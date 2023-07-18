Що таке циркадні ритми і чому вони такі важливі для краси нашої шкіри

Чи не щодня ми чуємо одну з головних порад – для збереження здоров'я дотримуйтеся режиму сну. Більшість нехтує нею, а дарма.

Річ у тім, що в нашому організмі є свій біологічний годинник. Саме завдяки йому ми відчуваємо бадьорість, сонливість або ж навіть прокидаємося раніше за будильник (знайомо, чи не так?). У нормальному стані діяльність людського організму синхронізується зі зміною дня та ночі. Вранці ми прокидаємося бадьорі і проводимо день, сповнені сил. А коли настає ніч, ми відчуваємо – час лягати спати.

Ці коливання в діяльності організму називаються циркадними ритмами. Саме для їхнього балансу бажано дотримуватися режиму сну, щоб організм виробляв достатньо гормонів – це забезпечить правильність циркадних ритмів. Але виникає запитання – навіщо взагалі цей баланс? Відповідь на це дає хронобіологія – наука, яка вивчає циркадні ритми.

Про те, чому циркадні ритми такі важливі для нашої шкіри, нам розповіли фахівці американського бренду космецевтики Circadia, який розробляє продукцію для шкіри на основі хронобіології.

Баланс циркадних ритмів: необхідність чи міф?

Циркадні ритми – це не міф і кожен із нас переконується в цьому щодня. Якщо у вас неповноцінний сон, в організмі можуть виникнути системні порушення. Гормональний дисбаланс може викликати нудоту, дратівливість, проблеми із серцево-судинною системою та харчуванням і ,навіть, депресію.

Як правильно відрегулювати гормональний стан вам розкаже фахівець. Тому краще з такими питаннями звертатися до професіоналів.

Циркадні ритми та шкіра – як вони пов’язані?

Звісно, дисбаланс циркадних ритмів проявляється і на найбільшому людському органі – на шкірі. Здавалося би, зовсім різні речі.Та і яким чином збої в біологічному годиннику можуть вплинути на шкіру?

Циркадні ритми відповідають за регуляцію функцій захисного бар’єру шкіри. Це трансепідермальна втрата вологи, зволоження, рН і терморегуляція та протидія ультрафіолету. Крім цього, щодня наша шкіра піддається агресивному впливу факторів навколишнього середовища. Можна сказати, що якщо не тримати баланс циркадних ритмів, шкіра – один із тих органів, який швидше це покаже.

Ну і врешті-решт, хіба ви не помічаєте, що ваша шкіра втрачає свою красу, коли ви збиваєте режим сну і мало відпочиваєте? Зникає рум’янець, шкіра стає сірою та швидше старіє.

Тому дуже важливо знайти баланс для ваших циркадних ритмів, адже від цього напряму залежать ваші здоров'я і краса.

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