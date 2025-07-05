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Розклад харчування для схуднення: розповідає дієтологиня
У світі здорового харчування тренди змінюються майже так само швидко, як мода на джинси з низькою талією. Ще донедавна «правильне» харчування передбачало 5 приймань їжі на день, обов’язкові перекуси та ранній сніданок. Сьогодні ми маємо зовсім інший підхід.
Про сучасні настанови у розкладі харчування для схуднення в умовах тривалого стресу, гормонального дисбалансу та реального життя українців розповідає лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.
Нові дані
За словами Наталі Самойленко, у підходах до харчування відбулася серйозна еволюція: «Коли я навчалась дієтології, нам ще радили дрібне харчування п’ять разів на день — у будь-якій ситуації. Сьогодні ми вже знаємо, що це не завжди корисно, а іноді навіть шкодить».
Причина — нові дослідження, які доводять, що часті перекуси підвищують рівень інсуліну, порушують метаболічну гнучкість та сприяють розвитку інсулінорезистентності — ключового чинника, який заважає схудненню.
Тричі на день — золота середина
«Якщо говорити про широкий загал, найкращий варіант — це класичне триразове харчування: сніданок, обід і вечеря. Без перекусів між ними», — радить Самойленко.
Переваги такого підходу:
стабілізація рівня глюкози та інсуліну у крові,
нормалізація апетиту,
природна робота гормонів ситості (лептину) та голоду (греліну),
можливість давати організму перерви на «метаболічний відпочинок» — тобто час, коли він не перетравлює їжу, а використовує енергію з жирових запасів.
Інший графік
Хоча триразове харчування — універсальна рекомендація, є категорії людей, яким можуть знадобитися відступи від цієї схеми:
Вагітні та жінки у період лактації — через підвищені енергетичні потреби.
Підлітки — через фази активного росту.
Пацієнти з хворобами ШКТ — за гастриту чи рефлюксі дробне харчування зменшує симптоматику.
Люди з гіпоглікемією — їм важливо уникати тривалих перерв між прийманням їжі.
У таких випадках рішення приймається індивідуально та бажано під контролем лікаря-дієтолога.
Не кількість приймань їжі, а якість вибору та розуміння, навіщо та коли ви їсте, визначає ваш прогрес. Навіть найідеальніша дієта не спрацює, якщо вона не вписується у ваше реальне життя.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ