Серцевий напад чи розтягнутий м’яз: що може спричинити біль у грудях та як його полегшити

Біль у грудях може викликати занепокоєння, але важливо пам’ятати, що не завжди дискомфорт свідчить про серйозний стан здоров’я, наприклад, серцевий напад.

Насправді винуватцем болю в грудях може бути просто розтягнення м’язів, з яким можна впоратися природним шляхом у домашніх умовах. Навіть у складних випадках фізіотерапія може вилікувати травму, тому зазвичай це не привід для занепокоєння.

Але коли ви відчуваєте біль у грудях, дуже важливо виключити серцевий напад. Тому у Woman`sWorld попросили експертів пояснити, як визначити розтягнутий м’яз у грудях, і запропонувати прості поради щодо полегшення стану.

Як відчувається розтягнутий м’яз у грудях

Розтягнутий грудний м’яз часто викликає біль, коли ви його скорочуєте або просто використовуєте, як-от під час руху рукою, пояснює Міліка МакДавелл, сертифікована фізіологиня з фізичних вправ. М’язовий біль також зазвичай локалізується в зоні, де м’яз подразнений, напружений або, можливо, розірваний (ймовірно, грудні м’язи), додає вона.

Щодо характеру болю через розтягнутий м’яз у грудях, він може відчуватися як колючий або пульсувальний, який посилюється, якщо ви рухаєтеся, робите глибокий вдих або натискаєте на цю зону, каже Пітер ДеЛука, доктор медичних наук, хірург-ортопед. Уражена ділянка також може відчуватися напруженою або чутливою, додає він.

Деякі люди також можуть мати легкий набряк або синці, якщо розтягнення м’язів достатньо серйозне, каже доктор ДеЛука.

Розтягнутий м’яз vs серцевий напад

Гарна новина полягає в тому, що симптоми розтягнення м’язів зазвичай сильно відрізняються від інших, менш поширених причин дискомфорту в грудях, як-от зупинка серця.

Біль у грудях, викликаний серцевим нападом, зазвичай описують як відчуття тиску або стискання, яке може поширюватися на руку, щелепу або плече, каже доктор ДеЛука про типи ознак, які потенційно можуть сигналізувати про серцевий напад. Важливо зазначити, що біль у грудях, пов’язаний із серцево-судинною системою, зазвичай не посилюється під час руху, як це відбувається в разі розтягнення м’язів. Якщо біль у грудях супроводжується задишкою, запамороченням або нудотою, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Що викликає розтягнення м’язів у грудях

Розтягнення м’язів грудей можна пов’язати з фізичною працею чи інтенсивною фізичною активністю, що зазвичай є результатом надмірного навантаження або розтягнення м’яза, поки він не розігрітий належним чином. Проте ви також можете напружувати м’язи грудей, виконуючи основні повсякденні дії, як-от прибирання, душ, одягання або приготування їжі, каже МакДавелл.

Часто розтягнення м’язів грудної клітки може виникнути внаслідок штовхання або потягування, як-от, наприклад, під час під час переміщення меблів, перенесення коробок чи важких продуктів або прибирання снігу.

Доктор ДеЛука також зазначає, що травму грудного м’яза можна отримати через надмірний кашель або чхання під час хвороби. Сутулість і неправильна постава можуть викликати стиснення в грудях і зробити вас схильнішими до травм.

Деякі люди більш схильні до розтягування м’язів

У вас вищий ризик будь-якого типу розтягнення м’язів, якщо ви не активні фізично три-чотири дні на тиждень та/або втратили діапазон рухів чи гнучкість у тій частині вашого тіла, де розташований м’яз, каже МакДавелл.

Ті, у кого більш округла постава плечей через багатогодинне використання ноутбука чи телефона, можуть мати більший ризик розтягнення грудних м’язів. Це пов’язано з постуральними адаптаціями, як-от укорочення великого та малого грудного м’язів, внутрішня ротація плечей і збільшення грудного вигину хребта, що називається кіфозом.

Доктор ДеЛука додає, що люди похилого віку або ті, які одужують від будь-якого респіраторного захворювання, також сприйнятливіші до розтягнення грудного м’яза.

Як полегшити біль від розтягнутого м’яза в грудях

Розтягнуті м’язи грудної клітки не часто бувають серйозними і з часом минають самостійно. Щоб сприяти швидшому одужанню, розгляньте ці домашні засоби, які підтвердили експерти:

Прикладіть лід і нагрійте. Практика контрастної терапії може полегшити симптоми розтягнення грудного м’яза, каже доктор ДеЛука. Це передбачає перемикання між холодними і теплими компресами. Ви можете почати з компресів з льодом, щоб зменшити запалення, а потім перейти до теплих компресів, наприклад, грілки, щоб розслабити м’язи.

Повторіть цикл кілька разів, виконуючи кожен по 10–15 хвилин для досягнення найкращих результатів.

Практикуйте м’які розтяжки. Якщо ви вважаєте, що потягнули м’яз грудної клітки, відпочинок протягом одного-двох днів і додавання м’яких рухів може допомогти заспокоїти запалення, каже МакДавелл. Хоча розтяжка допомагає зняти напруженість, важливо робити це обережно, щоб уникнути погіршення травми, застерігає доктор ДеЛука.

Помасажуйте цю зону. Обережний масаж зони, де ви відчуваєте біль у грудному м’язі, зменшує чутливість і набряк, каже МакДавелл.

Для цього використовуйте вказівний і середній пальці та дуже легко натискайте, щоб зробити невеликі кола навколо великого грудного м’яза, починаючи від грудини та рухаючись до пахви.

Ви можете робити це протягом трьох-п’яти хвилин дввічі-тричі на день. Це допоможе покращити лімфатичний дренаж зони та прискорити відновлення після напруженості.

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