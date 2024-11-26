Серцевий напад, гормони чи стрес: що викликає біль у грудях у жінок

Біль або стиснення у грудях можуть бути не лише неприємними, але й тривожними. Особливо коли вони виникають, здавалося б, нізвідки, і ви не впевнені в причині.

Коли виникає біль у грудях, багато з нас одразу ж починають перейматися здоров'ям свого серця. І хоча серцевий напад може викликати біль у грудях, є багато інших, менш серйозних причин.

Woman`s World попросив лікарів пояснити, що спричиняє біль у грудях у жінки та як визначити, що приховує ваш дискомфорт.

Крім гормональних коливань і вищого ризику серцево-судинних захворювань порівняно з чоловіками, є кілька поширених причин, які можуть викликати біль у грудях у жінок.

Прискорене серцебиття

Прискорене серцебиття насправді є дуже поширеним симптомом у жінок, які переживають пременопаузу й менопаузу. Це відчуття сильного або швидкого серцебиття (чи того й іншого) часто описується як легкий біль, пояснює Брюс Дорр, лікар-практик медицини. Це майже ніколи по-справжньому не болить, але, безумовно, може бути неприємним. Прискорене серцебиття також може бути результатом надлишку або нестачі естрогену, пов'язаними з проблемами щитоподібної залози, результатом метаболічних проблем, як-от діабет або проблеми з глюкозою, тривожності, наприклад, панічної атаки, або навіть проблем із серцем.

Серцеві рецептори дуже чутливі, каже доктор Дорр, і часто залежать від багатьох аспектів мозку та органів, які виробляють гормони.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

Це поширений, більш тяжкий випадок кислотного рефлюксу, за якого кислота зі шлунка піднімається до стравохода і викликає біль, нетравлення шлунка та печію. В деяких випадках цей стан може спричинити спазм стравохода, що призводить до раптового й сильного болю у грудях, пояснює Бредлі Сервер, доктор медицини, інтервенційний кардіолог.

Стенокардія

Це стан, пов'язаний з серцем, який зазвичай вважається ранньою попереджувальною ознакою того, що у вас підвищений ризик серцевого нападу, каже Едуардо Санчес, лікар медицини. Він каже, що це може відчуватися як здавлювання, печіння, тяжкість або тиск у грудях. Це також може спричинити задишку або втому. Стенокардія виникає через звуження або закупорювання однієї чи кількох коронарних артерій через накопичення бляшок.

Хоча це може бути ознакою наближення серцевого нападу, є кілька типів стенокардії, про які жінкам варто знати. Найпоширенішою є стабільна стенокардія, пояснює доктор Санчес, яка зазвичай виникає під час фізичної активності чи емоційного стресу. Нестабільна стенокардія виникає за відсутності фізичної активності, і це серйозніша варіація, яка може бути попередженням про напад.

Стресова кардіоміопатія

Також відома як кардіоміопатія Такоцубо, це стан, за якого відбувається раптове тимчасове ослаблення серцевого м'яза, пояснює доктор Сервер. Його часто називають "синдромом розбитого серця" і він зазвичай спостерігається після того, як хтось зазнає психологічного або фізичного шоку. Це може виявлятися у вигляді задишки або болю у грудях у жінок і часто імітує серцевий напад, додає він. У чому різниця? Немає порушення припливу крові до серцевого м'яза, і в більшості випадків функція серця повертається до норми.

Стресова кардіоміопатія найчастіше зустрічається в жінок у постменопаузі. Це пов'язано з тим, що після менопаузи у них підвищується активність симпатичної нервової системи (відповідальної за реакцію "бий або біжи"), а також схильність до серцево-судинної дисфункції. Також відіграють роль вищий окисний стрес, тривожність, депресія і порушення сну, про які повідомляють жінки в постменопаузі.

Серцевий напад

Як ішемічна хвороба серця (поширений тип серцевого захворювання), так і інфаркт міокарда (серцевий напад) є найсерйознішими, найнебезпечнішими для життя причинами болю в грудях у жінок. Вони мають бути усунені медичними фахівцями якнайшвидше. Однак важливо зазначити, що в цьому разі жінки не завжди виявляють класичні симптоми болю у грудях, пояснює доктор Сервер.

Частіше виникають задишка, нудота, розлад шлунка або біль у верхній частині живота, каже він. Оскільки їх симптоми можуть відрізнятися від класичних проявів, час встановлення діагнозу може бути відкладений.

Серед інших поширених ознак серцевого нападу, які можуть супроводжувати біль у грудях у жінок, – біль або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, щелепі чи животі, холодний піт або запаморочення.

Коли жінкам варто звернутися до лікаря через біль у грудях

Дуже важливо звертати увагу на своє тіло та негайно усувати біль у грудях, незалежно від його причини, каже доктор Сервер.

Не ігноруйте симптоми, особливо якщо вони починаються раптово, радить він. Зверніться по медичну допомогу негайно.

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