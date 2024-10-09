Що не можна робити, якщо у вас варикозне розширення вен: розповідає судинний хірург

Флеболог Владислав Горбовець розповів про те, чого слід уникати, якщо ви маєте варикоз, щоб зберегти здоров'я своїх вен.

Тривале сидіння та стояння

Однією з основних причин варикозного розширення вен є застій крові. Тривале сидіння чи стояння без руху може погіршити ситуацію. Рекомендується робити перерви для руху кожні 30-60 хвилин, щоб активізувати кровообіг. Легкі вправи, такі як прогулянки чи розминка, допоможуть зменшити навантаження на вени.

Тісний одяг та незручне взуття

Носіння тісного одягу, особливо в області стегон та живота, може здавлювати вени та ускладнювати відтік крові. Взуття на високих підборах або з жорсткою підошвою також мають негативний вплив на кровообіг. Вибирайте вільний, зручний одяг та взуття, щоб зменшити тиск на вени.

Постійне підняття важких предметів

Підняття важких предметів збільшує внутрішньочеревний тиск, що, своєю чергою, підвищує тиск у венах ніг. Це може призвести до загострення варикозу.

Гарячі ванни та сауни

Часте використання гарячих процедур може сприяти розвитку варикозу. Гаряча вода розширює вени, що може призвести до підвищення симптомів. Замість цього обирайте теплі чи контрастні ванни, які стимулюють кровообіг.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зменшити ризик прогресування варикозного розширення вен. Пам’ятайте, що своєчасне звернення до фахівця та регулярні обстеження також грають важливу роль у підтримці здоров'я ваших вен.

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