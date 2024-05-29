Що краще, випити фреш чи з’їсти фрукт: розповідає лікарка дієтологиня-ендокринологиня

Хоча соки можуть стати зручним джерелом вітамінів і рослинних хімічних речовин, їм все ж не вистачає харчових волокон та інших поживних речовин, які містяться в шкірці та м’якоті цілих фруктів.

Коли приходить час обирати між склянкою фруктового соку та тарілкою свіжих фруктів, докази схиляються на користь останнього. Дієтологиня-ендокринологиня Катерина Толстікова у своєму відео розповіла про те, чи є різниця у споживанні фруктів та вичавлених соків і якщо є, то що корисніше.

Багато людей вважають що свіжовичавлений сік і фрукт – це одне й те саме і приносить нашому організму однакову користь, але лікарка каже, що це абсолютно не так.

Сік – це лише вода з цукром, фруктозою, глюкозою і він взагалі не містить клітковини. Так, в ньому дійсно є незначна кількість вітаміну С та деяких інших водорозчинних вітамінів.

Водночас фрукт – це структура з клітковиною, вітамінами, мінералами та він не містить великої кількості цукру, як стакан фрешу. Оскільки для того, щоб зробити склянку фрешу вам точно доведеться вичавити два чи три фрукти, наприклад, апельсина, а це вже більша кількість цукру, глюкози та фруктози, ніж якби ви просто з’їли фрукт.

Раніше дослідження підкреслювали різницю між споживанням цілих фруктів і їх соків. Наприклад, середній апельсин містить близько 12 грамів цукру, тоді як чашка апельсинового соку містить приблизно 21 грам.

Відсутність клітковини є важливою, оскільки харчові волокна з фруктів сприяють зниженню рівня холестерину в крові та можуть знизити ризик серцевих захворювань. Клітковина відіграє вирішальну роль у підтримці належної роботи кишківника та може допомогти людям почуватися більш ситними з меншою кількістю калорій, допомагаючи контролювати вагу.

Отже, це абсолютно різні речі та не можна фрешем замінити фрукт. Якщо ви хочете пити фреш, робіть це, але рідко, просто як заміна десерту до вашого раціону.

Переваги споживання цілих фруктів очевидні: вони забезпечують необхідну харчову клітковину, допомагають регулювати рівень цукру в крові та забезпечують більш збалансоване споживання поживних речовин.

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