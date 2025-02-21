Що робити, коли постійно болить шия: корисні вправи від реабілітолога

Сучасний ритм життя, сидячий спосіб роботи, постійне використання ґаджетів і нестача фізичної активності часто призводять до болю в шиї. Багато людей намагаються вирішити проблему за допомогою масажу чи разових процедур, однак ефект від них зазвичай тимчасовий.

Реабілітолог Данило Абрамов розповів, що насправді важливо працювати не лише з симптомами, а й із їхньою першопричиною.

Причина виникнення болю у шиї

Основною причиною хронічного болю є неправильна постава. Коли голова постійно висунута вперед або нахилена вниз, м’язи шиї перебувають у неправильному положенні та зазнають надмірного навантаження. Згодом це може спричиняти дискомфорт, напруженість і навіть головний біль. Тому важливо не лише знімати біль, а й коригувати поставу та зміцнювати м’язи.

Ефективні вправи для зняття напруженості в шиї

Реабілітолог рекомендує виконувати кілька простих вправ, які допоможуть зміцнити м’язи та покращити мобільність шийного і грудного відділів хребта.

Рухи головою з гумкою

Візьміть еластичну стрічку (гумку) та закріпіть її на потилиці. Станьте на коліна, тримаючи спину рівною. Повільно рухайте головою вгору-вниз, контролюйте рухи та не згинайте лікті. Головне – не провисати у грудному відділі, працювати лише м’язами шиї.

Мобілізація грудного відділу

Для цієї вправи вам знадобиться рол або згорнутий рушник. Ляжте на спину, розмістивши рол під грудним відділом, і повільно прогинайтеся вперед-назад. Відчувайте, як розслаблюються напружені м’язи.

Тягнення гумки до обличчя

Закріпіть еластичну стрічку на рівні обличчя. Візьміть її обома руками та тягніть до обличчя, водночас зводячи лопатки разом. Рухи мають бути плавними, а напруженість гумки – помірною. Це допоможе зміцнити м’язи верхньої частини спини та плечового поясу і сприятиме правильному положенню шиї.

Як уникнути хронічного болю в шиї

Окрім виконання вправ, важливо звертати увагу на поставу протягом дня. Ось кілька простих порад:

Намагайтеся тримати голову рівно під час роботи за комп’ютером або читання книжки.

Використовуйте ергономічне робоче місце, щоб монітор був на рівні очей.

Робіть короткі перерви для розминки кожні 30–40 хв.

Уникайте тривалого використання смартфона з нахиленою вниз головою.

Виконуйте розслаблювальні вправи для шиї та спини.

Регулярне виконання цих вправ і правильна постава допоможуть зменшити напруженість, запобігти болю у шиї та покращити загальне самопочуття. Бережіть своє здоров’я і не забувайте про профілактику.

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