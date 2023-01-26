Що буде з нашим організмом, якщо на місяць відмовитись від алкоголю

Відмова від алкоголю може серйозно змінити вас, і ці зміни будуть вам на користь.

Дуже часто новорічні свята відбуваються з низкою застіль та зустрічей із друзями, що супроводжуються вживанням алкогольних напоїв. Повернутися до святкового рівня споживання алкоголю і просто очистити організм від токсинів буває непросто.

У деяких країнах, наприклад у Британії, навіть існує традиція "сухого січня", коли британці, що втомилися від нескінченних вливань, на цілий місяць повністю відмовляються від алкоголю.

Сухий січень — поширене поняття, але що насправді може зробити для вас місяць без алкоголю, з'ясували в "Mirror".

Навіть невелика кількість алкоголю може завдати шкоди вашому тілу. Якщо ви п'єте регулярно або надмірно, негативні наслідки вживання алкоголю більш виражені.

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Європейська асоціація студентів-медиків виявила, що регулярне вживання алкоголю змінює наш мозок, знижуючи рівень серотоніну, хімічної речовини життєво важливої для нашого настрою. Серотонін допомагає стабілізувати настрій і особливо важливий для щастя.

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Алкоголь є відомим депресантом, але ті, хто п'є через поганий настрій, можуть погіршити свій стан та загнати себе у замкнене коло. Випити, щоб забути, це поширена фраза, але самолікування алкоголем може порушити синхронізацію хімічних процесів у вашому мозку, посиливши депресивні перепади настрою. Виключення алкоголю з рівняння може допомогти вам впоратися зі своїм настроєм і допомогти позбавитися його перепадів.

Це не єдина перевага, тому що менша кількість алкоголю може допомогти вам краще спати, що, своєю чергою, може покращити настрій, фізичне здоров'я та рівень енергії. Алкоголь впливає швидку фазу сну, знижуючи якість нічного відпочинку.

Навіть невелика кількість алкоголю може скоротити час, проведений у цій фазі, коли ваш мозок сортує події та інформацію дня. Порушення цього швидкого сну може пошкодити функції пам'яті та когнітивні здібності. Крім того, ваше тіло відновлює себе під час цієї фази сну, а також нарощує м'язову масу і, що найважливіше, розвиває мозок, щоб загалом стати здоровішим.

Таким чином відмова від алкоголю може зробити вас щасливішими та здоровішими. Надмірне або регулярне вживання алкоголю може завдати шкоди вашому тілу та розуму. І, хоча немає нічого поганого в тому, щоб випити келих вина вихідними, дуже важливо контролювати кількість випитого — можливо, від цього ви станете щасливішими і здоровішими.

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