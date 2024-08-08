Що таке нутриціологія та як вона працює: розповідає фахівчиня

Нутриціологія також досліджує важливі для здоров’я поживні речовини, способи досягнення збалансованого харчування через дієту, а також біохімічні та фізіологічні процеси, які забезпечують користь поживних речовин. Нутриціологиня Clarissa Berry Health поділилась зі своїми підписниками інформацією, що таке нутриціологія та як вона на нас працює.

Сім поживних речовин, необхідних для нашого здоров’я - це білки, вуглеводи, клітковина, жири, мінерали, вітаміни та вода. Їхня необхідна кількість для організму залежить від нашого віку, кількості фізичних вправ, наявності захворювань і вагітності.

Якщо дотримуватись основних правил нутриціології, ви досягнете:

Здорової ваги;

Міцного здоров’я;

Підтримаєте у стабільності психічне здоров'я;

Будете сповнені енергії;

Знизите ризик розвитку певних захворювань.

Без правильного харчування ми можемо ослабнути, захворіти та навіть померти. Нам потрібні належні поживні речовини та їхня правильна кількість, щоб виконувати повсякденні розумові та фізичні завдання.

Як і будь-яка наука, нутриціологія не стоїть на місці та постійно розвивається. Хоча ми маємо вдосталь знань про харчування, проте це питання залишається предметом дискусій, особливо стосовно різних дієт, які часто суперечать одна одній. На щастя, є прості правила, яких можна дотримуватися для забезпечення повноцінного харчування без необхідності у конкретних дієтах, хоча деякі з них можуть бути робочим варіантом, якщо людина має якісь захворювання.

Яскравим прикладом суперечливості думок нутриціології - є, наприклад, споживання Коли та соку. Багато нутриціологів стверджують, що дієтична Кола - набагато корисніший напій, ніж апельсиновий сік. Хоча дієтична Кола може бути розумним вибором для зменшення споживання калорій у боротьбі з ожирінням або якщо людина хвора на діабет, все ж з погляду оптимальної поради щодо здоров’я, вона навряд чи є ідеальним напоєм. Апельсиновий сік своєю чергою має багато переваг і може стати частиною здорового харчування, що робить його кориснішим для здоров’я.

Виходить, що споживання дієтичної Коли може бути як правильним, так і неправильним водночас, залежно від особистих обставин і здоров’я людини. Розуміння різних типів підходу до харчування допоможе краще оцінити різні поради та знайти ті, які найкраще будуть відповідати саме вашим потребам і запитам.

Не все, що ми бачимо в Інтернеті, стосується нас особисто. Розуміння цього може допомогти краще орієнтуватися в інформаційному просторі та приймати обґрунтовані рішення щодо споживання конкретних продуктів.

Нутриціологія вивчає все загалом і доводить, що немає поганих чи хороших продуктів, є те що корисно саме нам, а що ні, та в якій кількості ми можемо споживати ту чи іншу їжу.

Проте, не забувайте, що займатися "самолікуванням", тут не можна, адже без базових знань, а лише з "інтернетним читанням" ви можете зашкодити самі собі й потім, доведеться звертатися вже до інших вузькопрофільних спеціалістів.

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