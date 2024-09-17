Розтяжка перед сном, яка допоможе вам розслабитися та швидше заснути

Легка шестихвилинна розминка допоможе вам відчути розслаблення після тяжкого дня та дозволить міцно спати всю ніч.

Тренерка Zehra Allibhai поділилася простими та ефективними вправами, які можна легко виконувати у ліжку перед сном. Ці вправи допоможуть розслабити втомлене тіло і сприятимуть швидшому засинанню.

Ноги до стіни. Ляжте на спину, підніміть ноги вгору й обіпріть їх об стіну. Легко поворушіть стопами, щоб розслабити ноги та поліпшити кровообіг. Нахили голови. Сидячи на ліжку, нахиліть голову вбік, злегка допомагаючи собі рукою, щоб потягнутися до плеча. Це допоможе розслабити м'язи шиї та плечей. Повороти тулуба. Сидячи, поверніть тулуб максимально назад, допомагаючи собі руками. Це допоможе розслабити м’язи спини та покращити гнучкість. Скручування ніг. Ляжте на спину та по черзі згинайте ноги в коліні, заводячи одну ногу за іншу. Тіло при цьому залишайте нерухомим. Можете допомагати собі рукою для додаткової розтяжки. Розтяжка колін. В положенні лежачи обійміть коліна, потім відпустіть їх і випряміть ноги та руки вздовж тіла. Це допоможе розслабити спину і зменшити напругу. Нахили вперед. Станьте навпроти ліжка, ноги на ширині плечей. Покладіть руки на ліжко і, не відриваючи їх, зробіть нахили вперед. Це допоможе розслабити м'язи спини та ніг.

Після виконання вправ відразу лягайте у ліжко. Цей простий комплекс допоможе вам зняти напругу і підготувати тіло до відпочинку, що сприятиме кращому і спокійнішому сну.

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