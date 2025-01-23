Що робити у разі невралгії: до кого звертатися та як лікувати

Взимку через вітряну холодну погоду, падіння на ковзких тротуарах, збільшення застуд і вірусів підвищується ризик розвитку невралгії.

Взимку ризик розвитку невралгії зростає, бо даються взнаки наслідки свят з надміром алкоголю та постійний стрес, в якому перебувають українці.

Як не зашкодити собі самолікуванням і запобігти болю, розповідає неврологиня клініки “Оксфорд Медікал” Вікторія Притика.

Що таке невралгія

Якщо говорити простими словами, то йдеться про запалення нерва. Уражені внаслідок тієї чи тієї причини периферичні нерви спричиняють напади болю в зоні іннервації (органах, тканинах чи м’язах, де проходять нервові волокна).Тож невралгія практично може виникнути в будь-якій частині тіла.

Раптові сильні болі нерідко вводять людину в оману: їх сприймають за серцевий напад, інфаркт, мігрень, панкреатит, проблеми з нирками, запалення легень і навіть пухлину у грудях.

Пацієнти часто запитують, як відрізнити невралгію від болю в серці. За серцевого нападу знижується артеріальний тиск, з’являється аритмія, холодний піт, блідість шкіри. А в разі ураження нерва загальне самопочуття майже не змінюється.

Що може призвести до ураження нерва

Серед найпоширеніших обставин експертка наводить такі причини:

﻿﻿переохолодження;

﻿вірусні та ﻿інфекційні захворювання;

﻿травми;

﻿пухлини;

﻿патологія хребта (різноманітні защемлення, сколіоз, кили);

﻿хронічний стрес;

вплив токсинів алкоголю;

﻿дефіцит вітаміну В.

Як бачимо, спектр доволі широкий, тому не завжди є змога самостійно визначити чинник, що призвів до запалення чи подразнення нерва. Наприклад, перенесений герпес, зростання пухлини, недоліковані зуби, звичка ходити взимку без шапки можуть спровокувати болі в зоні обличчя (в цьому разі вражається трійчастий нерв). До того ж, якщо не вжити заходів, хвороба ризикує перейти у хронічну стадію і турбувати людину по кілька разів на рік.

﻿﻿﻿За яких симптомів іти до лікаря

Невралгія виявляє себе по-різному. Це буває:

гострий, сильний, нападоподібний біль в одному й тому самому місці, що виникає і зникає;

постійний і пекучий біль, який періодично посилюється від руху, кашлю, протягу тощо;

підвищення чутливості шкіри вздовж пошкодженого нерва, тому будь-який дотик або тиск сприймається як біль;

оніміння, поколювання, відчуття наче повзають мурахи.

Біль може тривати від декількох секунд до кількох годин і більше. Отже, якщо протягом дня-двох симптоми не минають, проконсультуйтеся з неврологом, який диференціює причину запалення та призначить ефективне лікування.

﻿﻿Локалізація

Найчастіше діагностують такі види невралгії:

﻿трійчастого нерва. Періодичний біль локалізується в зоні обличчя. Його може спровокувати легкий дотик, холодна чи гаряча страва, чищення зубів, навіть спалах світла! Характерним симптомом є неконтрольоване скорочення мʼязів лиця;

﻿міжреберна. Оперізувальний біль у зоні ребер посилюється під час чхання, кашлю, поворотів тулуба, глибокого вдиху;

потиличного нерва. Біль поширюється в зоні потилиці, скронь, під час рухів головою і може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.

Бувають й інші локалізації невралгії, наприклад: у стегні (стегнового нерва), коли німіє ця ділянка, пече шкіра, а під час руху віддає біль у пах чи коліно; крилоподібного вузла, коли виникають больові відчуття у шиї, піднебінні, очах, скронях; язикоглотковій зоні – болить язик, горло, порушується смакове сприйняття.

﻿﻿Діагностика та лікування

Насамперед невролог збирає анамнез, розпитуючи людину, де, як, коли болить, чи давно, що цьому передувало. Потім оглядає пацієнта й проводить низку діагностичних процедур, які можуть передбачати:

﻿загальний аналіз крові, рівень цукру;

﻿рентгенографію, ЕКГ;

﻿КТ або МРТ;

﻿електронейроміографію (виявляє порушення функції нервових волокон та м’язів).

Лікування залежить від причин захворювання. Призначаються нестероїдні протизапальні препарати, міорелаксанти (ліки, що знижують м’язовий тонус), знеболювальна терапія, антиконвульсанти тощо.

Загальними рекомендаціями є проведення фізіотерапевтичних процедур: електрофорез, магнітотерапія, рефлексотерапія, масаж.

Хірургічне лікування застосовують у разі стискання нервового корінця пухлинами чи анатомічними дефектами.

Експертка застерігає: “Ігнорування проблеми чи самостійне приймання знеболювальних засобів може маскувати симптоми, тоді як хвороба продовжуватиме прогресувати. Ураження нервів загрожує складними наслідками й тривалим відновленням”.

Отже, краще вчасно відвідати лікаря, щоб визначити причину невралгії і призначити відповідне лікування.

А щоб запобігти запаленню нерва, фахівчиня рекомендує убезпечитися від переохолодження й ﻿травм, ﻿уникати надмірного фізичного навантаження, обов’язково проліковувати інфекційні й вірусні захворювання, ﻿відмовитися від шкідливих звичок і ﻿регулярно проходити планові медичні огляди.

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