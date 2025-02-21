Що робити, коли постійно болить шия: корисні вправи від реабілітолога

Сучасний ритм життя, сидячий спосіб роботи, постійне використання ґаджетів і нестача фізичної активності часто призводять до болю в шиї. Багато людей намагаються вирішити проблему за допомогою масажу чи разових процедур, однак ефект від них зазвичай тимчасовий.
Реабілітолог Данило Абрамов розповів, що насправді важливо працювати не лише з симптомами, а й із їхньою першопричиною.
Причина виникнення болю у шиї
Основною причиною хронічного болю є неправильна постава. Коли голова постійно висунута вперед або нахилена вниз, м’язи шиї перебувають у неправильному положенні та зазнають надмірного навантаження. Згодом це може спричиняти дискомфорт, напруженість і навіть головний біль. Тому важливо не лише знімати біль, а й коригувати поставу та зміцнювати м’язи.
Ефективні вправи для зняття напруженості в шиї
Реабілітолог рекомендує виконувати кілька простих вправ, які допоможуть зміцнити м’язи та покращити мобільність шийного і грудного відділів хребта.
Рухи головою з гумкою
Візьміть еластичну стрічку (гумку) та закріпіть її на потилиці. Станьте на коліна, тримаючи спину рівною. Повільно рухайте головою вгору-вниз, контролюйте рухи та не згинайте лікті. Головне – не провисати у грудному відділі, працювати лише м’язами шиї.
Мобілізація грудного відділу
Для цієї вправи вам знадобиться рол або згорнутий рушник. Ляжте на спину, розмістивши рол під грудним відділом, і повільно прогинайтеся вперед-назад. Відчувайте, як розслаблюються напружені м’язи.
Тягнення гумки до обличчя
Закріпіть еластичну стрічку на рівні обличчя. Візьміть її обома руками та тягніть до обличчя, водночас зводячи лопатки разом. Рухи мають бути плавними, а напруженість гумки – помірною. Це допоможе зміцнити м’язи верхньої частини спини та плечового поясу і сприятиме правильному положенню шиї.
Як уникнути хронічного болю в шиї
Окрім виконання вправ, важливо звертати увагу на поставу протягом дня. Ось кілька простих порад:
- Намагайтеся тримати голову рівно під час роботи за комп’ютером або читання книжки.
- Використовуйте ергономічне робоче місце, щоб монітор був на рівні очей.
- Робіть короткі перерви для розминки кожні 30–40 хв.
- Уникайте тривалого використання смартфона з нахиленою вниз головою.
- Виконуйте розслаблювальні вправи для шиї та спини.
@abramov_massage #більвшиї #лфк #реабілітація #вправи #сколіоз #хребет #постава #спина #мануальнаятерапия ♬ оригинальный звук - Абрамов Данило, Реабілітолог
Регулярне виконання цих вправ і правильна постава допоможуть зменшити напруженість, запобігти болю у шиї та покращити загальне самопочуття. Бережіть своє здоров’я і не забувайте про профілактику.
Ми також писали про корисні вправи проти вранішнього болю у стопі: поради лікаря.
Читайте також:
- "Ліниві" вправи для покращення зору: поради лікаря
- Оніміння пальців рук: реабілітолог поділився корисними вправами проти дискомфорту
- Лімфодренажні стрибки: корисні вправи для правильної роботи вашої лімфатичної системи