Тепер прямо вказано уникати солодкої газованої води, готових снеків та солодких йогуртів. Щодо цукру, рекомендації ще конкретніші, а саме, доданий цукор в одному прийманні їжі не повинен перевищувати 10 г. Дітям радять уникати доданого цукру до 10 років, а не до 2, як було раніше.

Жири

Важливіший не обсяг жиру, а його тип. Ми знаємо, що насичені жири слід тримати до 10% від добової калорійності, проте у піраміді DGAs продукти з високим вмістом насичених жирів, наприклад, стейк, сир і масло, показані поруч із рослинними жирами. Насправді щоб не перевищити 10% насичених жирів на 2,000 калорій на день (приблизно 22 г), варто обережно обирати жирні молочні продукти та вершкове масло. Наприклад, одна склянка молока, ¾ склянки грецького йогурту та 28 г сиру — це вже 17 г насичених жирів. Додати ложку олії і ви перевищили норму.

Білок

Нові DGAs радять дорослим споживати 1,2–1,6 г білка на 1 кг ваги на день — це на 50–100% більше, ніж раніше. Але важлива не лише кількість, а й якість білка. Червоне м’ясо та жирні молочні продукти можуть підвищувати ризик для серця, тоді як бобові, риба та рослинні білки — корисніші. Тож уважно обирайте «білковий пакет», разом із білком ви отримуєте жири, натрій та інші речовини.

Алкоголь

Що до алкоголю, нові DGAs радять його «менше для покращення здоров’я», але конкретних цифр немає.

Нові дієтичні настанови на 2025–2030 роки — крок уперед у боротьбі з цукром і обробленими продуктами, але змішані сигнали щодо насичених жирів і білка можуть заплутати. Яскрава піраміда з м’ясом та маслом має стильний вигляд, але реалії щоденного харчування складніші. Певно краще орієнтуватися на «здорову тарілку» чи консультуватися з дієтологом, щоб харчування було і смачним, і безпечним для вашого здоровʼя, зокрема серця.