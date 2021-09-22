Розмарин: поліпшує пам'ять, стимулює роботу мозку і знімає тривожність

Дослідження, проведене вченими з Австрії, показало, що після 20 хвилин впливу розмаринової олії 35 учасників зазнали помітного поліпшення уваги, рівня енергії і самопочуття.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про розмарин і його вплив на розумові здібності і когнітивні функції.

Останніми роками з'явилося багато різних теорій, що спокушають нас новими способами поліпшення пам'яті або гостроти розуму. Одна з таких теорій говорить, що розмарин здатний покращувати розумові здібності і допомогти нашій сірій речовині працювати краще. Запитання в тому, чи має така теорія якесь наукове обґрунтування. Нижче ми намагатимемося більш детально зупинитися на цьому питанні.

Кілька слів про розмарин

Розмарин, відомий як Salvia rosmarinus, — це ароматна вічнозелена з тонким голчастим листям рослина, яка росте в Середземномор'ї. Примітно, що до 2017 року розмарин був відомий під іншою науковою назвою — Rosmarinus officinalis, яка зараз практично не застосовується для опису рослини.

Хімічний склад розмарину дуже багатий, крім ефірної олії, рослина відрізняється високим вмістом розмаринової кислоти (2-5%), дубильних речовин і флавоноїдів. Ефірна олія розмарину містить високі концентрації цинеолу, борнеолу, камфори і пінену.

Розмарин для кращої пам'яті

Дослідники з Медичної школи Університету Сент-Луїса повідомили, що розмарин, особливо екстракти, що містять антиоксиданти з цієї трави, можуть допомогти в навчанні і поліпшенні пам'яті, а також зменшити симптоми легкого когнітивного порушення, яке віщує розвиток деменції. Це дослідження було розроблено для оцінки потенційних фармакологічних взаємозв'язків між абсорбованим 1,8-цинеолом (що міститься в олії розмарину) після впливу аромату рослини на людину.

Розмарин як підсилювач когнітивних функцій

Одне дослідження, проведене на групі людей старше 50 років, показало, що регулярне вживання невеликої кількості розмарину у вигляді сушеного порошку позитивно впливає на поліпшення розумової працездатності.

Аромат розмарину і його дія на мозок

Також були проведені дослідження впливу аромату розмарину на когнітивні функції. Випробовувані люди протягом деякого часу вдихали розмариновий аромат, виконуючи завдання з обробки зорових імпульсів і математичні завдання на послідовне віднімання. Було помічено, чим вища концентрація аромату в повітрі, тим швидше і точніше виконувалися запропоновані завдання. Також люди, що брали участь в дослідженні, відзначили поліпшення настрою.

Результати аналізів, продемонстровані на конференції British Psychological Society провідними психологами Великої Британії, також показали деякі позитивні сторони аромату розмарину. Так, частина групи дітей шкільного віку була поміщена до кімнати, де розпорошували запах розмарину, а решта (які складали контрольну групу) не піддавались впливу аромату. І знову результат полягав у тому, що випробовувані, які зазнали впливу аромату, показали значно кращу продуктивність пам'яті, ніж контрольна група.

Наступне дослідження було проведено з 53 студентами у віці від 13 до 15 років. Воно було розроблене для оцінки потенційних фармакологічних взаємозв'язків між абсорбованим 1,8-цинеолом після впливу аромату розмарину, когнітивними функціями і настроєм. Результати підтвердили, що їхня пам'ять на картинки і числа значно покращилася після розпорошення ефірної олії розмарину в кімнату.

Ці дані свідчать про те, що з'єднання, абсорбовані з аромату розмарину, впливають на пізнання і суб'єктивний стан через різні нейрохімічні шляхи.

Розмаринова вода і поліпшення функцій пізнання

Експеримент, проведений на групі з 80 дорослих, яким давали пити 250 мл розмаринової води і простої мінеральної води, показав, що ті, хто п'є воду з додаванням рослини, демонструють кращі когнітивні функції, ніж ті, хто пив звичайну. Аналіз даних виявив низку статистично значущих невеликих позитивних впливів розмаринової води на пізнавальні здібності, які узгоджуються з раніше виявленими під час вдихання аромату ефірної олії.

Які основні причини цілющого впливу розмарину на наш мозок

Є припущення, що розмарин має деякі антиоксидантні властивості, за рахунок чого позитивно впливає на роботу мозку і настрій людини.

Ще одне припущення про цілющий вплив розмарину зроблено в Медичному центрі Університету Меріленда, згідно з яким розмарин знижує занепокоєння, що може побічно сприяти підвищенню концентрації уваги.

Дослідники з Атлантичного університету Флориди підтвердили це за допомогою студенток-медсестер, які пройшли тест. У випробовуваних, що вдихають олію розмарину, в стані спокою пульс був на 9% повільніший.

Також читайте Любисток — український народний афродизіак

В іншому експерименті, проведеному вченими стоматологічного факультету Університету Мейкай в Японії, вдихання ефірної олії розмарину допомогло учасникам експерименту знизити рівень кортизолу — гормону стресу, на 23%. Ефект був досягнутий за все через п'ять хвилин інгаляції з олією розмарину у 22 молодих людей. У контрольній групі, яка вдихала звичайну олію без запаху, змін в концентрації кортизолу не виявлено.

Інгаляції або масажі з олією розмарину можуть прискорювати серцебиття і трохи підвищувати кров'яний тиск, що призводить до порушення в стані втоми. Подібні ефекти досягаються як під час вдихання, так і у разі втирання олії в шкіру обличчя, завдяки чому аромат легко поширюється.

Читайте також: Кизил — чоловіча ягода

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання