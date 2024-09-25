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Рейтинг "стоп дій" перед сном: розповідає лайфкоуч

Рейтинг "стоп дій" перед сном: розповідає лайфкоуч

Рейтинг "стоп дій" перед сном / Фото: Credits

Сон — це важлива частина нашого життя і його якість безпосередньо впливає на наш фізичний та психологічний стан.

Якщо ви прагнете налагодити свій розпорядок дня перед сном, метод 3-2-1 може стати вашим надійним союзником. Як зазначається на сторінці healthwithcory, дотримуючись простих правил, ви зможете швидше засинати, краще спати всю ніч і прокидатися сповненими сил та енергії.

Три години до сну:

  • Уникайте важкої їжі. За цей час не рекомендується їсти багато або вживати важку їжу. Це допоможе вашому тілу перейти у "режим спокою", адже активна робота шлунка може заважати заснути.

Одна година до сну:

  • Скоротіть споживання рідини. Не пийте багато води, адже це може призвести до частих походів у туалет вночі, що порушить ваш сон і подальше засинання.
  • Мінімізуйте використання гаджетів. У цей проміжок часу відмовтеся від телефонів, планшетів і комп’ютерів. Синє світло, яке випромінюють ці пристрої, може заважати виробленню мелатоніну — гормону сну, який відповідає за регуляцію вашого сну.

Памʼятайте:

  • Створіть комфортне середовище. Переконайтеся, що у вашій спальні темно, тихо та прохолодно. Можна використовувати затемнені штори чи маски для очей.
  • Розробіть рутину перед сном. Встановіть чіткий час сну та прокидання, щоб ваш організм звик до певного розпорядку.
  • Релаксуйте. Почитайте книгу, медитуйте або виконайте легкі вправи на розтяжку перед сном.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете швидше засинати та спокійніше спати. Адже, якісний сон — запорука вашого гарного здоров’я.

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