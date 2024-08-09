Що таке вуглеводи та чи варто їх боятися: пояснює дієтологиня-ендокринологиня Катерина Толстікова

Головна роль вуглеводів – давати нам енергію. Також вони беруть участь у роботі імунної системи, у процесі зсідання крові, корисні для репродуктивної системи жінки та для обміну речовин.

Вуглеводи – це одне з головних енергетичних джерел для людини. Спеціально для читачів TSN.Lady ендокринологиня Катерина Толстікова розповіла про вуглеводи, їх види, користь і де ж їх шукати, щоб поповнювати власні запаси.

Вуглеводи містяться в крохмалі, цукрі та навіть у волокнах свіжих овочів та фруктів, крупах, а також у молочних продуктах. Дуже багато їх у рослинній їжі. У молочних продуктах – у вигляді молочного цукру, тобто лактози.

Види вуглеводів

У харчових продуктах вуглеводи зустрічаються у таких видах:

Загальні цукри. Це і натуральні цукри, які самі по собі перебувають у продуктах, як, наприклад, у молоці. І цукру, який додається під час приготування страв, наприклад, солодощі, десерти, випічка;

Це і натуральні цукри, які самі по собі перебувають у продуктах, як, наприклад, у молоці. І цукру, який додається під час приготування страв, наприклад, солодощі, десерти, випічка; Харчові волокна. Такі вуглеводи організму людини важко переварити. Продукти, що мають вуглеводи цього виду, це горіхи, цілісні зерна, боби, овочі та фрукти;

Такі вуглеводи організму людини важко переварити. Продукти, що мають вуглеводи цього виду, це горіхи, цілісні зерна, боби, овочі та фрукти; Цукрові спирти. Організм людини їх не засвоює зовсім. Їх додають замість цукру у різні продукти, як, наприклад, жувальна гумка.

За хімічним складом вуглеводи складаються з кисню, вуглецю та водню. Вуглеводи можуть об’єднуватися та створювати полімери або інші типи вуглеводів :

Дисахариди - це дві молекули цукру, з’єднані разом. Наприклад, лактоза складається з глюкози та галактози, а сахароза складається з фруктози та глюкози;

- це дві молекули цукру, з’єднані разом. Наприклад, лактоза складається з глюкози та галактози, а сахароза складається з фруктози та глюкози; Моносахариди - це одна одиниця цукру. Галактоза міститься у молочних продуктах, фруктоза – в овочах та фруктах, а глюкоза – це основне джерело, яке підтримує необхідний рівень енергії в організмі людини;

- це одна одиниця цукру. Галактоза міститься у молочних продуктах, фруктоза – в овочах та фруктах, а глюкоза – це основне джерело, яке підтримує необхідний рівень енергії в організмі людини; Полісахариди - це цілі ланцюжки, які можуть містити величезну кількість моносахаридів. Це крохмаль, якого багато у картоплі, пшениці, рисі. Целюлоза є головним компонентом структури рослин.

Вуглеводи бувають прості (моносахариди та дисахариди) та складні (полісахариди). Завдяки першим можна швидко отримати енергію, але при цьому почуття голоду невдовзі повернеться. Головне джерело швидких вуглеводів – солодощі, білий хліб та цукор.

Складні вуглеводи так називаються, тому що складаються з довгих ланцюжків і їх багато в цільнозернових продуктах, а також у продуктах, в яких багато клітковини. Ними багаті фрукти, овочі, бобові та інші. Повільні вуглеводи приносять більше користі здоров’ю людини, адже завдяки їм у вас буде тривале відчуття насичення, а також у таких продуктах міститься більше клітковини.

Навіщо потрібні вуглеводи

Вони забезпечують наш організм енергією. Кращим джерелом активності виступають саме складні вуглеводи, оскільки вони довше засвоюються, отже, забезпечують більш тривале надходження енергії. Прості вуглеводи засвоюються швидко, забезпечуючи організм короткочасним надходженням енергії.

Отже, обидва види цього компонента задовольняють потребу організму в отриманні енергії, але саме складні роблять це ефективніше. Але тут важливо враховувати те, в яких продуктах містяться вуглеводи та в яких кількостях.

Хоча складна група найчастіше і є потрібними та поживними продуктами, але не завжди вони корисніші за прості вуглеводи. Тому важливо враховувати загальну харчову цінність і склад продукту, а не орієнтуватися виключно на те, наскільки він солодкий і які саме вуглеводи в ньому знаходяться.

Користь та шкода вуглеводів

Що таке вуглеводи та чи варто їх боятися / Фото: Credits

Після їжі вуглеводи розщеплюються до глюкози, рівень якої підвищується в крові. Паралельно з цим підшлункова залоза виробляє інсулін – це гормон, який і бере участь у виробленні енергії. Якщо часті стрибки глюкози в крові, клітини в тканинах зношуватимуться, а інсулін перестане вироблятися. Цей процес називається резистентністю до інсуліну.

Самі собою вуглеводи не шкодять організму, але у певних випадках їх надмірне вживання може бути однією з чинників, які впливають на виникнення цукрового діабету. Інсулінорезистентність також може бути причиною проблем із серцево-судинною системою.

Продукти з корисними вуглеводами, як фрукти, овочі, злаки, бобові, містять величезну кількість корисних речовин, у тому числі вітаміни та мінерали. Вони важливі для підтримки здоров’я. Це враховує нутриціолог при складанні спеціального раціону для своїх пацієнтів.

Продукти з корисними вуглеводами

Є таке поняття, як глікемічний індекс – це показник, який вказує на те, з якою швидкістю їжа підвищує рівень глюкози у крові. Продукти з високим ГІ викликають різкі стрибки глюкози, а з меншим – призводять до балансу у цій галузі.

До списку продуктів з низьким ГІ входять:

Макаронні вироби із твердих сортів пшениці. Вони дають багато енергії;

Фрукти і ягоди. Останні вважаються одним із кращих джерел корисних вуглеводів. У бананах, яблуках та манго не лише високий рівень добрих вуглеводів, а й вітамінів, клітковини, мінералів;

Цільнозерновий хліб. Він виготовляється з цільнозернового борошна та висівок, у яких багато клітковини – вона потрібна для нормального процесу травлення;

Бурий рис;

Вівсянка;

Овочі. У них багато клітковини та вітамінів;

Горіхи. Вони містять корисні рослинні жири;

Сухофрукти.

Цілісні зерна також є джерелом вуглеводів, але є й очищені зерна, як пшеничне і кукурудзяне борошно, білий рис.

Катерина Толстікова / Фото: lady.tsn.ua

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