Садівництво — нова здорова терапія сучасності / © Associated Press

Як пояснюють фахівці із видання Cleveland Clinic, робота у саду справді здатна покращувати психічне здоров’я, зміцнювати тіло та навіть підтримувати мозок у довгостроковій перспективі. Причому для цього не потрібні ані гектари землі, ані ідеальний заміський будинок, достатньо кількох хвилин на балконі чи маленької клумби біля дому.

І, можливо, саме тому сьогодні садівництво стало новою формою турботи про себе. Ще кілька років тому садівництво асоціювалося переважно з дачею, сапою та бабусиним городом, але покоління, яке виросло між дедлайнами, тривожністю та нескінченними спливаючими сповіщеннями, раптом подивилося на садівництво зовсім інакше.

Тепер це ранкова кава серед зелені, вирощування м’яти для домашнього матча тоніку, маленькі помідори чері на балконі, естетичні керамічні горщики та головне — відчуття сповільнення, якого так бракує сучасному життю.

За словами нейрохірургині та спеціалістки зі здоров’я хребта Дебори Бензіл садівництво позитивно впливає практично на всі системи організму, від настрою до м’язів і кісток. І наука це підтверджує.

Садівництво як природний антистрес

Поливання рослин, пересаджування, прополювання чи навіть проста робота із землею мають майже медитативний ефект. Під час такої рутини мозок перемикається з режиму постійної напруги на спокійніший ритм.

Садівництво допомагає боротися зі стресом і тривожністю, адже змушує людину сповільнитися та сфокусуватися на моменті «тут і зараз». Особливо показовим став період пандемії COVID, адже саме садівництво для багатьох людей стало джерелом емоційного полегшення та навіть відчуття надії на майбутнє.

І це легко зрозуміти, бо у світі, де все надто швидко змінюється, рослини повертають відчуття контролю та стабільності.

Сад і мозок

Садівництво також підтримує когнітивних функцій. Воно стимулює мозок, підтримує концентрацію, допомагає довше зберігати ясність мислення та може знижувати ризик появи деменції.

Ба більше, у людей, які вже живуть із деменцією, робота з рослинами допомагає зменшувати тривожність, агресію та покращує настрій. Причина цього у поєднанні фізичної активності, сенсорних відчуттів та емоційного залучення.

Соціальні звʼязки

Парадоксально, але саме тиха робота із землею часто допомагає людям більше спілкуватися. Садівничі організації та клуби, дворові клумби, розмови із сусідами біля будинку — все це створює природний соціальний контакт без напруги.

І це особливо важливо зараз, коли відчуття ізоляції стало однією з головних проблем сучасного міського життя.

Робота для всього тіла

Під час роботи у саду людина нахиляється, присідає, переносить вагу копає, працює руками та корпусом, тож фактично це комплексне навантаження для рук, ніг, м’язів кора та спини.

Регулярна робота ц саду допомагає підтримувати рухливість, розвивати силу, покращувати гнучкість та залишатися активними без спортзалу.

Окрема перевага садівництва — це навантаження на кісткову систему. Стояння, ходьба, перенесення предметів і робота із землею належать до активностей, які допомагають підтримувати щільність кісток. Це особливо важливо для жінок після 50 років, адже саме у цьому віці суттєво зростає ризик остеопорозу.

Сонячне лікування

Ще один бонус садівництва — регулярний контакт із сонячним світлом. Усього 10–30 хв безпечного перебування на сонці кілька разів на тиждень допомагають організму виробляти вітамін D, необхідний для засвоєння кальцію та здоров’я кісток.

Крім того, сонячне світло покращує настрій, регулює сон і допомагає боротися із сезонною депресією. Але експерти наголошують, що надзвичайно важливо використовувати сонцезахисний крем під час роботи у саду.

Безпечне садівництво

Розминка — не лише для спортзалу. Перед роботою у саду варто робити 10–15 хв розтяжки, особливо для спини та шиї. Не перевантажуйте себе. Не потрібно одразу копати пів ділянки. Починайте поступово. Використовуйте правильні інструменти. Гострі ножиці, хороша лопата та лавка для роботи значно зменшують навантаження на спину. Захищайтеся від сонця. Капелюх, окуляри, SPF та закритий одяг — база для безпечного садівництва. Пийте воду. Робота надворі швидко призводить до зневоднення, навіть якщо температура не здається високою. Слухайте своє тіло. Біль і сильна втома — сигнал для паузи. Адаптуйте простір під себе. Високі грядки чи контейнерні рослини — чудове рішення для людей із проблемами спини чи обмеженою рухливістю.

Можливо, головна причина популярності садівництва сьогодні — не лише користь для здоров’я. Воно повертає нам те, чого сучасне життя постійно позбавляє, а саме, повільність, контакт із природою, відчуття циклів, просту фізичну працю та дуже рідкісне на сьогодні задоволення від процесу, а не лише результату.

У світі, де майже все стало цифровим, посадити щось власноруч раптом перетворилося на нову розкіш.

І найкраще у садівництві те, що вого не вимагає ідеальних умов. Не потрібен великий будинок або гектари землі. Достатньо кількох горщиків із зеленню на балконі, маленької клумби чи навіть однієї рослини на підвіконні.

