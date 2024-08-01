Росте скрізь: яка рослина врятує вас на природі від укусів комарів

На сторінці woodsboundoutdoors розповіли як захиститися від комарів, якщо ви на природі та забули спеціальний антимоскітний спрей. Погодьтеся, таке бувало з кожним, виїхавши на пікнік, на дачу чи просто на природу, ви забували засіб від комарів, а потім вони ласували вами, ніби ви – найсолодший комариний смаколик. Не допомагають у такій ситуації ані довгі штани, ані рукава.

Проте тепер, ви зможете захиститися і допоможе вам у цьому рослина, що має назву деревій звичайний. Його натуральні масла, відлякують комарів та інших летючих комах.

Деревій має дрібні білі квіти, які також можуть мати рожевий відтінок. У садівництві в декоративних цілях використовується деревій жовтий і червоний. Деревій — це трава, яка не лише зменшує кровотечу та запобігає інфекціям, але й відлякує комарів ефективніше за всі хімічні спреї, що ви можете знайти на полицях магазинів.

Зберіть листя рослини (не квіти), та скрутіть у невелику кульку в руках. Кулька з листя матиме чудовий аромат і потріть нею тіло, що незахищене одягом. До речі, якщо ви порізались або травмувалися й у вас кровотеча, варто лише розім’яти деревій в руках і прикласти до травмованого місця. Кровотеча має зупинитися, або хоча б зменшитися, адже рослина має антибактеріальні властивості.

Деревій легко вирощувати в саду на сонячному місці. Він може схрещуватися з іншими сортами та ставати рожевим, але якщо він має сильний запах, то все ще зберігає свої лікувальні властивості. Запилюється деревій бджолами, метеликами та іншими комахами.

Читачі у коментарях також додали, що з деревієм звичайним можна зробити натуральний спрей і лосьйон проти москітів, яким зможуть користуватися навіть діти, адже він не матиме в складі жодної хімічної речовини.

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