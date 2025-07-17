Робота — одна з причин вашого бентежного сну чи безсоння / © Credits

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Новітнє дослідження, опубліковане у Journal of Occupational Health Psychology, доводить, що тип роботи, якою ми займаємося, впливає не лише на рівень стресу чи фізичну втому, а й на якість і кількість сну. Звучить серйозно і це справді так. Пропонуємо розібратися, як саме ваша професія може псувати ваш сон і що з цим робити.

Як робота впливає на сон

Вчені проаналізували дані понад 1 000 працівників за 10 років і виявили три основні типи сну:

«Гарні сплячі» — мають регулярний розклад, засинають швидко, не прокидаються вночі.

«Інсомнічні сплячі» — мають труднощі із засинанням, часто прокидаються чи сплять менше ніж 6 годин.

«Ті, які сплять у вихідні» — намагаються «наздогнати» сон у вихідні чи через денну дрімоту.

Найбільші проблеми дослідники зафіксували серед людей із сидячою роботою та тих, хто працює у нічні зміни чи за нерегулярним графіком. Люди з сидячою роботою на 37% частіше страждають від симптомів безсоння. Ті, хто працює поза традиційними годинами (вечорами, вночі, у вихідні), на 66% частіше змушені «відсипатися» у вільний час.

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Що саме порушує сон

Мала рухливість — сидяча праця погіршує кровообіг, сприяє накопиченню стресу та напруги.

Збій біоритмів — нічні зміни чи нестабільний графік розбалансовують вироблення мелатоніну.

Недостатнє природне освітлення — робота у темних чи безвіконних приміщеннях знижує якість сну.

Перенавантаження гаджетами — робота після офіційного завершення робочого дня сприяє стресу та затримує сон.

Надлишок кофеїну — особливо після обіду, коли організм вже готується до відпочинку.

Ментальна нудьга — монотонна чи нецікава робота може провокувати денну сонливість і нічну тривожність.

Як покращити сон

Навіть якщо змінити професію чи графік не виходить, є способи допомогти собі засинати швидше, спати краще та прокидатися сповненими силами.

Щоденний рух

Фізична активність — ключ до здорового сну. І не обов’язково бігати марафони:

Ходіть пішки по офісу чи кварталу щогодини.

Робіть прості вправи чи розтяжку ввечері.

Влаштовуйте 10-хвилинну прогулянку на сонці під час обіду.

Рух принаймні за 3 години до сну покращує глибину та тривалість сну.

Дотримуйтеся стабільного графіка сну

Навіть якщо працюєте у нічну зміну, намагайтеся:

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Засинати та прокидатися у той самий час щодня.

Використовувати затемнювальні штори та маску для сну.

Уникати яскравого світла перед засинанням, особливо від телефонів і ноутбуків.

Проводьте більше часу на денному світлі

Природне світло регулює біологічний годинник:

Виходьте на вулицю протягом дня.

Снідайте біля вікна чи використовуйте лампу для світлотерапії.

Намагайтесь починати день з прогулянки чи хоча б 5 хв на балконі.

Не нехтуйте соціалізацією

Брак спілкування знижує настрій та погіршує сон. Навіть коротка розмова з подругою, колегою чи сусідом надає позитиву.

Домовтеся про спільну каву після роботи.

Приділіть час розмові з рідними ввечері.

Заплануйте зустріч із друзями у вихідні.

Скоротіть споживання кофеїну

Кофеїн блокує дію аденозину — речовини, яка викликає сонливість:

Уникайте кави після 14:00.

Переходьте на трав’яні чаї чи воду після обіду.

Слідкуйте за вживанням енергетиків, шоколаду та коли, вони теж містять кофеїн.

Встановіть «робочі межі»

Вечір — не час для листів чи Excel:

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Вимикайте сповіщення після 18:00.

Не беріть ноутбук у спальню.

Створіть вечірню рутину без екранів, наприклад, читання, ванна, музика, щоденник.

Навчіться заспокоювати розум

Стрес і тривога — головні вороги сну. Допомагають:

Медитація (навіть 5 хв).

Глибоке дихання (техніка 4-7-8).

Ведення щоденника подяки чи записів думок перед сном.

Збалансоване харчування

Нерегулярне чи важке харчування сприяє виникненню печії, перепадам цукру та нічним пробудженням:

Не пропускайте обід.

Уникайте переїдання ввечері.

Вечеря за 2-3 години до сну.

Підтримуйте розумову активність

Нудна робота може «глушити» мозок і викликати втому вдень, а неспокій — вночі.

Розв’язуйте кросворди чи задачки.

Вивчайте щось нове у вільний час.

Перед сном — лише читання паперової книги (не телефона).

Якщо ви постійно не висипаєтеся, не ігноруйте це. Сон — основа вашого здоров’я, краси, продуктивності та настрою. Робота важлива, але ваше самопочуття ще важливіше.

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