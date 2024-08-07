Що викликає печію: експерти назвали 8 тригерів

Ми часто списуємо печію на надмірне вживання їжі або стрес, але насправді існує ще кілька можливих причин цього стану.

Якщо у вас ніколи не було печії, уявіть собі печіння в грудях, яке може поширюватися вгору горлом як кислотний рефлюкс, іноді залишаючи кислий присмак у роті.

Це відбувається, коли клапан у верхній частині шлунка, який називається нижнім стравохідним сфінктером, не працює належним чином, щоб утримувати кислоту у шлунку.

Якщо ви колись були вагітними, ви, можливо, знайомі з печією, оскільки вона уражає багатьох жінок у другому і третьому триместрах. У цьому разі вона може бути викликана коливаннями рівня прогестерону та естрогену, а також тиском дитини на ваш живіт.

З віком печія у жінок може бути викликана кількома факторами, включно з менопаузою та змінами у травній системі. Woman&home поговорив з експертами, серед яких лікарі та дієтологи, щоб розповісти, що викликає печію у жінок та як її якнайшвидше зупинити.

Їжа та напої

Їжа / Фото: Credits

Деякі продукти та напої можуть викликати печію після їди. Фактично, печію у більшості людей спричиняють кава, помідори, алкоголь, шоколад, а також жирна або гостра їжа, каже лікарка загальної практики Хана Патель. Жирна їжа довше залишається у шлунку перед перетравлюванням, що збільшує ймовірність рефлюксу. Вона також сприяє вивільненню холецистокініну – гормону, який розслаблює нижній стравохідний сфінктер, що призводить до відригування їжі зі стравоходу або шлунка.

Інший гормон, що розслаблює цю частину системи травлення – серотонін, який може бути стимульований певними продуктами, як-от шоколад, тому деякі люди скаржаться на печію після вживання невеликої його кількості.

Зайва вага

Зайва вага / Фото: Credits

У деяких випадках печія може бути викликана надмірною вагою. Жир всередині чинить тиск на шлунок і змушує кислу рідину переміщатися стравоходом.

Як йдеться у дослідженні, ожиріння може підвищувати внутрішньочеревний тиск, погіршувати випорожнення шлунка, знижувати тиск нижнього стравохідного сфінктера і, можливо, посилювати його тимчасове розслаблення, що може призвести до підвищеного впливу кислоти на стравохід.

Куріння

Не треба повторювати двічі, що куріння шкідливе для нас, але чи знаєте ви, що саме воно викликає печію у багатьох людей.

Хімічні речовини, що вдихаються під час куріння, створюють більше кислоти в шлунку, що змушує нижній стравохідний сфінктер розслаблятися, а це своєю чергою спричиняє нетравлення шлунка і печію. Слина допомагає нейтралізувати шлункову кислоту, але куріння також перешкоджає належному її виробництву.

Пасивне куріння також може призвести до печії, оскільки ви все ще вдихаєте ті самі хімічні речовини, хоча й меншою мірою.

Стрес і тривога

Ми знаємо, що існує тісний зв'язок між нашим мозком і травною системою, відомий як вісь кишківник-мозок. Ті, хто щосили намагається підтримувати збалансовану дієту, більше схильні до стресу, оскільки амінокислоти в їжі допомагають виробляти багато гормонів і нейротрансмітерів організму. Коли їх не вистачає, це може порушити роботу нервової системи і своєю чергою уповільнити роботу системи травлення, викликаючи печію.

Стрес і печія – це ситуація курки та яйця: регулярний кислотний рефлюкс викликає стрес, порушує сон і повсякденне життя, але стрес і високий рівень кортизолу також можуть викликати кислотний рефлюкс.

Гормональні коливання

Зміни рівня гормонів можуть призвести до печії у декого, особливо у тих, хто переживає симптоми перименопаузи. Як показало дослідження, із 497 жінок 42% тих, хто перебував у перименопаузі, та 47% тих, хто перебував у постменопаузі, відчували печію.

Хоча це й неприємно, але це нормально, каже докторка Клер Фіппс, лікарка загальної практики та спеціалістка з менопаузи. Коливання рівня естрогену можуть змінити кількість кислоти в шлунку і також можуть призвести до втрати тонусу клапана в нижній частині стравоходу, який запобігає зворотному потоку шлункової кислоти. Менопауза також може уповільнити травлення, через що їжа довше залишається у шлунку, що може збільшити ризик рефлюксу.

Побічні ефекти ліків

Пігулки / Фото: Credits

Деякі ліки мають побічні ефекти, що викликають печію, наприклад, протизапальні знеболювальні, включно з ібупрофеном, каже докторка Патель, особливо якщо ви приймаєте їх часто або протягом тривалого періоду.

Якщо проблема в цьому, вона рекомендує припинити приймання таблеток і якнайшвидше звернутися до лікаря, щоб з'ясувати причину проблеми та знайти задовільні альтернативи.

Виразка шлунку

Печія і кислотний рефлюкс можуть бути викликані виразкою шлунка, що утворюється на його слизовій оболонці. Часто причиною цього є бактеріальні інфекції або тривале використання ібупрофену чи аспірину.

Грижа

Грижа стравохідного отвору діафрагми – це місце, де частина шлунка продавлюється через діафрагму, і це може сприяти печії, каже лікарка-терапевтка і жіночого здоров'я, докторка Аліша Есмаїл. Вона може бути причиною печії, але трапляється рідше, ніж, наприклад, харчові тригери.

Такі грижі можуть бути поширені серед людей старше 50 років і виникають, коли частина шлунка проштовхується через діафрагму і піднімається до грудей. Ліки та зміна способу життя, як-от зниження ваги, зазвичай можуть полегшити симптоми грижі стравохідного отвору діафрагми, але в деяких випадках може знадобитися хірургічне втручання.

Як впоратися з печією

Безрецептурні ліки. Безрецептурні антацидні ліки можна приймати після їжі і перед сном. Вони створюють захисний шар від кислоти шлунка, щоб вона не могла піднятися стравоходом.

Безрецептурні антацидні ліки можна приймати після їжі і перед сном. Вони створюють захисний шар від кислоти шлунка, щоб вона не могла піднятися стравоходом. Жування жуйки. Правильне вироблення слини може утримувати кислоту шлунка там, де їй і належить бути, а жувальна гумка допомагає виробляти більше слини, тому це може бути корисним короткостроковим рішенням.

Правильне вироблення слини може утримувати кислоту шлунка там, де їй і належить бути, а жувальна гумка допомагає виробляти більше слини, тому це може бути корисним короткостроковим рішенням. Підніміть узголів'я. Докторка Есмаїл також пропонує підняти узголів'я ліжка на 15-20 см для підтримки сили тяжіння і запобігання нічним симптомам.

Докторка Есмаїл також пропонує підняти узголів'я ліжка на 15-20 см для підтримки сили тяжіння і запобігання нічним симптомам. Сидіть пряміше. Це може здатися дрібницею, але погана постава – сидіння згорбленими у кріслі протягом кількох годин поспіль, як багато хто з нас робить – може бути однією з причин печії. Сидіння прямо може зменшити тиск на шлунок, який може штовхати кислоту в стравохід.

Це може здатися дрібницею, але погана постава – сидіння згорбленими у кріслі протягом кількох годин поспіль, як багато хто з нас робить – може бути однією з причин печії. Сидіння прямо може зменшити тиск на шлунок, який може штовхати кислоту в стравохід. Їжте меншими порціями. Якщо ви їсте великими порціями перед сном, то, можливо, варто перейти на раннє приймання їжі та менші порції ввечері. Лікарка Патель радить пацієнтам не їсти протягом 3 або 4 годин перед сном, оскільки це може посилити симптоми.

Якщо ви їсте великими порціями перед сном, то, можливо, варто перейти на раннє приймання їжі та менші порції ввечері. Лікарка Патель радить пацієнтам не їсти протягом 3 або 4 годин перед сном, оскільки це може посилити симптоми. Прописані ліки. Тривалий кислотний рефлюкс може призвести до пошкодження стравоходу, тому лікарі можуть порадити вам приймати ліки.

Чим відрізняється печія від кислотного рефлюксу

Терміни "печія" і "кислотний рефлюкс" використовуються як взаємозамінні, та насправді це трохи різні речі. Кислотний рефлюкс – це дія, коли вміст шлунка піднімається назад до стравоходу, водночас печія – це відчуття від цього: печіння, болючість, дискомфорт після їжі або коли ви лежите.

Якщо ви відчуваєте печію, викликану кислотним рефлюксом, у вас також може бути неприємний запах з рота, хрипкий голос, здуття живота або нудота, ще може бути гикавка.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Настав час звернутися до лікаря, якщо у вас печія, яка регулярно чи сильно заважає вашому повсякденному життю, або ви регулярно її відчуваєте. Якщо вам виписали ліки від печії, але ви не бачите покращення симптомів, вам також може знадобитися направлення до фахівця для подальшого обстеження.

Консультант може запропонувати гастроскопію, коли тонка трубка з камерою вводиться через горло до шлунка. Хоча це неприємно, але використовується для з'ясування того, чи відбувається щось серйозніше.

NHS стверджує, що можуть бути проведені інші тести для перевірки на наявність бактерій, як-от Helicobacter pylori, які можуть прилипати до клітин шлунка і викликати вироблення більшої кількості кислоти. Це можна лікувати за допомогою виписаних ліків, наприклад, антибіотиків. У серйозніших випадках деяким людям може знадобитися операція на шлунку або стравоході, щоб запобігти рефлюксу та усунути пошкодження, завдані кислотою.

Якщо у вас печія, але ви також виявляєте, що їжа застряє в горлі, у вас часто виникає блювання або ви втрачаєте вагу без причини, терміново зверніться до лікаря.

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