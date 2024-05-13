Що робити коли страшно: практичні поради від психологині

Ми не можемо бути готові до всіх неприємних та складних обставин життя, але якщо тренувати здатність до відновлення та швидкого реагування, ми стаємо більш стійкими до різного роду складних ситуацій.

Чи реально назавжди побороти страх, забути про почуття тривоги та паніки, впіймати той міфічно-стабільний дзен? Ні, на жаль. Війти, як в піке, у стан постійного спокою неможливо. Та варто зауважити, що ці неприємні відчуття відіграють не тільки свою погану роль на сцені нашого життя, але вони є точками самозбереження і самозахисту людини, головне, правильно на них реагувати, і замість бездіяльності і журби, вміти використати собі на користь.

Психологиня Олена Смірнова поділась в інтерв'ю з ведучою програми"Мій Світ" корисними та практичними порадами, як правильно реагувати і що робити, коли нам страшно, нас накрила панічна атака, або серце калатає від тривожності.

Олена зазначає, що головне залишатися конструктивним у будь-якій ситуації і продовжувати діяти, фокусуючи свою увагу на головному. Надзвичайно важливо розуміти, що за етапом страху, коли загроза вже минула, має прийти інший етап. Важливо не застрягти в тому, що мало закінчитись. Тобто треба вчасно усвідомити, прийняти і жити далі з тим, що сталось. Не можна зупинятись у якомусь з цих етапів, і залишатись в деструктивному для себе стані.

Варто пам’ятати, що надзвичайно важливо розвивати в собі здатність до відновлення, аби нервова система отримувала все їй необхідне і ви мали змогу повернутись до свого звичного життя.

Тривога, панічна атака, страх / Фото: Credits

Тож, що робити, коли страшно:

Діяти по ситуації

Першочергово - діяти по ситуації. Важливо поза ситуаціями небезпеки вчитись і займатись своїми вміннями і навичками. Це як вчитись плавати. Неможливо це зробити, коли ти вже тонеш, але можливо навчитись цього заздалегідь. Це допоможе нам діяти конструктивно і реагувати більш адекватно. Ми зможемо дати якіснішу оцінку власних дій у тяжкій ситуації, залишатись емоційно стабільними, та тримати все під контролем, наскільки це можливо. Це наш нормативний коридор і чим більше ми підготовлені, тим він в нас ширший, і нам легше реагувати на складнощі.

Узгодити власні рухи та емоції

Нам треба узгодити власні рухи та емоції. Спробувати “повернутись в тіло”, і реалізовувати дистрес, через активність тіла. Психологиня наголошує, що якщо під час паніки ми намагаємось залишатись максимально нерухомі та постійно повторюємо самі собі “Спокійно, спокійно!” - це не є ОК, і не є нормальним для нашого тіла. Тож, наскільки можливо у травматичній ситуації, чи вже після неї, активно включити в рух наше тіло. Подібна активність буде допомагати нам притупити дію гормонів, чий сплеск викликав тривожність. Звичайно, ми не говоримо про рухи на кшталт бігу, чи стрибків, тим паче якщо знаходимось в бомбосховищі під час ракетної атаки, але мінімально, ми можемо порозминати руки та ноги. Це звичайна психофізіологічна реакція, адже згадайте, коли ми знаходимось у подібній ситуації, нас ніби розриває зсередини, тому, сидіти і “майже не дихати” - не найкраща самопоміч.

Синхронізувати рухи з диханням

Бажано наші рухи синхронізувати з диханням. Якщо нам це вдається одразу чи поступово, то розтягувати видих, це перемкне нашу нервову систему з симпатичної, на парасимпатичну систему. Якщо ви будете робити такі рухи в симбіозі з дихання, вже за 10 хвилин ви ніби “заземлитесь” і почнете більш ясно сприймати навколишні обставини.

Перемкнути увагу на реальні об'єкти

Якщо ж у вас вже неконтрольована ситуація панічної атаки, чи тривожності і сталось це вперше, вам це відчуття максимально страшне і незнайоме, бажано одразу звернутись за допомогою. Може статись таке, що ви навіть не згадаєте і не зрозумієте, що треба робити і як себе заспокоїти, бо в такій ситуації з підсвідомості виринає багато травматичних спогадів. Якщо поруч нікого, то спробуйте повернутись думками в “ось тут і зараз”. Не заглиблюватись у думки про тривогу, що наростає і що саме ви відчуваєте, а включитися у реальний світ. Перемкніть увагу з об’єкта на об’єкт, можете навіть вголос їх називати, бо якщо зосереджуватись на тривозі, її буде ставати більше. Це ніби повітряна кулька, що наповнюється тривогою всередині вас. Адже, наша енергія там, де наша увага.

Відчути власне тіло

Можна себе поплескати, аби відчути власне тіло, чи потупотіти ногами. Наша увага сконцентрована на відчуттях, але ці відчуття суб’єктивні, в цей час об’єктивно з нашим тілом нічого не відбувається. В такий момент ви дисоційовані зі своїм тіло і не відчуваєте його повністю.

Тривога, панічна атака, страх / Фото: Getty Images

Якщо говорити про відмінність між справжньою панічною атакою, і великою тривожністю, то головна різниця в причині, що викликає її. Якщо це об’єктивна причина, наприклад, прямо зараз відбуваються вибухи – це тривога, як реакція на реальні події. Це нормальна реакція. Якщо ж реальної небезпеки немає, немає об’єктивних зовнішніх чинників, то скоріш за все, у вас панічна атака. Якщо після тяжкої ситуації пройшов певний час, і ви мали б все пережити, але емоційно “зачепились” за неї, вона породжує у вас панічні атаки, то варто звернутись до спеціаліста для певної терапії повторного прожиття, усвідомлення і прийняття травматичної ситуації.

Ви маєте розуміти, якщо панічна атака сталася раз, вона може повторитись і тут головне – ваші подальші дії. Поза травматичною ситуацією варто звернутись за допомогою до спеціаліста і займатись розвитком власної здорової реакції і навичок реагування.

Читайте також: