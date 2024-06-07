Розрив меніска: чому жінки після 40 років у групі ризику та як допомогти собі в домашніх умовах

Багато хто думає, що розрив меніска, – це травма, яка трапляється лише зі спортсменами. Але це не так.

Ви можете отримати розрив меніска через таку просту подію, як зісковзування ноги з бордюру під час ранкової прогулянки. І коли це станеться, це може бути болісним.

Гарні новини полягають у тому, що ви можете навчитися лікувати розрив меніска природним шляхом. Womans World зібрав найкращі поради лікарів щодо відновлення в домашніх умовах.

Що таке розрив меніска

Розрив меніска — одна з найбільш поширених травм коліна, яка може виникнути практично у всіх вікових груп та рівнів активності, стверджує Ліана Міллер, докторка медичних наук, доцентка кафедри ортопедичної хірургії. Фактично люди старші 40 років піддаються більш високому ризику розриву меніска, ніж люди молодшого віку.

Меніск — це шматок хряща С-подібної форми, який діє як подушка між гомілки і стегнової кістки і забезпечує стійкість коліна. Кожне коліно має два меніски: один на внутрішній та один на зовнішній стороні коліна».

Розрив будь-якого меніска можливий, до того ж існують різні ступені тяжкості травми. За словами докторки Міллер, розрив може виникнути в різних напрямках та в різних місцях меніска, від стирання країв до окружного розриву.

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Симптоми розриву меніска

Симптоми варіюються від практично непомітних до сильного болю та набряку, залежно від того, наскільки серйозна травма. До найчастіших симптомів розриву меніска належать:

сильний біль та відчуття клацання в момент травми;

набряк навколо коліна;

скутість та труднощі з випрямленням коліна;

біль під час руху, особливо бічного, або скручування коліна;

відчуття блокування або застрягання під час спроби поворушити коліном.

Два поширені типи розривів меніска

Вік - один із найважливіших чинників, визначальних для виникнення розриву меніска. Травматичні розриви частіше спостерігаються у молодих пацієнтів віком від 10 до 45 років, які займаються спортом, каже докторка Міллер. Дегенеративні розриви частіше зустрічаються у пацієнтів віком 40 років і більше. Ось що відбувається у кожному сценарії.

Травматичний розрив

Дії, що викликають сильне скручування або обертання коліна, викликають розрив меніска, каже вона. Ось чому ця травма часто спостерігається у людей, які займаються видами спорту, що вимагають швидкої та різкої зміни напрямків, наприклад, футболом і баскетболом.

Дегенеративний розрив

Цей тип розриву, який зазвичай є зношуванням хряща, може статися в результаті травми або просто через дегенерацію з часом. У разі дегенеративних захворювань найбільш поширені скручувальні травми, пояснює Карл Л. Герндон, доктор медичних наук, хірург-ортопед. Це можуть бути відносно легкі явища, такі як зісковзування з бордюру, вигулювання собаки на повідку та інші звичайні події.

Незначні події, подібні до цих, з більшою ймовірністю призведуть до розриву меніска, якщо присутні й інші стани, такі як артрит. Артрит – це дегенеративна зміна хряща усередині суглоба, каже доктор Герндон. З віком артрит стає більш поширеним і ймовірність дегенеративного розриву збільшується. Більше того, розриви меніска – особливо ті, яким не приділяється належного часу та уваги для загоєння – можуть збільшити ризик розвитку артриту в коліні.

Розрив меніска / Фото: www.credits

Термін відновлення розірваного меніска

Більш серйозні розриви можуть вимагати будь-чого: від фізіотерапії до ін'єкцій стероїдів, а іноді і хірургічного втручання, каже доктор Герндон. Залежно від плану лікування та тяжкості травми час відновлення розірваного меніска може розтягнутися до 6 місяців, якщо буде потрібна операція.

Гострі травматичні розриви, як правило, призводять до утворення рухомих чи нестабільних фрагментів, які можуть зачепитися за коліно, викликаючи біль, набряк чи блокування, каже доктор Міллер. Ці типи розривів зазвичай потребують хірургічного втручання, яке проводиться артроскопічно, щоб відновити меніск або видалити нестабільну частину. У поодиноких випадках деяким пацієнтам може знадобитися заміна меніска.

На щастя, дегенеративні зміни в результаті повсякденних подій набагато м'якші і часто відбуваються під час консервативного лікування, говорить доктор Херндон. За легших розривів час відновлення розірваного меніска коротший – часто від 4 до 8 тижнів.

Якщо ваш лікар діагностував у вас невеликий розрив, ці способи вилікувати розірваний меніск природним шляхом.

Спробуйте метод RICE

Для початку забезпечте коліну період спокою, лід, стиск та підняття, також відоме як метод RICE.

Цей метод, з яким ви, ймовірно, знайомі з розтягування кісточки в дитинстві, зменшує набряк та запалення, щоб прискорити загоєння. Він включає прикладання до коліна льоду на термін до 20 хвилин, носіння компресійної пов'язки або панчохи і задирання пошкодженої ноги вище рівня серця протягом перших декількох днів після травми.

Порада: не потрібно витрачати гроші на дорогі компресійні бинти. "Все, що у вас є під рукою, підійде, якщо воно не надто тісне і не порушує кровообіг, — говорить доктор Герндон. — Еластичні бинти, рукави та панчохи – гарні варіанти".

Спокій

Щойно ви зможете трохи пересуватися, важливо не напружувати коліно протягом як мінімум кількох тижнів, якщо ви хочете природно залікувати розірваний меніск. Слід уникати таких дій, як повороти, скручування та глибокі присідання, застерігає доктор Міллер. Це означає, що спочатку вам, можливо, доведеться робити наголос на здорову ногу, коли встаєте, або використовувати спеціальне захоплення, щоб піднімати предмети з підлоги.

Проте, немає жорстких правил. Дослухатися до свого тіла — це правильна стратегія. Все, що завдає справжнього болю, — якогось заняття чи виду активності, — намагайтеся виключити.

Почніть із цих вправ

Фізична терапія та програма домашніх вправ можуть допомогти зміцнити м'язи навколо коліна та запобігти відчуттю нестабільності, пояснює доктор Міллер. Вам варто записатися на приймання до фізіотерапевта, який призначить конкретні вправи, які допоможуть вам природно залікувати розірваний меніск. Найімовірніше, вправи будуть такими:

Мініприсідання та розгинання ніг для зміцнення квадрицепсів (м'язів передньої частини стегна).

Згинання підколінних сухожиль для зміцнення підколінних сухожиль (м'язів на задній поверхні стегна).

Підняття п'ят стоячи для зміцнення литок.

Використовуйте безрецептурні знеболювальні

Біль можна лікувати за допомогою безрецептурних знеболювальних.

Якщо ваш біль стане занадто сильним, або погіршить спосіб життя та функціональність, найкраще звернутися за допомогою до фахівця-ортопеда для повної оцінки та обговорення ризиків та переваг різних варіантів лікування.

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