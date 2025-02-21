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Що робити, коли постійно болить шия: корисні вправи від реабілітолога

Що робити, коли постійно болить шия: корисні вправи від реабілітолога

Що робити, коли постійно болить шия / Фото: www.credits

Сучасний ритм життя, сидячий спосіб роботи, постійне використання ґаджетів і нестача фізичної активності часто призводять до болю в шиї. Багато людей намагаються вирішити проблему за допомогою масажу чи разових процедур, однак ефект від них зазвичай тимчасовий.

Реабілітолог Данило Абрамов розповів, що насправді важливо працювати не лише з симптомами, а й із їхньою першопричиною.

Причина виникнення болю у шиї

Основною причиною хронічного болю є неправильна постава. Коли голова постійно висунута вперед або нахилена вниз, м’язи шиї перебувають у неправильному положенні та зазнають надмірного навантаження. Згодом це може спричиняти дискомфорт, напруженість і навіть головний біль. Тому важливо не лише знімати біль, а й коригувати поставу та зміцнювати м’язи.

Ефективні вправи для зняття напруженості в шиї

Реабілітолог рекомендує виконувати кілька простих вправ, які допоможуть зміцнити м’язи та покращити мобільність шийного і грудного відділів хребта.

Рухи головою з гумкою

Візьміть еластичну стрічку (гумку) та закріпіть її на потилиці. Станьте на коліна, тримаючи спину рівною. Повільно рухайте головою вгору-вниз, контролюйте рухи та не згинайте лікті. Головне – не провисати у грудному відділі, працювати лише м’язами шиї.

Мобілізація грудного відділу

Для цієї вправи вам знадобиться рол або згорнутий рушник. Ляжте на спину, розмістивши рол під грудним відділом, і повільно прогинайтеся вперед-назад. Відчувайте, як розслаблюються напружені м’язи.

Тягнення гумки до обличчя

Закріпіть еластичну стрічку на рівні обличчя. Візьміть її обома руками та тягніть до обличчя, водночас зводячи лопатки разом. Рухи мають бути плавними, а напруженість гумки – помірною. Це допоможе зміцнити м’язи верхньої частини спини та плечового поясу і сприятиме правильному положенню шиї.

Як уникнути хронічного болю в шиї

Окрім виконання вправ, важливо звертати увагу на поставу протягом дня. Ось кілька простих порад:

  • Намагайтеся тримати голову рівно під час роботи за комп’ютером або читання книжки.
  • Використовуйте ергономічне робоче місце, щоб монітор був на рівні очей.
  • Робіть короткі перерви для розминки кожні 30–40 хв.
  • Уникайте тривалого використання смартфона з нахиленою вниз головою.
  • Виконуйте розслаблювальні вправи для шиї та спини.
@abramov_massage #більвшиї #лфк #реабілітація #вправи #сколіоз #хребет #постава #спина #мануальнаятерапия ♬ оригинальный звук - Абрамов Данило, Реабілітолог

Регулярне виконання цих вправ і правильна постава допоможуть зменшити напруженість, запобігти болю у шиї та покращити загальне самопочуття. Бережіть своє здоров’я і не забувайте про профілактику.

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