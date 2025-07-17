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Робота — одна з причин вашого бентежного сну чи безсоння
Якщо ви часто прокидаєтесь серед ночі, не можете заснути годинами чи відчуваєте втому навіть після довгого сну, не поспішайте звинувачувати каву чи телефон, можливо, саме ваша робота позбавляє вас якісного відпочинку.
Новітнє дослідження, опубліковане у Journal of Occupational Health Psychology, доводить, що тип роботи, якою ми займаємося, впливає не лише на рівень стресу чи фізичну втому, а й на якість і кількість сну. Звучить серйозно і це справді так. Пропонуємо розібратися, як саме ваша професія може псувати ваш сон і що з цим робити.
Як робота впливає на сон
Вчені проаналізували дані понад 1 000 працівників за 10 років і виявили три основні типи сну:
«Гарні сплячі» — мають регулярний розклад, засинають швидко, не прокидаються вночі.
«Інсомнічні сплячі» — мають труднощі із засинанням, часто прокидаються чи сплять менше ніж 6 годин.
«Ті, які сплять у вихідні» — намагаються «наздогнати» сон у вихідні чи через денну дрімоту.
Найбільші проблеми дослідники зафіксували серед людей із сидячою роботою та тих, хто працює у нічні зміни чи за нерегулярним графіком. Люди з сидячою роботою на 37% частіше страждають від симптомів безсоння. Ті, хто працює поза традиційними годинами (вечорами, вночі, у вихідні), на 66% частіше змушені «відсипатися» у вільний час.
Що саме порушує сон
Мала рухливість — сидяча праця погіршує кровообіг, сприяє накопиченню стресу та напруги.
Збій біоритмів — нічні зміни чи нестабільний графік розбалансовують вироблення мелатоніну.
Недостатнє природне освітлення — робота у темних чи безвіконних приміщеннях знижує якість сну.
Перенавантаження гаджетами — робота після офіційного завершення робочого дня сприяє стресу та затримує сон.
Надлишок кофеїну — особливо після обіду, коли організм вже готується до відпочинку.
Ментальна нудьга — монотонна чи нецікава робота може провокувати денну сонливість і нічну тривожність.
Як покращити сон
Навіть якщо змінити професію чи графік не виходить, є способи допомогти собі засинати швидше, спати краще та прокидатися сповненими силами.
Щоденний рух
Фізична активність — ключ до здорового сну. І не обов’язково бігати марафони:
Ходіть пішки по офісу чи кварталу щогодини.
Робіть прості вправи чи розтяжку ввечері.
Влаштовуйте 10-хвилинну прогулянку на сонці під час обіду.
Рух принаймні за 3 години до сну покращує глибину та тривалість сну.
Дотримуйтеся стабільного графіка сну
Навіть якщо працюєте у нічну зміну, намагайтеся:
Засинати та прокидатися у той самий час щодня.
Використовувати затемнювальні штори та маску для сну.
Уникати яскравого світла перед засинанням, особливо від телефонів і ноутбуків.
Проводьте більше часу на денному світлі
Природне світло регулює біологічний годинник:
Виходьте на вулицю протягом дня.
Снідайте біля вікна чи використовуйте лампу для світлотерапії.
Намагайтесь починати день з прогулянки чи хоча б 5 хв на балконі.
Не нехтуйте соціалізацією
Брак спілкування знижує настрій та погіршує сон. Навіть коротка розмова з подругою, колегою чи сусідом надає позитиву.
Домовтеся про спільну каву після роботи.
Приділіть час розмові з рідними ввечері.
Заплануйте зустріч із друзями у вихідні.
Скоротіть споживання кофеїну
Кофеїн блокує дію аденозину — речовини, яка викликає сонливість:
Уникайте кави після 14:00.
Переходьте на трав’яні чаї чи воду після обіду.
Слідкуйте за вживанням енергетиків, шоколаду та коли, вони теж містять кофеїн.
Встановіть «робочі межі»
Вечір — не час для листів чи Excel:
Вимикайте сповіщення після 18:00.
Не беріть ноутбук у спальню.
Створіть вечірню рутину без екранів, наприклад, читання, ванна, музика, щоденник.
Навчіться заспокоювати розум
Стрес і тривога — головні вороги сну. Допомагають:
Медитація (навіть 5 хв).
Глибоке дихання (техніка 4-7-8).
Ведення щоденника подяки чи записів думок перед сном.
Збалансоване харчування
Нерегулярне чи важке харчування сприяє виникненню печії, перепадам цукру та нічним пробудженням:
Не пропускайте обід.
Уникайте переїдання ввечері.
Вечеря за 2-3 години до сну.
Підтримуйте розумову активність
Нудна робота може «глушити» мозок і викликати втому вдень, а неспокій — вночі.
Розв’язуйте кросворди чи задачки.
Вивчайте щось нове у вільний час.
Перед сном — лише читання паперової книги (не телефона).
Якщо ви постійно не висипаєтеся, не ігноруйте це. Сон — основа вашого здоров’я, краси, продуктивності та настрою. Робота важлива, але ваше самопочуття ще важливіше.