Що робити, якщо сильно пітніють ноги: 6 способів вирішення проблеми

Якщо у вас сильно пітніють ноги, цілком зрозуміло, що ви відчуваєте дискомфорт і турбуєтеся про неприємний запах.

Пітливість ніг — це не лише косметична проблема. Надлишок поту збільшує ризик виникнення грибкових інфекцій, лущення шкіри і навіть появи пухирів. Ці симптоми часто погіршуються з підвищенням температури повітря, але гарна новина полягає в тому, що цю проблему можна вирішити.

Womans World поговорив з лікарями про те, що викликає пітливість ніг, і зібрав найбільш дієві поради, як запобігти надмірному потовиділенню.

Що викликає пітливість ніг

Що робити, якщо сильно пітніють ноги / Фото: Credits

На долонях рук та підошвах ніг найвища щільність потових залоз на тілі, пояснив Макс Вейл, доктор медичних наук, дерматолог-практик. Пітливість ніг — так само, як пітливість долонь, пахв, обличчя та решти тіла — це універсальне явище.

У деяких людей піт ледь помітний. Але в інших він може бути надмірним, і це може бути викликане основним захворюванням, яке називається гіпергідрозом. Гіпергідроз — це захворювання, за якого спостерігається підвищене потовиділення, без лікування воно може вплинути на якість життя і самооцінку.

Анна Чакон, докторка медичних наук, сертифікована дерматологиня, говорить, що деякі інші причини також можуть викликати пітливість ніг. Ось деякі основні тригери:

Ліки . Деякі антидепресанти та ліки від діабету викликають підвищене потовиділення.

. Деякі антидепресанти та ліки від діабету викликають підвищене потовиділення. Дієта . Гостра їжа, алкоголь та кофеїн можуть стимулювати потові залози та збільшувати потовиділення.

. Гостра їжа, алкоголь та кофеїн можуть стимулювати потові залози та збільшувати потовиділення. Гормональні зміни. Гормональні коливання, спричинені перименопаузою та менопаузою, можуть викликати пітливість ніг.

Гормональні коливання, спричинені перименопаузою та менопаузою, можуть викликати пітливість ніг. Стрес та тривога. Ці почуття активують роботу потових залоз по всьому тілу, включаючи ступні.

Ці почуття активують роботу потових залоз по всьому тілу, включаючи ступні. Взуття. Ваше взуття також може зіграти роль. Наприклад, якщо воно і шкарпетки не виготовлені з матеріалів, що дихають і вбирають вологу, це обмежує потік повітря і сприяє скупченню поту.

Влітку часто пітніють ноги

Хоча пітливість ніг може виникнути будь-якої пори року, найчастіше вона зустрічається в теплу пору року. Через підвищену щільність потових залоз на ступнях і підвищену температуру в літню пору ноги люблять пітніти влітку, каже доктор Вейл. Влітку інші спітнілі зони, такі як пахви та руки, часто відкриті для повітря або менш щільно одягнені. Це дозволяє їм "дихати". Але ноги часто однаково закриті у взутті та шкарпетках, що призводить до ще більшого потовиділення.

Щоб зменшити пітливість ніг, можна скористатися наведеними нижче порадами.

Носіть бавовняні шкарпетки

Що робити, якщо сильно пітніють ноги / Фото: Credits

Бавовна і шкарпетки, що вбирають вологу, — корисні засоби, що допомагають позбутися пітливості ніг, каже доктор Вейл. Синтетичні волокна сприяють накопиченню поту, тому їх не рекомендують використовувати людям із підвищеною пітливістю ніг.

Роберт Коненелло, доктор медичних наук, ортопед-практик, каже, що матеріали, що вбирають вологу, відводять піт від вашої шкіри і переносять його на зовнішній шар шкарпеток. Це допомагає їм швидше висохнути, не дратуючи шкіру і викликаючи грибкової інфекції.

Порада: іноді вологовідвідних шкарпеток недостатньо, щоб повністю запобігти пітливості ніг. Ось чому доктор Вейл рекомендує зберігати пару чистих шкарпеток у бардачку вашого автомобіля чи сумочці. Якщо ваші ноги спітніли, викиньте мокрі шкарпетки, висушіть ноги та надягніть чисті.

Нанесіть антиперспірант

Що робити, якщо сильно пітніють ноги / Фото: Credits

Щоб шкарпетки відводили вологу ще ефективніше, спробуйте заздалегідь нанести на ноги антиперспірант. Дослідження, проведене у військовій медицині, показало, що він зменшує пітливість ніг до 50%.

Антиперспіранти випускаються у вигляді кремів, лосьйонів та спреїв, пояснює доктор Вейл. Ці засоби щодня наносяться на ноги, щоб зменшити потовиділення. Різні інгредієнти допомагають контролювати потовиділення, але більшість їх містять солі металів, таких як алюміній, які блокують виділення поту потовими залозами.

А якщо вас турбує використання антиперспірантів, які містять метали, доктор Вейл каже, що боятися нема чого. Американське онкологічне суспільство не виявило зв'язку між алюмінієвими антиперспірантами та раком молочної залози, а Товариство Альцгеймера аналогічним чином заявило, що немає жодних доказів зв'язку між алюмінієвими антиперспірантами та хворобою Альцгеймера. За словами лікаря, це просто два поширені міфи.

Змініть взуття

Багато кросівок та спортивного взуття виготовлено із синтетичних матеріалів, які м'які та легкі, але вони також можуть утримувати тепло та збільшувати потовиділення. Якщо у вас пітніють ноги, зосередьтеся насамперед на вентиляції.

Чим більше дихає взуття, тим краще, каже доктор Вейл. Загалом взуття зі шкіри та парусини, як правило, найкраще. Це особливо важливо, якщо ви любите піші прогулянки, їзду велосипедом та інші види фізичної активності. Доктор Коненелло каже, що якщо ваше взуття добре вентилюється, у вас набагато менше шансів зазнатипітливості ніг та пов'язаних із нею проблем, таких як мікоз стопи та грибок нігтів на ногах.

Спробуйте прийняти ванну в солоній воді

Що робити, якщо сильно пітніють ноги / Фото: Credits

Після душу або ванни ретельно витріть ступні та пальці ніг. Швидкого поплескування рушником по стопі може здатися достатньо, але якщо ваші ноги все ще вологі, тепле і темне середовище всередині шкарпеток може сприяти розвитку грибків. Сушіння ніг знижує цей ризик. Він також зводить до мінімуму тертя шкіри (часта причина появи пухирів) і допомагає зупинити потовиділення ніг.

Якщо ваші ноги потребують додаткової допомоги, доктор Коненелло каже, що замочування їх у солоній воді або використання в'яжучих засобів, таких як олія чайного дерева, може допомогти їх висушити. Ці рідини витягають вологу зі шкіри, завдяки чому ваші ноги менше пітніють. Наповніть миску або таз теплою водою, потім додайте 1/2 склянки солі Епсома або 5-10 крапель олії чайного дерева і опустіть ноги у ванну на 10 хвилин.

Порада: використовуйте фен, щоб висушити зонуу між пальцями ніг. Доктор Коненелло каже, що це простий та ефективний спосіб зберегти сухість.

Розгляньте вбиральні вставки для взуття

Антиперспіранти місцевої дії і шкарпетки, що вбирають вологу, можуть допомогти звести пітливість ніг до мінімуму, але деяким людям однаково потрібний додатковий захист. Якщо ваші ноги сильно пітніють, доктор Вейл рекомендує спробувати вбиральні вставки для взуття.

Спробуйте ванну для ніг із чорним чаєм

Дубильні речовини в чаї мають в'яжучу дію і допомагають зменшити пори та жирність шкіри, скорочуючи потовиділення. Крім того, заспокійливе купання викликає справжнє задоволення. Просто наповніть невелику миску або тазик теплою водою на 10 см і додайте два пакетики чорного чаю. Замочіть ноги на 20 хвилин, потім промийте і ретельно висушіть.

Коли звертатися до лікаря з приводу пітливості ніг

Що робити, якщо сильно пітніють ноги / Фото: Credits

Більшість із нас іноді відчувають пітливість ніг. Але доктор Вейл каже, що вам слід відвідати лікаря, якщо симптоми впливають на ваші життя та самооцінку. Дерматолог або ортопед можуть перевірити основні захворювання, які можуть збільшити пітливість ніг та допомогти вам почуватися краще.

Організм кожної людини реагує по-різному, і те, що спричиняє надмірну пітливість ніг в однієї людини, може не викликати це в іншої. Якщо ваші спітнілі ноги викликають дискомфорт або занепокоєння, варто записатися на приймання до лікаря, щоб обговорити можливі методи лікування.

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