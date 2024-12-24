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Щорічний і віковий чекап: чи обов'язково його робити та що перевіряти

Щорічний і віковий чекап: чи обов'язково його робити та що перевіряти

Щорічний і віковий чекап / Фото: Credits

Щорічні медичні обстеження допомагають запобігати серйозним захворюванням і виявити їх на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним.

Лікар Юрій Габорець пояснив, чому регулярний чекап – важлива інвестиція у ваше довге та здорове життя.

Що включає мінімальний щорічний чекап

За словами лікаря, навіть мінімальний набір аналізів та обстежень може суттєво знизити ризик серйозних захворювань:

  • Загальний аналіз крові. Ці аналізи допоможуть виявити запальні процеси, анемію, порушення функції печінки, нирок та інших органів.
  • Загальний аналіз сечі. Цей простий тест може показати стан сечовивідної системи та виявити можливі інфекції чи хронічні захворювання.
  • Рентген або флюорографія легень. Це необхідно для своєчасного виявлення змін у легенях, як-от туберкульоз чи новоутворення.
  • Електрокардіограма (ЕКГ). Вона допоможе оцінити роботу серця та виявити можливі порушення його ритму.

УЗД – ключ до ранньої діагностики

Ультразвукові дослідження (УЗД) є важливим інструментом діагностики, який дозволяє безпечно та безболісно оцінити стан внутрішніх органів:

  • Щитоподібна залоза. Допомагає виявити вузли, кістозні утворення чи інші порушення функції залози.
  • Серце (ехокардіографія). Дозволяє оцінити структуру та функцію серця.
  • Органи малого таза. Це обстеження особливо важливе для жінок, оскільки допомагає вчасно виявити гінекологічні захворювання.
  • Органи черевної порожнини. УЗД дозволяє оцінити стан печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та інших органів.

Жіноче здоров’я: що варто знати

Для жінок існують специфічні рекомендації залежно від віку:

  • До 35 років рекомендується проводити УЗД молочних залоз після завершення менструального циклу. Це дозволяє виявити кісти, фіброаденоми та інші патології.
  • Після 35 років доцільно переходити на мамографію, яка є більш інформативною для старших жінок.
  • Не менш важливо щороку відвідувати гінеколога для проведення таких досліджень, як ПАП-тест (цитологія), а також аналізів на бактеріологію та вірусні інфекції (наприклад, ВПЛ).

Чоловіче здоров’я: важливість профілактики

Для чоловіків також є вікові обстеження, які допомагають запобігати серйозним захворюванням:

  • Після 40 років варто здавати аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА) для раннього виявлення раку простати.
  • Рекомендується мати вдома тонометр і періодично вимірювати артеріальний тиск. Це допоможе виявити гіпертонію на ранній стадії.

Коли звертатися до лікаря

Якщо будь-які параметри аналізів чи обстежень виходять за межі норми, треба негайно звернутися до сімейного лікаря чи профільного спеціаліста, які допоможуть визначити причини відхилень та скласти план подальших дій.

Чекап – це не лише про здоров’я, а й про впевненість. Регулярні обстеження дозволяють не лише уникнути багатьох проблем зі здоров’ям, а й забезпечити спокій за своє майбутнє. Адже турбота про себе – це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити для себе та своїх близьких.

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