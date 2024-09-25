Рейтинг "стоп дій" перед сном: розповідає лайфкоуч

Сон — це важлива частина нашого життя і його якість безпосередньо впливає на наш фізичний та психологічний стан.

Якщо ви прагнете налагодити свій розпорядок дня перед сном, метод 3-2-1 може стати вашим надійним союзником. Як зазначається на сторінці healthwithcory, дотримуючись простих правил, ви зможете швидше засинати, краще спати всю ніч і прокидатися сповненими сил та енергії.

Три години до сну:

Уникайте важкої їжі. За цей час не рекомендується їсти багато або вживати важку їжу. Це допоможе вашому тілу перейти у "режим спокою", адже активна робота шлунка може заважати заснути.

Одна година до сну:

Скоротіть споживання рідини. Не пийте багато води, адже це може призвести до частих походів у туалет вночі, що порушить ваш сон і подальше засинання.

Мінімізуйте використання гаджетів. У цей проміжок часу відмовтеся від телефонів, планшетів і комп’ютерів. Синє світло, яке випромінюють ці пристрої, може заважати виробленню мелатоніну — гормону сну, який відповідає за регуляцію вашого сну.

Памʼятайте:

Створіть комфортне середовище. Переконайтеся, що у вашій спальні темно, тихо та прохолодно. Можна використовувати затемнені штори чи маски для очей.

Розробіть рутину перед сном. Встановіть чіткий час сну та прокидання, щоб ваш організм звик до певного розпорядку.

Релаксуйте. Почитайте книгу, медитуйте або виконайте легкі вправи на розтяжку перед сном.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете швидше засинати та спокійніше спати. Адже, якісний сон — запорука вашого гарного здоров’я.

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