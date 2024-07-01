Що таке Альцгеймер і куди зникає наша пам'ять: нові досліди вчених

Вчені все більше вивчають процес, завдяки якому наш мозок самоочищується від відпрацьованих продуктів для збереження здоров'я та захисту від неврологічних захворювань.

Daily Mail поділилася зі своїми читачами новою інформацією про роботу нашого мозку та як він зберігає свою активність протягом нашого життя.

Було виявлено, що повільна хвиля електрики, яка пульсує через мозок під час сну, виштовхує відходи, зокрема білок, з його глибин на поверхню. Вена, що проходить через мозок, діє як труба, яка виводить відходи життєдіяльності через бар’єр, що відділяє мозок від решти тіла.

Але якщо процес утилізації припиняє працювати належним чином через вік, черепно-мозкову травму або хронічний стрес, відходи можуть накопичуватися. Це призводить до того, що імунні клітини проникнуть до нього і виникне запалення, пов’язане з дегенеративними розладами мозку.

Dr. Jonathan Kipnis разом з командою вчених знайшов відповідь на запитання, як мозок використовує власну глімфатичну систему для виведення відходів. Ця система подібна до лімфатичної, але діє в мозку. Вона включає спеціалізовані канали, які дозволяють виводити відходи та інші речовини через жорсткий захисний бар'єр, що оточує мозок. Він очищає таки відходи, як вуглекислий газ, пошкоджені білки та мертві клітини, які утворюються внаслідок метаболічних процесів.

Вчені виявили точки виходу, через які спинномозкова рідина з відходами витікає до оболонки, яка оточує мозок і спинний мозок. Звідти вона потрапляє до кровотоку і використовуючи лімфатичні судини, виводиться.

Коли ми спимо, нейрони синхронізуються в ритмічні хвилі, які створюють тиск для промивання спинномозкової рідини через мозкові порожнини та гематоенцефалічний бар’єр.

Що таке Альцгеймер і куди зникає наша пам'ять / Фото: Credits

Dr. Li-Feng Jiang-Xie, автор іншого дослідження, вважає, що нейрони можна уявити мініатюрними помпами нашого мозку. Їх синхронізована робота стимулює потік рідини, яка включає спинномозкову рідину, щоб ефективно видаляти відходи та інші речовини.

Якщо ми навчимося контролювати цей процес і розвинемося у його дослідженні, можливо, зможемо відтермінувати або навіть запобігти багатьом неврологічним захворюванням, особливо хворобам Альцгеймера та Паркінсона, за яких надлишок метаболічних відходів і непотрібних білків накопичується в мозку та призводить до нейродегенерації.

Вчені вважають, що мозок коригує свій метод очищення залежно від типу та кількості відходів. Глімфатична система стає менш ефективною з віком, що призводить до накопичення амілоїдних і тау-білків, які ведуть до погіршення когнітивних функцій, втрати пам'яті, а також сприяють розвитку хвороби Альцгеймера та деменції.

Зміни в режимі сну також можуть порушити нормальний процес утилізації відходів. Під час сну спинномозкова рідина легше протікає між клітинами, що сприяє оптимізації глімфатичного процесу. Недостатній сон порушує потік спинномозкової рідини та очищення від продуктів життєдіяльності, пов'язаних з нейродегенеративними захворюваннями.

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