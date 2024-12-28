Що таке бета-глюкан і яка від нього користь для організму

Останнім часом все більше людей шукають прості та природні способи зміцнити своє здоров’я. Одним із таких суперфудів, який завойовує популярність, є бета-глюкан — тип розчинної клітковини, який має численні переваги для організму.
Що це за диво-речовина, як вона працює і чому варто додати її до свого раціону, розповіло видання Health Line.
Що таке бета-глюкан
Бета-глюкан — це специфічна форма розчинної клітковини, яка міститься у клітинних стінках деяких рослин, грибів, бактерій та навіть морських водоростей. Ви можете знайти його у таких харчових продуктах, як овес, ячмінь, жито, а також у вигляді добавок.
Особливість бета-глюкану полягає в його здатності утворювати густу гелеподібну субстанцію, яка розчиняється у воді. Ця властивість дозволяє йому:
- уповільнювати проходження їжі через кишківник;
- стабілізувати рівень цукру у крові;
- зменшувати всмоктування холестерину.
Крім того, його часто пов’язують із зниженням запалень, зміцненням імунітету та поліпшенням загального самопочуття.
Як працює бета-глюкан
Подібно до інших видів розчинної клітковини, бета-глюкан виконує декілька важливих функцій:
- Регулює травлення. Він уповільнює рух їжі через травний тракт, а це сприяє довшому відчуттю ситості.
- Стабілізує рівень цукру. Завдяки повільнішому всмоктуванню цукру в кров, цей компонент допомагає запобігти різким стрибанням рівня глюкози, а це особливо важливо для людей із діабетом.
- Знижує холестерин. Бета-глюкан захищає серцево-судинну систему, зменшує всмоктування поганого холестерину у травному тракті.
- Підвищує імунітет. Він активує певні імунні клітини, допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями та запаленнями.
Де знайти бета-глюкан у природі
Найбагатшими джерелами бета-глюкану є:
- Овес
- Ячмінь
- Гриби
- Морські водорості
Також бета-глюкан міститься у деяких типах дріжджів, однак алкогольні напої не є його хорошим джерелом.
Користь бета-глюкану для здоров’я
Захист серця
Бета-глюкан став справжнім проривом у дієтології завдяки своїй здатності знижувати рівень холестерину. Ця клітковина зменшує ризик серцевих захворювань. Щоденне споживання бета-глюкану може знизити рівень поганого холестерину на 15%.
Крім того, бета-глюкан багатий антиоксидантами, які нейтралізують вільні радикали, зменшують запалення та захищають серце.
Регулювання цукру у крові
Люди з діабетом II типу часто стикаються з проблемою регуляції рівня цукру. Бета-глюкан уповільнює процес травлення, завдяки чому рівень глюкози у крові поступово підвищується.
Підтримка імунітету
Бета-глюкан активізує імунні клітини — макрофаги, нейтрофіли та моноцити. Це сприяє кращій боротьбі з інфекціями та загальному зміцненню організму.
Бета-глюкан у вигляді добавок
Хоча більшість людей можуть отримати достатню кількість бета-глюкану з їжі, деякі обирають харчові добавки. Вони часто використовуються для:
- зниження рівня холестерину;
- покращення травлення;
- зміцнення імунітету;
- підтримки контролю ваги.
Деякі добавки навіть застосовуються місцево для загоєння ран або як частина терапії проти раку. Проте слід пам’ятати, що добавки можуть взаємодіяти з ліками, тому перед їх використанням важливо проконсультуватися з лікарем.
Як додати бета-глюкан у свій раціон
Споживати 3 г бета-глюкану на день — просте завдання, якщо ви дотримуєтеся збалансованого раціону. Почніть свій ранок з вівсянки, додайте гриби до обіду чи спробуйте суп із ячменю. Такі невеликі зміни принесуть величезну користь для вашого здоров’я.
Бета-глюкан — природний помічник у зміцненні здоров’я серця, імунітету та контролю цукру у крові. Він доступний як у звичайній їжі, так і у вигляді добавок. Проте найкращий спосіб отримати всі переваги цієї суперфуд-клітковини — це включити її у свій раціон, насолоджуючись смачними та корисними стравами.
Ми також писали про користь моркви для нашого здоровʼя.
Читайте також: