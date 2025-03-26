Що їсти, коли у вас діарея: 9 найкращих продуктів

Діарея може стати серйозним випробуванням для організму, викликати втрату рідини та важливих електролітів. Правильно підібраний раціон допоможе не тільки зменшити симптоми, а й сприятиме швидшому одужанню.

Видання Tua Saúde розповіло, що під час діареї слід надавати перевагу їжі з розчинною клітковиною, такій як білий хліб, білий рис і білі макарони. Також варто включати у раціон нежирне м’ясо (курку, рибу) та фрукти без шкірки, оскільки вони легко засвоюються та не подразнюють кишківник.

Важливо також уникати обробленої їжі, жирних страв, молочних продуктів, готових соусів, смаженої їжі та продуктів, які сприяють газоутворенню (квасолі, броколі, газованих напоїв). Через діарею організм втрачає багато рідини, тому варто збільшити споживання води та чаю, це допоможе запобігти зневодненню.

Найкращі продукти під час діареї

Очищені яблука. Яблука без шкірки, сирі чи запечені, є чудовим вибором під час діареї, оскільки містять мало нерозчинної клітковини. Саме нерозчинна клітковина може сприяти прискореному випорожненню, тому слід уникати її. Картопля. Цей продукт містить мало клітковини та легко засвоюється. Картоплю слід вживати у відвареному, печеному чи тушкованому вигляді без додавання жиру. Незрілі банани. Зелені банани багаті розчинною клітковиною, яка сприяє нормалізації роботи кишківника. Їх можна вживати як у сирому, так і у вареному вигляді. Риба. Біле м’ясо риби (хек, тріска, морський окунь) містить мало жиру та легко перетравлюється, це робить його ідеальним варіантом під час діареї. Очищена гуава. Гуава без шкірки — ще один корисний фрукт, який варто включити у раціон. Вона містить низьку кількість нерозчинної клітковини, яка допомагає зменшити випорожнення. Білий рис. Білий рис легко засвоюється організмом і допомагає регулювати роботу кишківника, тому його рекомендується вживати під час діареї. Варена морква. Варена морква містить пектин, який допомагає сповільнити кишковий транзит і зменшити випорожнення. Кокосова вода. Цей натуральний напій багатий на електроліти, зокрема калій та натрій, це допомагає відновити баланс рідини в організмі. Очищені груші. Груші без шкірки також є хорошим варіантом, оскільки містять багато води та допомагають зберегти зволоженість організму.

Як правильно харчуватися

На початковому етапі рекомендується вживати рідку їжу: бульйони, супи, проціджені фруктові соки (яблучний, персиковий), желатин, рисову воду, чай з ромашки чи лаврового листа. Потім можна додавати легкозасвоювані страви, такі як білий рис, варена картопля, морква, кабачки. Дозволяється їсти яйця, курку без шкіри, рибу, білі сири.

Продукти, яких слід уникати

До продуктів, які можуть погіршити стан, належать:

жирна їжа (молоко, вершкове масло, смажене м'ясо);

продукти з високим вмістом нерозчинної клітковини (цільнозернові продукти, листові овочі, бобові);

газовані напої, алкоголь, кава;

оброблені продукти (ковбаси, консерви, напівфабрикати);

спеції (часник, цибуля, перець, карі).

Домашні засоби проти діареї

Крім правильного харчування, можна використовувати натуральні засоби:

ромашковий чай;

рисова вода;

морквяний суп;

яблучний сік;

кокосова вода.

Коли звернутися до лікаря

Якщо діарея триває понад тиждень, супроводжується ознаками зневоднення (сухість у роті, слабкість, зменшення сечовиділення), темним або кривавим випорожненням, варто негайно звернутися за медичною допомогою.

Діарея особливо небезпечна для дітей та літніх людей, тому їм слід приділяти особливу увагу. У разі тривалої діареї необхідно звернутися до лікаря для встановлення причини та призначення відповідного лікування.

Дотримання правильного харчування та вживання достатньої кількості рідини допоможе швидше відновитися та запобігти ускладненням. Бережіть своє здоров’я та слідкуйте за раціоном, адже правильне харчування – це запорука гарного самопочуття.

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