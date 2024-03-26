Що потрібно знати про хворобу нирок: розповів лікар-нефролог

Захворювання нирок є однією з найбільш загрозливих проблем здоров'я.
Нирки - це парні органи, які розташовані у задній частині черевної порожнини нижче діафрагми. Головна функція нирок полягає в очищенні крові від токсинів та видаленні зайвих речовин. Вони регулюють рівень рідини та електролітів у організмі, контролюють кров'яний тиск та беруть участь у формуванні червоних кров'яних клітин.
Хоча ці органи є невід'ємною частиною нас, багато людей не розуміють їхньої роботи та особливостей захворювань, що можуть впливати на них.
Лікар-нефролог Блейк Шустерман розглядає три поширені помилкові уявлення щодо захворювань нирок.
Нормальне виділення сечі
Помилково вважають, що при наявності захворювань нирок виділення сечі обов'язково буде порушене. Однак, це не завжди так. Люди можуть хворіти на нирки, але все одно виробляти нормальну кількість сечі.
Відсутність болю
Не завжди болять нирки, навіть при серйозних захворюваннях. Біль може бути відчутним у спині, боках або животі, але не обов'язково в області нирок.
Роль генетики
Хоча догляд за собою та контроль діабету можуть запобігти багатьом видам захворювань нирок, генетика також відіграє велику роль у їхньому розвитку.
@therealcookingdoc 3 Things You Probably Get Wrong About Kidney Disease Day #21 of National Kidney Month 1. You can have kidney disease and still make normal amounts of urine 2. People don't usually have kidney pain with kidney disease 3. Though many types of kidney disease can be prevented with diabetes management and by taking care of yourself, genetics plays a large role in the reason some people develop kidney disease. #nationalkidneymonth #worldkidneyday #kidneydisease #chronickidneydisease #medicine #thecookingdoc #changeyourbuds ♬ original sound - Dr Blake Shusterman
Необхідно пам'ятати, що захворювання нирок можуть проявлятися не тільки у порушенні виділення сечі або болю в області нирок.
Якщо виникають будь-які побоювання щодо стану вашого здоров'я, обов'язково звертайтеся до лікаря для консультації та професійної оцінки вашого стану.
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