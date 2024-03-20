Чому темніє шкіра в інтимних зонах – розповідає гінекологиня

Ідеальний тон і колір шкіри геніталій, який пропагують фільми для дорослих, є штучно нав'язаним стандартом.

Шкіра в області геніталій може змінювати свій тон через різні фізіологічні та зовнішні чинники. Гінекологиня Дарія Петрусевич розповідає, що основною причиною потемніння шкіри в області геніталій є пігмент, відомий як меланін.

Він виробляється під впливом:

1. Гормональних змін

Під час періоду статевого дозрівання та вагітності рівень гормонів у жіночому організмі змінюється. Ці зміни можуть стимулювати вироблення меланіну, що призводить до зміни відтінку шкіри в області геніталій.

2. Тертя

Тертя шкіри геніталій з різними матеріалами, як-от білизна або шкіра між складками, може сприяти стимулюванню вироблення меланіну. Ця реакція має захисну функцію, оскільки меланін допомагає зміцнити шкірний бар'єр і запобігти пошкодженню шкіри внаслідок тертя. Наприклад, під час гоління тертя лезом може стимулювати вироблення меланіну як реакцію на потенційне пошкодження шкіри.

Важливо розуміти, що використання процедури висвітлення шкіри геніталій, крім того, що не має гарантованого довготривалого ефекту, є потенційно небезпечним і може призвести до подразнень, утворення рубців та опіків.

Гінекологиня наголошує, що немає нічого поганого або ганебного в тому, який вигляд має шкіра ваших геніталій, і закликає не дозволяти нікому впливати на впевненість у собі через нереалістичні стандарти.

Пам'ятайте, реальна краса полягає у прийнятті себе такими, якими ми є.

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