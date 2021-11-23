Різдвяний піст: рекомендації дієтологині

28 листопада розпочинається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня включно. Як підготувати себе до цього випробування? І що потрібно пам'ятати, щоб не зійти з дистанції заздалегідь?

Як підготувати себе до посту та що необхідно пам'ятати, щоб не зійти з дистанції раніше часу розповідає лікарка-дієтологиня Ірина Баранова.

Що таке православний піст?

Православний піст – це тимчасова відмова від скоромної їжі (їжі тваринного походження), до якої належать усі види м'яса, молоко та молочні продукти, яйця, риба, морепродукти. Натомість спорожніле місце на столі займають:

всі види каш

олії

овочі

фрукти та сухофрукти

горіхи

мед

Також читайте Пісні млинці з картопляною начинкою: простий рецепт

Крім виключення зі свого меню всього скоромного, кожен, хто постує, повинен скоротити кількість споживаної їжі вдвічі, повністю відмовитися від стимуляційних напоїв (кава, міцний чай, алкоголь). Втім, піст – це харчові обмеження, а й духовний подвиг. Відмова від скоромної їжі сама собою нічого не означає, адже аскетизм – це цілісне поняття, що включає в себе і духовну помірність. А це означає, що під час посту людина має свідомо відмовитися від ледарства, поганих звичок, тілесних втіх та грішних думок. Тобто, наважившись постувати, будьте готові і до сексуальної помірності, і до відмови від розваг. У цей період важливо налаштовуватися на позитив, робити добро, пробачати своїх кривдників, каятися в гріхах і гнати від себе погані думки та спокуси.

Як підготуватися до посту?

Також читайте Салат із двох видів капусти і горіхів: оригінальний рецепт пісної страви

Багато хто вважає, що піст – справа нехитра: викинув із холодильника всі заборонені продукти та забув про них до самого Різдва. Але весь фокус у тому, що різка зміна раціону може супроводжуватися дискомфортом у кишечнику, слабкістю в тілі, метеоризмом та запамороченнями. Саме тому перед початком Різдвяного посту варто відвідати гастроентеролога, який оцінить стан вашої травної системи і скаже чи здатна вона впоратися з тією кількістю рослинної клітковини, яка надходить в організм із цільними кашами, овочами та фруктами. Адже за деяких захворювань шлунково-кишкового тракту груба клітковина може спровокувати загострення хвороби. У таких випадках лікар може порадити підкоригувати пісне меню — замість сирих овочів та фруктів вживати тушковані, варені або запечені (під впливом високих температур рослинні волокна стають ніжнішими і не дратують кишечник та слизову оболонку шлунка).

Кому протипоказаний піст?

Також читайте Грибний суп із гречкою: смачний і пісний рецепт

Суворий піст не рекомендується людям літнього віку, пацієнтам, які перенесли операцію, вагітним і жінкам, що годують, а також маленьким дітям. Втім, за бажання батьки можуть влаштовувати своїм малюкам вегетаріанські дні 2-3 рази на тиждень (наприклад, у понеділок, середу та п'ятницю). У решту днів білок у раціоні дитини повинен бути присутнім.

Додаткові заходи

Перехід на пісне меню сприяє самоочищенню організму. Річ у тім, що рослинна їжа посилює перистальтику кишечника, сприяючи тим самим виведенню з органів травлення та крові токсичних речовин. Проте фахівці вважають, що для посилення ефекту кожен, хто постує, повинен вжити низку додаткових заходів:

Під час посту бодай раз на тиждень варто відвідувати лазню. Теплові процедури покращать обмін речовин, очистять суглоби, прискорять виведення з крові токсинів, очистять шкіру та підвищать еластичність судин.

Не варто забувати під час постів про цілющу силу свіжих соків. Випиваючи по 100-150 мл яблучного, морквяного або яблучно-бурякового фрешів (3 рази на день за 15 хвилин до їди), ви активізуєте роботу печінки, нирок та жовчного міхура.

Нирки теж потребують допомоги, тому що саме через них з організму виводиться величезна кількість токсичних речовин. Знаючи про це, намагайтеся більше пити. Це може бути чиста вода, соки, трав'яні відвари або чай. Головне, щоб протягом дня випивалося щонайменше 2,5-3 літрів рідини (до того ж 60% має припадати на чисту воду).

Ірина Чорна