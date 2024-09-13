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Що відбувається з організмом, якщо ви пізно лягаєте спати

Що відбувається з організмом, якщо ви пізно лягаєте спати

Що відбувається з організмом, якщо ви пізно лягаєте спати / Фото: www.credits

Гарний нічний сон – це комплексний ритуал омолодження нашого мозку.

На сторінці Baltic Health розповіли, що відбувається з нашим організмом, коли ми пізно лягаємо спати.

Біологічні ритми та їхня важливість

Історично наші предки завжди стежили за ритмом сонця і це не було просто так. Вони інтуїтивно розуміли важливість раннього сну для здоров'я, навіть без використання сучасних наукових інструментів. У ранні нічні години наш організм виділяє набір критично важливих гормонів для відновлення та підтримки мозкових функцій. 

Компоненти якісного сну

Для того, щоб забезпечити якісний сон, слід дотримуватися кількох ключових чинників:

  1. Намагайтеся лягати спати та вставати в один і той же час кожного дня;
  2. Оптимальними для сну є темрява та спокій. Вимкніть всі джерела світла та шуму;
  3. Не використовуйте електронні пристрої за годину до сну, оскільки синє світло екранів може порушити вироблення мелатоніну.

Переваги раннього сну

Дотримання правильного режиму сну, зокрема лягаючи спати до півночі, має численні переваги:

  • Покращена консолідація пам'яті. Ранній сон сприяє кращій обробці та зберіганню інформації;
  • Підвищена здатність до навчання. Якісний сон покращує когнітивні функції та здатність до навчання;
  • Уповільнений процес старіння. Ранній та якісний сон допомагає в регенерації клітин і уповільнює процеси старіння.

Альтернативи для людей-сов

Якщо ви — сова, ось кілька порад, які можуть допомогти вам адаптуватися до раннього режиму сну:

  • Поступово коригуйте час засинання. кожного дня намагайтеся лягати спати на 15 хвилин раніше, поки не досягнете бажаної години засинання.
  • Використовуйте маски для сну та апарати білого шуму. Це допоможе створити оптимальні умови для відпочинку.
  • Практикуйте техніки релаксації. Медитація, дихальні вправи чи тепла ванна можуть допомогти вам розслабитися перед сном.

Зміни у режимі можуть зайняти кілька тижнів, але регулярна практика може призвести до значного покращення вашого настрою та когнітивних здібностей. 

Якщо порушення сну не зникають і викликають у вас дискомфорт, життя "вийшло з берегів" і ви розумієте, що недосипання має вплив на вашу щоденну активність, необхідно звернутися до лікаря.

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