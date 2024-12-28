Що таке бета-глюкан і яка від нього користь для організму

Останнім часом все більше людей шукають прості та природні способи зміцнити своє здоров’я. Одним із таких суперфудів, який завойовує популярність, є бета-глюкан — тип розчинної клітковини, який має численні переваги для організму.

Що це за диво-речовина, як вона працює і чому варто додати її до свого раціону, розповіло видання Health Line.

Що таке бета-глюкан

Бета-глюкан — це специфічна форма розчинної клітковини, яка міститься у клітинних стінках деяких рослин, грибів, бактерій та навіть морських водоростей. Ви можете знайти його у таких харчових продуктах, як овес, ячмінь, жито, а також у вигляді добавок.

Особливість бета-глюкану полягає в його здатності утворювати густу гелеподібну субстанцію, яка розчиняється у воді. Ця властивість дозволяє йому:

уповільнювати проходження їжі через кишківник;

стабілізувати рівень цукру у крові;

зменшувати всмоктування холестерину.

Крім того, його часто пов’язують із зниженням запалень, зміцненням імунітету та поліпшенням загального самопочуття.

Як працює бета-глюкан

Подібно до інших видів розчинної клітковини, бета-глюкан виконує декілька важливих функцій:

Регулює травлення . Він уповільнює рух їжі через травний тракт, а це сприяє довшому відчуттю ситості.

. Він уповільнює рух їжі через травний тракт, а це сприяє довшому відчуттю ситості. Стабілізує рівень цукру. Завдяки повільнішому всмоктуванню цукру в кров, цей компонент допомагає запобігти різким стрибанням рівня глюкози, а це особливо важливо для людей із діабетом.

Завдяки повільнішому всмоктуванню цукру в кров, цей компонент допомагає запобігти різким стрибанням рівня глюкози, а це особливо важливо для людей із діабетом. Знижує холестерин. Бета-глюкан захищає серцево-судинну систему, зменшує всмоктування поганого холестерину у травному тракті.

Бета-глюкан захищає серцево-судинну систему, зменшує всмоктування поганого холестерину у травному тракті. Підвищує імунітет. Він активує певні імунні клітини, допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями та запаленнями.

Де знайти бета-глюкан у природі

Найбагатшими джерелами бета-глюкану є:

Овес

Ячмінь

Гриби

Морські водорості

Також бета-глюкан міститься у деяких типах дріжджів, однак алкогольні напої не є його хорошим джерелом.

Користь бета-глюкану для здоров’я

Захист серця

Бета-глюкан став справжнім проривом у дієтології завдяки своїй здатності знижувати рівень холестерину. Ця клітковина зменшує ризик серцевих захворювань. Щоденне споживання бета-глюкану може знизити рівень поганого холестерину на 15%.

Крім того, бета-глюкан багатий антиоксидантами, які нейтралізують вільні радикали, зменшують запалення та захищають серце.

Регулювання цукру у крові

Люди з діабетом II типу часто стикаються з проблемою регуляції рівня цукру. Бета-глюкан уповільнює процес травлення, завдяки чому рівень глюкози у крові поступово підвищується.

Підтримка імунітету

Бета-глюкан активізує імунні клітини — макрофаги, нейтрофіли та моноцити. Це сприяє кращій боротьбі з інфекціями та загальному зміцненню організму.

Бета-глюкан у вигляді добавок

Хоча більшість людей можуть отримати достатню кількість бета-глюкану з їжі, деякі обирають харчові добавки. Вони часто використовуються для:

зниження рівня холестерину;

покращення травлення;

зміцнення імунітету;

підтримки контролю ваги.

Деякі добавки навіть застосовуються місцево для загоєння ран або як частина терапії проти раку. Проте слід пам’ятати, що добавки можуть взаємодіяти з ліками, тому перед їх використанням важливо проконсультуватися з лікарем.

Як додати бета-глюкан у свій раціон

Споживати 3 г бета-глюкану на день — просте завдання, якщо ви дотримуєтеся збалансованого раціону. Почніть свій ранок з вівсянки, додайте гриби до обіду чи спробуйте суп із ячменю. Такі невеликі зміни принесуть величезну користь для вашого здоров’я.

Бета-глюкан — природний помічник у зміцненні здоров’я серця, імунітету та контролю цукру у крові. Він доступний як у звичайній їжі, так і у вигляді добавок. Проте найкращий спосіб отримати всі переваги цієї суперфуд-клітковини — це включити її у свій раціон, насолоджуючись смачними та корисними стравами.

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