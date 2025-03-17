Серцевий напад: як його розпізнати та лікувати

Серцевий напад є однією з основних причин смертності у світі і його наслідки можуть бути фатальними, якщо вчасно не розпізнати симптоми та не надати медичну допомогу.

Це стан, який виникає внаслідок недостатнього кровопостачання серцевого м’яза, що зазвичай спричинено закорковуванням артерій. Попри поширену думку, серцевий напад може трапитися не лише у чоловіків, але й у жінок, причому останні часто мають менш типові симптоми, а це ускладнює діагностику. Розпізнання ранніх ознак та своєчасне втручання можуть врятувати життя, про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Симптоми серцевого нападу

Симптоми серцевого нападу можуть варіюватися від класичного болю у грудях до менш очевидних проявів, таких як нудота чи втома. Основні ознаки включають:

Біль, тиск або відчуття здавлювання у грудях, що може поширюватися на руки, шию, спину чи щелепу.

Нудоту, блювоту, запаморочення чи втрату свідомості.

Надмірне потовиділення, задишку, відчуття нестачі повітря.

Печію чи дискомфорт у верхній частині живота.

Стан тривоги, який може нагадувати напад паніки.

Жінки частіше, ніж чоловіки, стикаються з нетиповими симптомами, такими як сильна втома, біль у верхній частині спини чи шлунку. Через це вони можуть не одразу звернутися за допомогою, а це підвищує ризик появи ускладнень.

Як діяти у разі серцевого нападу

За перших ознаках серцевого нападу необхідно негайно викликати швидку допомогу. До прибуття медиків важливо:

Заспокоїти людину, посадити її у зручне положення.

Розстебнути одяг, який стискає грудну клітку, для полегшення дихання.

Якщо хворий має при собі нітрогліцерин, допомогти йому прийняти його.

Якщо людина втратила свідомість і не дихає, негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію (масаж серця).

Причини серцевого нападу

Основною причиною серцевого нападу є ішемічна хвороба серця, яка розвивається через накопичення холестеринових бляшок у коронарних артеріях. Це може призвести до повного чи часткового блокування кровотоку. Фактори ризику включають:

Високий рівень холестерину та артеріальний тиск.

Цукровий діабет та ожиріння.

Малорухливий спосіб життя.

Куріння та надмірне споживання алкоголю.

Постійний стрес і незбалансоване харчування.

Генетична схильність до серцево-судинних захворювань.

Лікування та відновлення

Своєчасне медичне втручання значно підвищує шанси на успішне одужання. Лікування може включати:

Медикаментозну терапію (препарати для розчинення тромбів, нітрати, бета-блокатори).

Хірургічні процедури, такі як ангіопластика чи шунтування.

Довготривале приймання препаратів для підтримки роботи серця та профілактики повторного інфаркту.

Відновлення після серцевого нападу може займати кілька місяців. Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря, змінити спосіб життя, збалансувати раціон та включити фізичну активність у щоденний режим.

Профілактика серцевого нападу

Попередити серцевий напад можна, якщо дотримуватися здорових звичок:

Вести активний спосіб життя та займатися фізичними вправами.

Дотримуватися правильного харчування, багатого на овочі, фрукти, нежирні білки та корисні жири.

Відмовитися від шкідливих звичок, таких як куріння та надмірне вживання алкоголю.

Контролювати рівень стресу, висипатися та знаходити час для відпочинку.

Проходити регулярні медичні обстеження, особливо якщо є спадкова схильність до серцевих захворювань.

Серцевий напад – це серйозна загроза для здоров’я, але своєчасне розпізнання симптомів та швидка реакція можуть врятувати життя. Особливо важливо, щоб жінки були уважними до свого здоров’я, адже їхні симптоми можуть бути менш вираженими, ніж у чоловіків. Усвідомлення факторів ризику, дотримання профілактичних заходів та здоровий спосіб життя допоможуть знизити ймовірність серцевого нападу та зберегти серце здоровим на довгі роки.

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