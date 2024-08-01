Росте скрізь: яка рослина врятує вас на природі від укусів комарів

Деревій – майже чарівна рослина, що має багато корисних властивостей, має охолоджувальні, протизапальні та протимікробні властивості.
На сторінці woodsboundoutdoors розповіли як захиститися від комарів, якщо ви на природі та забули спеціальний антимоскітний спрей. Погодьтеся, таке бувало з кожним, виїхавши на пікнік, на дачу чи просто на природу, ви забували засіб від комарів, а потім вони ласували вами, ніби ви – найсолодший комариний смаколик. Не допомагають у такій ситуації ані довгі штани, ані рукава.
Проте тепер, ви зможете захиститися і допоможе вам у цьому рослина, що має назву деревій звичайний. Його натуральні масла, відлякують комарів та інших летючих комах.
Деревій має дрібні білі квіти, які також можуть мати рожевий відтінок. У садівництві в декоративних цілях використовується деревій жовтий і червоний. Деревій — це трава, яка не лише зменшує кровотечу та запобігає інфекціям, але й відлякує комарів ефективніше за всі хімічні спреї, що ви можете знайти на полицях магазинів.
Зберіть листя рослини (не квіти), та скрутіть у невелику кульку в руках. Кулька з листя матиме чудовий аромат і потріть нею тіло, що незахищене одягом. До речі, якщо ви порізались або травмувалися й у вас кровотеча, варто лише розім’яти деревій в руках і прикласти до травмованого місця. Кровотеча має зупинитися, або хоча б зменшитися, адже рослина має антибактеріальні властивості.
Деревій легко вирощувати в саду на сонячному місці. Він може схрещуватися з іншими сортами та ставати рожевим, але якщо він має сильний запах, то все ще зберігає свої лікувальні властивості. Запилюється деревій бджолами, метеликами та іншими комахами.
Читачі у коментарях також додали, що з деревієм звичайним можна зробити натуральний спрей і лосьйон проти москітів, яким зможуть користуватися навіть діти, адже він не матиме в складі жодної хімічної речовини.
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