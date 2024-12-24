Щорічний і віковий чекап: чи обов'язково його робити та що перевіряти

Щорічні медичні обстеження допомагають запобігати серйозним захворюванням і виявити їх на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним.

Лікар Юрій Габорець пояснив, чому регулярний чекап – важлива інвестиція у ваше довге та здорове життя.

Що включає мінімальний щорічний чекап

За словами лікаря, навіть мінімальний набір аналізів та обстежень може суттєво знизити ризик серйозних захворювань:

Загальний аналіз крові. Ці аналізи допоможуть виявити запальні процеси, анемію, порушення функції печінки, нирок та інших органів.

Ці аналізи допоможуть виявити запальні процеси, анемію, порушення функції печінки, нирок та інших органів. Загальний аналіз сечі. Цей простий тест може показати стан сечовивідної системи та виявити можливі інфекції чи хронічні захворювання.

Цей простий тест може показати стан сечовивідної системи та виявити можливі інфекції чи хронічні захворювання. Рентген або флюорографія легень. Це необхідно для своєчасного виявлення змін у легенях, як-от туберкульоз чи новоутворення.

Це необхідно для своєчасного виявлення змін у легенях, як-от туберкульоз чи новоутворення. Електрокардіограма (ЕКГ). Вона допоможе оцінити роботу серця та виявити можливі порушення його ритму.

УЗД – ключ до ранньої діагностики

Ультразвукові дослідження (УЗД) є важливим інструментом діагностики, який дозволяє безпечно та безболісно оцінити стан внутрішніх органів:

Щитоподібна залоза . Допомагає виявити вузли, кістозні утворення чи інші порушення функції залози.

. Допомагає виявити вузли, кістозні утворення чи інші порушення функції залози. Серце (ехокардіографія). Дозволяє оцінити структуру та функцію серця.

(ехокардіографія). Дозволяє оцінити структуру та функцію серця. Органи малого таза. Це обстеження особливо важливе для жінок, оскільки допомагає вчасно виявити гінекологічні захворювання.

Це обстеження особливо важливе для жінок, оскільки допомагає вчасно виявити гінекологічні захворювання. Органи черевної порожнини. УЗД дозволяє оцінити стан печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та інших органів.

Жіноче здоров’я: що варто знати

Для жінок існують специфічні рекомендації залежно від віку:

До 35 років рекомендується проводити УЗД молочних залоз після завершення менструального циклу. Це дозволяє виявити кісти, фіброаденоми та інші патології.

Після 35 років доцільно переходити на мамографію, яка є більш інформативною для старших жінок.

Не менш важливо щороку відвідувати гінеколога для проведення таких досліджень, як ПАП-тест (цитологія), а також аналізів на бактеріологію та вірусні інфекції (наприклад, ВПЛ).

Чоловіче здоров’я: важливість профілактики

Для чоловіків також є вікові обстеження, які допомагають запобігати серйозним захворюванням:

Після 40 років варто здавати аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА) для раннього виявлення раку простати.

Рекомендується мати вдома тонометр і періодично вимірювати артеріальний тиск. Це допоможе виявити гіпертонію на ранній стадії.

Коли звертатися до лікаря

Якщо будь-які параметри аналізів чи обстежень виходять за межі норми, треба негайно звернутися до сімейного лікаря чи профільного спеціаліста, які допоможуть визначити причини відхилень та скласти план подальших дій.

Чекап – це не лише про здоров’я, а й про впевненість. Регулярні обстеження дозволяють не лише уникнути багатьох проблем зі здоров’ям, а й забезпечити спокій за своє майбутнє. Адже турбота про себе – це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити для себе та своїх близьких.

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