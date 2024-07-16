Що можна зробити з листям червоної малини: секрети розкриває садівник

Листя малини багаті вітамінами та мінералами, в тому числі вітамінами А, С і Е, а також залізом, кальцієм і калієм.

Завдяки своєму солодкому та злегка терпкому смаку, малина є однією з найпопулярніших ягід, які вирощуються як в садах, так і на прибудинкових ділянках. Садівник Jamie Walton розкрив власні секрети використання листя червоної малини, адже виявляється, корисні не тільки ягоди цього куща. Проте, мало хто знає, що листя червоної малини також має багато переваг!

Листя малини є чудовим джерелом заліза та антиоксидантів і з них часто заварюють трав’яний чай, який традиційно використовувався як сечогінний засіб, щоб допомогти збалансувати гормони, полегшити менструальні симптоми та навіть полегшити пологи.

Багато вагітних люблять пити чай з листя червоної малини через усі його передбачувані переваги: ​​він не тільки смачний, але й, як кажуть, допомагає організму підготуватися до пологів, зміцнює м’язи матки та сприяє швидшим пологам.

Лист червоної малини містить багато поживних речовин і мінералів, у тому числі:

Вітамін С

Вітамін Е

Кальцій

Магній

Цинк

Червоне листя малини містить молекули, відомі як таніни, природні антиоксиданти, які можуть захистити організм від вільних радикалів. Вільні радикали - це нестабільні молекули, які можуть викликати пошкодження клітин.

Флавоноїди також присутні в листі червоної малини. Флавоноїди — це природні молекули, присутні в багатьох рослинах, які мають антиоксидантні, антиканцерогенні та протизапальні властивості. Вони можуть знизити ризик серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань.

Лист червоної малини містить елагову кислоту, яка присутня в деяких фруктах і овочах, і може мати антиоксидантні та протиракові властивості. Вона також може допомогти захистити печінку.

Листя літніх сортів найкраще збирати навесні, перш ніж енергія рослини буде спрямована на утворення квітів і плодів, хоча їх можна збирати в будь-який час протягом усього сезону. Краще обривати кілька листочків то тут, то там, щоб не впливати на ріст рослин, або обрізати непотрібні нові пагони.

Потім просто повісьте пагони сушитися, або окремі листки можна висушити в сушарці чи покласти на решітку, щоб вони висохли на сонці. Все буде висихати з різною швидкістю залежно від методу, що ви використовуєте, але як тільки листя почне кришитися, його можна зберігати в герметичному контейнері, доки воно не знадобиться.

Потім просто заварюйте його, як будь-який інший листовий чай. Можна заварювати в гарячій воді на 5-10 хвилин, а потім просто насолоджуватися чаюванням та його корисними властивостями.

Зверніть увагу, що листя малини не рекомендується вживати під час вагітності до третього триместру.

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