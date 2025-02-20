Серцева недостатність: все, що про неї варто знати

Сучасний ритм життя та численні стресові фактори можуть позначатися на здоров’ї нашого серця, тож саме тому важливо знати, як розпізнати та впоратися з серцевою недостатністю.

Видання MedicalNewsToday розповіло, що застійна серцева недостатність (ЗСН) — це стан, коли серце не неефективно перекачує кров по тілу, а це може викликати такі симптоми, як закладеність легенів та набряки через затримку рідини.

Що таке застійна серцева недостатність

Серце виконує роль справжньої помпи, доставляє збагачену поживними речовинами та киснем кров до кожної клітини організму. Під час застійної серцевої недостатності (ЗСН) серце не може ефективно виконувати свою роботу та, як наслідок, клітини не отримують достатньої кількості живильних речовин. Це призводить до порушення нормального функціонування організму, що може виражатися у втомі, задухи та навіть ускладненнях під час звичайних повсякденних справ.

Якщо серце слабшає та його помпова дія стає недостатньою, організм стикається з такими проблемами, як відчуття втоми, набряки, навіть погіршення якості життя.

Серцевий напад, інфаркт і зупинка серця

Вивчаючи характеристики серцевої недостатності, варто також розглянути пов’язані з нею стани:

Серцевий напад: подія, що передбачає пошкодження серцевого м’яза через закорковування коронарної артерії, що призводить до недостатнього надходження крові та кисню до серця.

подія, що передбачає пошкодження серцевого м’яза через закорковування коронарної артерії, що призводить до недостатнього надходження крові та кисню до серця. Систолічна серцева недостатність: означає, що серцевий м’яз не може належним чином перекачувати кров по тілу.

означає, що серцевий м’яз не може належним чином перекачувати кров по тілу. Зупинка серця: стан, коли серце припиняє свою роботу, тож немає кровообігу – це загрожує життю.

Стадії застійної серцевої недостатності

Стадія A: у людини ще не розвинулась серцева недостатність, але вона має підвищений ризик через наявність таких захворювань, як високий кров’яний тиск, ішемічна хвороба серця чи діабет.

у людини ще не розвинулась серцева недостатність, але вона має підвищений ризик через наявність таких захворювань, як високий кров’яний тиск, ішемічна хвороба серця чи діабет. Стадія B: виявлено структурне захворювання серця, хоча ще не з’явилися симптоми серцевої недостатності.

виявлено структурне захворювання серця, хоча ще не з’явилися симптоми серцевої недостатності. Стадія C: людина має як минулі, так і поточні симптоми, а також структурне захворювання серця, яку потребує поглибленого лікування.

людина має як минулі, так і поточні симптоми, а також структурне захворювання серця, яку потребує поглибленого лікування. Стадія D: серцева недостатність, яка прогресує та вимагає спеціалізованого, інтенсивного лікування.

Симптоми застійної серцевої недостатності

Серед основних ознак, які свідчать про можливу серцеву недостатність, можна виділити наступні симптоми:

Застій рідини в легенях: рідина накопичується, викликає задуху, навіть у стані спокою, особливо коли людина знаходиться у горизонтальному положенні. Це також може супроводжуватися сухим кашлем.

рідина накопичується, викликає задуху, навіть у стані спокою, особливо коли людина знаходиться у горизонтальному положенні. Це також може супроводжуватися сухим кашлем. Затримка рідини: недостатня кількість крові, яка досягає нирок, може призвести до затримки води, а це виражається у набряках щиколоток, ніг та живота, а також у несподіваному збільшенні ваги.

недостатня кількість крові, яка досягає нирок, може призвести до затримки води, а це виражається у набряках щиколоток, ніг та живота, а також у несподіваному збільшенні ваги. Втома та запаморочення: зменшення кількості крові, яка надходить до мозку та інших органів, може спричиняти загальну слабкість, запаморочення та сплутаність свідомості.

зменшення кількості крові, яка надходить до мозку та інших органів, може спричиняти загальну слабкість, запаморочення та сплутаність свідомості. Нерегулярне та прискорене серцебиття: серце може працювати швидше, намагатися компенсувати недостатній обсяг крові, яка викачується, а це може спричинити аритмію.

Варто пам’ятати, що подібні симптоми можуть бути спричинені й іншими захворюваннями, тому за їхньої появи важливо негайно звернутися до лікаря для уточнення діагнозу.

Лікування серцевої недостатності

Хоча пошкодження, які впливають на помпову роботу серця, не завжди мають зворотний шліх, сучасна медицина дозволяє значно покращити якість життя пацієнтів. Лікування спрямоване на контроль симптомів, запобігання прогресуванню хвороби та лікування основної причини серцевої недостатності. Основні методи лікування включають:

Медикаментозна терапія

До ліків, які застосовуються для лікування симптомів серцевої недостатності, належать:

Бета-блокатори

Інгібітори ангіотензин-концентруючого ферменту (інгібітори АПФ)

Блокатори рецепторів ангіотензину (БРА)

Антагоністи альдостерону

Діуретики

Контроль артеріального тиску та рівня холестерину також є важливим аспектом комплексного лікування.

Хірургічні методи

У випадках, коли медикаментозне лікування не дає бажаного ефекту, лікар може рекомендувати хірургічні втручання:

Аортокоронарне шунтування: процедура, яка застосовується за ішемічної хвороби серця.

процедура, яка застосовується за ішемічної хвороби серця. Черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ): встановлення стента для відкриття заблокованих судин.

встановлення стента для відкриття заблокованих судин. Встановлення кардіостимулятора: пристрій, який допомагає регулювати ритм серця.

пристрій, який допомагає регулювати ритм серця. Абляція серця: метод корекції порушень серцевого ритму за допомогою катетерної процедури.

метод корекції порушень серцевого ритму за допомогою катетерної процедури. Хірургічне втручання на серцевих клапанах : відновлення дефектних клапанів для поліпшення роботи серця.

: відновлення дефектних клапанів для поліпшення роботи серця. Імплантований допоміжний пристрій лівого шлуночка: використовується для пацієнтів із пізньою стадією серцевої недостатності.

використовується для пацієнтів із пізньою стадією серцевої недостатності. Трансплантація серця: варіант для тих, кому не підходять інші методи лікування.

Причини розвитку систолічної серцевої недостатності

Будь-який стан, який пошкоджує серцевий м’яз, може призвести до систолічної серцевої недостатності. Серед основних причин виділяють:

Ішемічна хвороба серця: блокування чи звуження коронарних артерій, які наповнюють серцевий м’яз кров’ю.

блокування чи звуження коронарних артерій, які наповнюють серцевий м’яз кров’ю. Серцевий напад: раптове закорковування артерій може спричинити рубцювання м’язів і зниження ефективності роботи серця.

раптове закорковування артерій може спричинити рубцювання м’язів і зниження ефективності роботи серця. Неішемічна кардіоміопатія: захворювання, яке включає слабкість серцевого м’яза за різних причин, включно з генетичними факторами, побічними ефектами ліків або інфекції.

захворювання, яке включає слабкість серцевого м’яза за різних причин, включно з генетичними факторами, побічними ефектами ліків або інфекції. Захворювання, які перевантажують серце: до них відносяться високий кров’яний тиск, діабет, захворювання нирок, апное уві сні та вроджені порушення.

Типи серцевої недостатності

Систолічна серцева недостатність

Характеризується нездатністю серцевого м’яза ефективно перекачувати кров після її наповнення. Симптоми включають загальну слабкість, кашель, втому, набряки, а також появу синюшних губ і пальців.

Діастолічна серцева недостатність

Виникає через підвищену жорсткість серцевого м’яза, яка не дозволяє йому належним чином розслаблятися та наповнюватися кров’ю. Це спричиняє підвищення внутрішньосерцевого тиску та може призводити до резервного накопичення рідини у легенях. Симптоми включають задуху під час фізичних навантажень, у положенні лежачи, набряки на ногах та відчуття втоми.

Діагностика

Якщо лікар підозрює наявність серцевої недостатності, проводяться додаткові обстеження, серед яких:

Аналізи крові та сечі: допомагають перевірити функції печінки, щитоподібної залози, нирок та виявити ознаки "розтягнення" серця.

допомагають перевірити функції печінки, щитоподібної залози, нирок та виявити ознаки "розтягнення" серця. Рентген грудної клітки: визначає збільшення серця та наявність рідини у легенях.

визначає збільшення серця та наявність рідини у легенях. Електрокардіограма (ЕКГ): реєструє електричну активність серця, яка допомагає виявити порушення ритму чи ушкодження від серцевого нападу.

реєструє електричну активність серця, яка допомагає виявити порушення ритму чи ушкодження від серцевого нападу. Ехокардіограма: ультразвукове дослідження, яке показує помпову функцію серця, зокрема визначає фракцію викиду – відсоток крові, який викачується з лівого шлуночка під час кожного скорочення.

Додатково можуть проводитись стрес-тести, МРТ або КТ серця та ангіограма для детальнішого дослідження стану серця та кровоносних судин.

Профілактика

відмова від куріння

дотримання здорової дієти, багатої на фрукти, овочі, корисні жири, нерафіновані вуглеводи та цільні зерна

регулярна фізична активність

підтримання нормальної ваги

обмеження вживання алкоголю

забезпечення достатньої кількості якісного сну

зниження стресових навантажень

своєчасне отримання щеплень, зокрема щорічного щеплення від грипу

Тривалість життя людини з серцевою недостатністю

Це залежить від типу ХСН, тяжкості стану та індивідуальних факторів, таких як загальний стан здоров’я та вік. Загалом, приблизно половина людей із серцевою недостатністю може розраховувати на ще 5 років або більше, хоча у пацієнтів із пізньою стадією прогноз може бути значно гіршим.

Серцева недостатність — це складне та багатогранне захворювання, яке впливає не лише на фізичне здоров’я, а й на якість повсякденного життя. Розуміння причин, ознак та методів лікування цього стану допомагає своєчасно реагувати на сигнали організму та підтримувати роботу серця. За допомогою сучасної медицини, змін способу життя та регулярного моніторингу стану здоров’я можна значно покращити прогноз та зберегти активність протягом багатьох років.

Ми також писали про найкращу позу для сну, яка покращує здоровʼя серця.

Читайте також: