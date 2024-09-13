Що відбувається з організмом, якщо ви пізно лягаєте спати

Гарний нічний сон – це комплексний ритуал омолодження нашого мозку.
На сторінці Baltic Health розповіли, що відбувається з нашим організмом, коли ми пізно лягаємо спати.
Біологічні ритми та їхня важливість
Історично наші предки завжди стежили за ритмом сонця і це не було просто так. Вони інтуїтивно розуміли важливість раннього сну для здоров'я, навіть без використання сучасних наукових інструментів. У ранні нічні години наш організм виділяє набір критично важливих гормонів для відновлення та підтримки мозкових функцій.
Компоненти якісного сну
Для того, щоб забезпечити якісний сон, слід дотримуватися кількох ключових чинників:
- Намагайтеся лягати спати та вставати в один і той же час кожного дня;
- Оптимальними для сну є темрява та спокій. Вимкніть всі джерела світла та шуму;
- Не використовуйте електронні пристрої за годину до сну, оскільки синє світло екранів може порушити вироблення мелатоніну.
Переваги раннього сну
Дотримання правильного режиму сну, зокрема лягаючи спати до півночі, має численні переваги:
- Покращена консолідація пам'яті. Ранній сон сприяє кращій обробці та зберіганню інформації;
- Підвищена здатність до навчання. Якісний сон покращує когнітивні функції та здатність до навчання;
- Уповільнений процес старіння. Ранній та якісний сон допомагає в регенерації клітин і уповільнює процеси старіння.
Альтернативи для людей-сов
Якщо ви — сова, ось кілька порад, які можуть допомогти вам адаптуватися до раннього режиму сну:
- Поступово коригуйте час засинання. кожного дня намагайтеся лягати спати на 15 хвилин раніше, поки не досягнете бажаної години засинання.
- Використовуйте маски для сну та апарати білого шуму. Це допоможе створити оптимальні умови для відпочинку.
- Практикуйте техніки релаксації. Медитація, дихальні вправи чи тепла ванна можуть допомогти вам розслабитися перед сном.
Зміни у режимі можуть зайняти кілька тижнів, але регулярна практика може призвести до значного покращення вашого настрою та когнітивних здібностей.
Якщо порушення сну не зникають і викликають у вас дискомфорт, життя "вийшло з берегів" і ви розумієте, що недосипання має вплив на вашу щоденну активність, необхідно звернутися до лікаря.
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