Робота, яка тримає мозок у формі

Ми проводимо на роботі третину життя, а може й більше, тож питання, чим ще займатися щодня, набуває нового сенсу. І справа не лише у вигоранні чи задоволенні від кар’єри, виявляється, складність нашої роботи може прямо впливати на ризик розвитку деменції у майбутньому, про це розповіло видання The Washington Post.

І це не гучна теорія, а висновок десятків наукових досліджень.

Освіта — перший крок

Протягом десятиліть вчені спостерігали очевидний зв’язок між тим, що чим довше людина навчається, тим нижчий у неї ризик розвитку деменції, зокрема хвороби Альцгеймера. Кожен додатковий рік освіти може зменшувати цей ризик приблизно на 7%. Але сьогодні наука дивиться глибше. Освіта — лише фундамент, а ключове питання, що відбувається далі.

Важливість роботи

Не менш важливою є саме складність професії. Робота, яка змушує думати, приймати рішення, взаємодіяти з людьми та створювати нове, буквально тренує мозок.

До таких професій належать менеджери, лікарі, юристи та викладачі. Водночас рутинні, повторювані чи механічні види діяльності, наприклад, конвеєрна робота чи деякі адміністративні функції, дають мозку значно менше навантаження.

Як пояснює нейролог Джиншил Хюн, люди, які протягом життя працюють у складних професіях, мають нижчу ймовірність розвитку деменції у старшому віці.

Когнітивний резерв

Ключове поняття тут, когнітивний резерв — здатність мозку адаптуватися до вікових змін або навіть до патологій, таких як ті, які виникають за хвороби Альцгеймера.

Чим більше ми навантажуємо мозок протягом життя, наприклад, навчанням, складною роботою чи новими навичками, тим сильнішими стають нейронні зв’язки. І навіть якщо з’являються ушкодження, мозок має «обхідні шляхи», щоб продовжувати ефективно працювати.

Цифри, які змушують замислитися

Одне з великих досліджень, у якому взяли участь понад 384 тис. людей, показало, що саме складність роботи пояснює понад 70% зв’язку між освітою та зниженням ризику деменції.

Інше міжнародне дослідження (10 195 учасників із шести країн) виявило ще цікавіші факти, що люди з вищою освітою жили без деменції на 26% довше, але навіть після врахування освіти складна робота додавала ще 19% до цього показника.

Інакше кажучи, те, що ви щодня робите, може бути важливішим за те, що ви колись вчили.

Гроші, статус і мозок

Дослідники також помітили, що люди з вищими доходами рідше стикаються з деменцією, проте справа не лише в грошах.Ймовірно, причина у тому, що високооплачувані роботи часто є складнішими, адже вони вимагають аналізу, комунікації та прийняття рішень. І саме це створює додаткове навантаження для мозку, у хорошому сенсі.

Якщо це не про вашу роботу

Хороша новина полягає у тому, що професія — лише один із факторів. І навіть якщо ваша робота не передбачає щоденних стратегічних рішень, ви все одно можете «прокачати» свій мозок. Ось що дійсно працює:

Навчання протягом життя. Курси, лекції, нові навички — усе це зміцнює когнітивний резерв так само як тренування зміцнює м’язи.

Хобі, які змушують думати. Настільні ігри, рукоділля, музика, навіть складні пазли, це не просто розваги, а справжня гімнастика для мозку.

Волонтерство. Відчуття сенсу, нові контакти та нові задачі позитивно впливають на когнітивні функції.

Соціальні зв’язки. Спілкування — один із найпотужніших факторів збереження ясності розуму.

Пенсія

Цікаво, що деякі дослідження припускають, що ранній вихід на пенсію може пришвидшити когнітивний спад. Хоча результати поки неоднозначні, експерти кажуть, що якщо робота приносить задоволення та не є джерелом постійного стресу, не поспішайте її залишати. Активність — ключ до довготривалої ясності мислення.

Ми звикли дбати про серце, тіло та зовнішність, але мозок не менш важливий ресурс і він потребує постійного тренування. Складна робота, нові знання, живе спілкування, цікаві хобі — не просто «гарне життя», а стратегія довголіття для вашого розуму.

